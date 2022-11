Etter avgjørelsen fryktet Ingve (36) det verste

Ingve Borgen ba om to minutters oppmerksomhet på slutten av foreldremøtet. – Skummelt å snakke offentlig om noe så privat.

Det er 19. september, mandag og Ingve Borgen (36) har hjemmekontor. Likevel dreier tankene over på alt annet enn jobb.

Hen sitter ved kjøkkenbordet med mobilen i hånden, og markøren stående i det vante skriveprogrammet.

«Hva trenger de å vite?»

Setningene kladdes ned, leses opp høyt og flyttes om på. Noen ord endres, andre strykes, før setningene ommøbleres igjen.

«Jeg trenger ikke begrunne noe, jeg skal presentere fakta. Og jeg skal ikke åpne for en debatt, der min identitet er oppe til vurdering».

Hen er fokusert og glad for muligheten. Nervøsiteten slår ikke ordentlig inn før dagen etter.

RYKTER: Ingve Borgen ba om å få snakke med de andre foreldrene i barnehagen, for å unngå misforståelser og rykter. Foto: Frank Lervik / TV 2

To minutter på slutten

Dagen etter står solen står lavt på himmelen. Ingve sitter ved siden av samboeren i bilen og gruer seg på vei til foreldremøtet i barnehagen i Trondheim.

Hen leser utkastet høy, og samboen svarer at «det er greit» på den samme anerkjennende måten som alltid.

De parkerer foran barnehagen til barna deres, og blir sittende å vente i bilen i tjue minutter frem til møtet starter.

Ingve får ikke med seg så mye av det de andre foreldrene diskuterer på møtet. De siste minuttene er satt av til hen.

36-åringen reiser seg foran foreldreflokken med teksten fremme på telefonen, selv om hen kan den utenat.

Mobilen blir liggende i hånden, mens Ingve passer på å møte blikket til alle foresatte i rommet mens hen forteller.

Hør Ingve Borgen gjenfortelle hvordan hen kom ut som trans til foreldregruppa i barnehagen i videoen under.

Videoen har gått viralt på TikTok, og har blitt sett av nesten 300.000.

«Mauren»

For å forstå hvorfor øyeblikket i barnehagen var så viktig for Ingve, kommer vi ikke utenom øyeblikket da hen forsto sin egen kjønnsidentitet.

Prosessen i det underbevisste var lang, men selve åpenbaringen skjedde på én dag.

Frem til 13. oktober i fjor trodde Ingve at hen var ciskvinne. Det betyr at det stod «pike» i papirene fra sykehuset da hen ble født, og at hen hadde kvinne som sin kjønnsidentitet.

KLIPPET SEG KORT: I 2018 klippet hen håret kort, og følte på en overveldende lykkefølelse etter å ha sett seg i speilet. Foto: Privat

Fra 14. oktober innså Ingve at hen var trans, og mer spesifikt ikke-binær.

Det betyr at hen hverken opplever seg som en mann eller kvinne.

Med utdanning, jobb, kjærlighetsliv og to barn, skulle det ta 35 år og én sykmelding før Ingve begynte å stille spørsmål ved seg selv.

– Hvorfor skjønte jeg det ikke for ti år siden? Jeg gjorde bare ikke det. Jeg er flink til å bedra meg selv, forteller hen i dag.

Men da åpenbaringen først kom, var det som at alt falt på plass.

– Det er som at jeg fyller ut meg selv, og for første gang føler meg hjemme i mitt eget skinn.

For å beskrive følelsen, viser hen til diktet «Mauren» av Inger Hagerup.

Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? «Mauren» av Inger Hagerup (1905-1985)

– Jeg har funnet en ro, det forteller de jeg har rundt meg, sier Ingve.

Pronomen ble byttet i desember, og i slutten av mars startet hen på testosteron.

I verste fall

Samboeren og de nærmeste var veldig støttende til prosessen. Men hvordan resten av omverdenen ville reagere, som i barnehagen til ungene, var Ingve mer usikker på.

MER MASKULIN: Ingve Borgen fotografert i 2015 og i 2022. Foto: Privat

– Vi har vært så åpne med ungene, og da må vi være det med resten også, for å unngå misforståelser og rykter.

