Ettåring drept av farmorens hund – mor krever erstatning

En gutt på ett og et halvt år døde etter å ha blitt bitt av farmorens hund. Nå krever guttens mor erstatning, og rettssaken er i gang.

TRAGEDIE: Politiet satte inn store ressurser inn i etterforskningen av saken i Brumunddal, der et barn ble drept av en rottweiler. Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Det er svært vanskelig for min klient at saken nå kommer opp igjen, men hun har rett til å kreve oppreising og den rettigheten vil hun benytte seg av.

Det sier bistandsadvokaten til den avdøde guttens mor, Inger Johanne Reiestad Hansen, til TV 2 for rettssaken mandag morgen.

KREVENDE: Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen sier det er krevende for guttens mor at saken nå skal opp for retten. Foto: Lars Nyland / TV 2

Hendelsen skjedde i Brumunddal da gutten var på besøk hos farmoren sin i juni 2021. Det var farmoren til den lille gutten som eide de to hundene.

Begge hundene ble avlivet samme dag.

Tok tak i barnet

I tiltalen står det at kvinnen i 50-årene lot en rottweiler og en golden retriever gå løs i hagen med åpen verandadør inn til stuen.

«Uten tilsyn lot hun et barn være alene på stuen. Rottweileren fikk senere tak i barnet og bet ham i hodet og kroppen flere ganger. Barnet døde på stedet som følge av skadene det ble påført av bittene», heter det i tiltalen.

Strafferammen er på fengsel inntil seks år, opplyses det.

– Det kommer til å bli bevisførsel rundt hendelser som har skjedd tidligere. Min klient har vært redd for denne Rottweileren og utrykt sin bekymring for at hunden og barna er sammen, sier bistandsadvokaten.

Nekter straffeskyld

Farmoren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Tiltalte nekter straffeskyld.

– Hun vil svare nei på på skyldspørsmålet i begge tiltalepostene. Både i forhold til uaktsom forvoldelse av død og i forhold til å ha latt hunden være løs uten at den var forsvarlig inngjerdet, sa advokaten hennes, Jens-Henrik Lien, til TV2.