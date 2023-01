Etter 38 dager fant de enda en feil

For første gang fikk TV 2 innblikk i arbeidet i hvordan de skal få Follobanen til å gå på skinner igjen.

NY: Etter ytterligere feil må Bane Nor legge nye strømkabler på Follobanen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Med en prislapp på nesten 37 milliarder åpnet Kongen Follobanen 12.desember.



Det gikk tog på banen én uke, før den ble stengt 19. desember.

Så skulle den gjenåpnes 27. desember.

Deretter 2. januar.

Deretter 1. februar.

Deretter 12. februar.

Så kom beskjeden denne uka: Stengt på ubestemt tid.

Etter 38 dager med forsøk på å fikse banen igjen, oppdaget de noe nytt.

I løpet av testperioden fant Bane Nor nemlig enda en feil. Dette er i tillegg til tidligere kjente feil, får TV 2 bekreftet av Bane Nor.

– Etter nye tester av kablene viser det seg at kablene ikke lenger har tilfredsstillende kvalitet, opplyser Anne Kirkhusmo, pressesjef i Bane Nor.

Bane Nor sier kablene har blitt skadet som følge av de tidligere feilene, som har oppstått med et underdimensjonert strømsystem.

Nå må de trekke 2,4 kilometer med nye kabler. Deretter blir det ny testing.

Utenfor Blix-tunnelen må de legge nye kabler for å gi strøm til togene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 Les mer I løpet av fem dager håper de på å gi Follobanen nye strømkabler. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 Les mer I løpet av fem dager håper de på å gi Follobanen nye strømkabler. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 Les mer Dette er de nye kablene, som forhåpentligvis skal bidra til at Follobanen en gang kan åpne. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 Les mer Strømkablene som nå byttes, ligger i bakken ved siden av togskinnene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 Les mer Slik ser kablene ut fra innsiden. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 Les mer Her ligger mange meter med eldre kabler,som er tatt ut av tunellen. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen Les mer

Torsdag fikk TV 2 bli med på arbeidet langs skinnene. Forhåpentligvis skal arbeidet sørge for at togene kan kjøre titusenvis av pendlere fra Østfold til Oslo.

Tidkrevende testing

Arbeidet som nå pågår, skal ta anslagsvis fem dager. Samtidig gjøres det målinger og vurderinger på enda et 600 meter langt kabelstrekk inne i Blixtunnelen.

Antakelsen er at kablene holder høy nok kvalitet, men om det viser seg at dette kabelstrekket også må byttes, vil det kreve ytterligere rundt to ukers arbeid.

Når utbedringene på det elektriske anlegget er godkjent, kan Bane Nor skru på strømmen. Fra det tidspunktet må det gå minst 24 timer før anlegget kan settes under den belastningen testkjøring innebærer.

I det opprinnelige opplegget skulle det testkjøres på Follobanen i minst halvannen ukes tid før en beslutning om det er forsvarlig å åpne for ordinær drift. Fra den beslutningen tas til trafikken er i gang, tar det ytterligere ni dager, ifølge planen Bane Nor og Vy la for dagen mandag.

Dersom det oppstår hindringer underveis i testprogrammet, vil det måtte legges på ytterligere tid.