Å ikke si noe var ikke et alternativ. Å være åpen om sin nye kjønnsidentitet, er nødvendig for at Ingve skal ha det bra.

Med tiden vil hen også se gradvis mer maskulin ut, som vil reise spørsmål.

– Jo mer åpen jeg er, jo mindre skummelt, eksotisk og rart blir det jo.

Ingve var likevel veldig nervøs for hvordan det kom til å bli mottatt.

– Det er skummelt å snakke offentlig om noe så privat. Jeg trodde ikke folk kom til å si så mye, men jeg var også redd for at noen skulle være veldig kritiske. I verste fall tenkte jeg at jeg skulle få beskjed om at ungene mine ikke fikk leke med deres lenger.

Er mindre fornøyd med livet

Mange transpersoner gjør som Ingve, og forteller sine nærstående og omgivelsene om hvem de er ved å fortelle om hvilket navn og pronomen som heretter skal brukes om dem.

– Å slippe å skjule eller legge lokk på egen legning, og å kunne være seg selv på alle arenaer i samfunnet, er kjempeviktig. Det er med på å bedre den psykiske helsen til den det gjelder, sier leder Inge Alexander Gjestvang i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI).

ET LØFT: FRI jobber aktivt med et kompetanseløft om kjønns- og seksualitetsmangfold i mange sektorer i samfunnet via sin fagavdeling Rosa kompetanse. Foto: FRI

Selv om de fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv i Norge, er historien langt ifra rosenrød.

Flere undersøkelser viser at transpersoner har dårligere levekår og livskvalitet enn andre grupper i det norske samfunnet.

De har dårligere psykisk helse, føler seg mer ensomme og mindre fornøyd med livet, skriver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ifølge SSB er også færre i arbeid, økonomiske problemer er mer utbredt, og flere oppgir dårlige boforhold og dårlig helse.

– Det er en vei å gå før vi har fullstendig likestilling. Derfor er det så viktig med en åpenhet, at vi kan bli kjent med hverandre og det mangfoldet som faktisk finnes. I tillegg er det avgjørende at alle som velger å være åpne, blir godt tatt imot av omgivelsene, sier Gjestvang.

Mottakelsen

Mens Ingve snakket med foreldregruppa, nikket og smilte flere av foreldrene oppmuntrende.

– Jeg foretrekker at folk sier hen. Men hvis dere synes at hen er nytt og rart, kan dere også bruke «han». Bare alt annet enn hun, så er jeg fornøyd, sa hen til et fullsatt rom med foreldre.

Dersom ungene skulle stusse over endringen, oppfordret hen foreldrene til å si følgende:

– Alle trodde at hen var en dame, med de tok feil. Siden hen ikke kjenner seg som en dame, har hen ikke lyst til å se ut som en dame heller. Derfor vil hen se mer og mer ut som en mann fremover.

FORNØYD: Ingve Borgen minnes tilbake til praten med de andre foreldrene, og er veldig fornøyd med at det gikk så fint. Foto: Frank Lervik / TV 2

Til slutt oppfordret hen alle som måtte ha spørsmål til å ha lav terskel på å ta kontakt. Så enkelt kan det gjøres, mener Ingve.

– Jeg synes det gikk kjempebra, og fløt egentlig ut av barnehagen på en sky, sier hen.

Ble kalt barnemishandler

Under videoen på Tiktok har Ingve høstet masse støtte, og flere skriver at de er takknemlig for åpenheten.

Men at mottakelsen var utelukkende positiv, er ikke det fulle bildet.

Kommentarfeltet er blottet for negative kommentarer, men det er bare fordi hen sletter alt av hatefulle ytringer og er rask med å blokkere kontoer.

TRANSFLUENSER: Ingve Borgen står bak TikTik-kontoen «TransIngInTheDark». Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er mye som er grovt. Jeg har blant annet blitt kalt barnemishandler, men jeg er rask på å slette. Jeg vil ikke mate trollene. Heldigvis drukner dritten i alt det positive, sier hen.

Videoen er bare en i rekken 36-åringen har lagd om å være trans og ikke-binær.

– Jeg håper jo at ved å være et veldig synlig eksempel, at jeg kan bidra til økt aksept i samfunnet, på min bittelille måte.