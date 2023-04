Ett stikk endret alt for Line: – Helt forferdelig

Trebarnsmoren var overbevist om at smertene ville gå over raskt. To år senere er hverdagen fortsatt snudd på hodet.

Medisinskapet på badet har blitt en vanlig del av rutinen til Line Aaserud.

Før pleide hun nesten aldri å ta paracet eller ibux. Nå er pillene blitt en nødvendighet for å komme seg gjennom dagen.

– Smertene forsvinner aldri helt, men det hjelper som regel litt, sier Aaserud.

MIDT PÅ NATTA. Før tidligvakt i hjemmetjenesten må Aaserud stå opp midt på natten for å ta smertestillende. Fordi hun kjører bil på jobb kan hun ikke at sterkere smertestillende. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Det er to år siden TV 2 møtte trebarnsmoren fra Sarpsborg for første gang. Da hadde hun nettopp vært akuttinnlagt på sykehus etter å ha fått en reaksjon på koronavaksinen.

– Jeg så for meg at det skulle gå over, men nå sitter jeg her igjen, to år senere, sier Aaserud.

Hodepine, utmattelse, problemer med magen og store smerter i beina. Noen dager er det så ille at Aaserud sliter med å gå.

– Jeg hadde ikke disse plagene før jeg tok vaksinen. Livet mitt ble snudd på hodet, sier Aaserud.

ETTERLYSER HJELP: Line Aaserud mener det burde tilbys mer hjelp og oppfølging til de som opplever smerter og plager etter koronavaksinasjon. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Utrolig skremmende

Som helsepersonell fikk Aaserud tilbud om å ta vaksinen AstraZenica allerede i mars 2021.

Dagen etter at Aaserud fikk sitt stikk bestemte helsemyndighetene seg for å pause bruken av vaksinen grunnet meldinger om sjeldne og alvorlige bivirkninger.

Da hadde trebarnsmoren allerede startet å føle seg dårlig.

– Det var utrolig skremmende, sier Aaserud,

DELER ÅPENT: Aaserud har blitt kontaktet av flere som har lignende plager etter at hun delte sin historie på Instagram. Foto: Skjermdump / Instagram

Ettersom formen forverret seg ble hun til slutt lagt inn på akuttavdelingen i all hast. Selv om alle prøvene var fine fortsatte smertene til Aaserud.

De siste to årene har hun vært på en rekke utredninger, men ingenting kan forklare de plutselige smertene hun har fått.

– Jeg klarer ikke å bevise hvordan jeg egentlig har det. Det er helt forferdelig, sier Aaserud.

Ser smertene til kona hver dag

Både ektemannen Bjørn Vidar og de tre barna har merket hvordan Aaserud har endret seg i hverdagen. Hun som før var full av overskudd og energi, må nå ofte holde sofaen og hvile seg.

– Det er veldig tøft å se. Hun har veldig lyst til å være med på familieaktiviteter, men det er ikke alltid det lar seg gjøre, sier Bjørn Vidar Aaserud.

MÅ HVILE MER: Bjørn Vidar Aaserud merker at kona har mye smerter og må hvile mer i hverdagen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Selv om legene ikke klarer å bevise det, er Aaserud overbevist om at det er vaksinen som har forårsaket plagene hun opplever.

– Kan det ha vært andre årsaker til at du har fått de plagene du har?

– Det er vanskelig å si. Det er vanskelig å vite hvordan livet hadde vært hvis jeg ikke hadde tatt den vaksinen, sier Aaserud.

Som hjemmesykepleier har Aaserud sett hvor viktig vaksinen har vært for andre. For henne og familien ble det derimot starten på et mareritt.

– Jeg håper jo at det skal gå over og at vi kan se en lysere fremtid i sikre. Men da trenger jeg mer hjelp og oppfølging fra helsevesenet, sier Aaserud.

HARD HVERDAG: Hverdagsoppgaver som å ta ut av oppvaskmaskinen og vaske huset krever mye energi for Line Aaserud. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Ingen sammenheng

Det er satt over 14 millioner doser med koronavaksine i Norge.

Legemiddelverket har hele tiden fulgt med på mulige bivirkninger av vaksinen. I en fersk rapport kommer det frem at de har fått inn nesten 62.000 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon.

– Av disse er det hittil 7818 hendelser som er klassifisert som alvorlige, sier Ingrid Aas, overlege i Legemiddelverket.

FØLGER MED: Overlege Ingrid Aas følger med på hvilke bivirkninger som meldes inn. Hun er glad for at så mange velger å melde fra om sine bivirkninger. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

De har likevel ikke oppdaget noen nye bivirkninger av vaksinen og mener de aller fleste bivirkninger er forbigående.

– Vi har ingen fastslått sammenheng mellom vaksinasjon og langvarige plager som utmattelse eller hodepine, sier Aas.

– Kan det være langvarige bivirkninger man ikke har oppdaget enda?

– Ja, det kan det selvsagt være, og det er nettopp derfor vi følger med på dette videre, sier Aas.

Overlegen anbefaler alle som opplever plager over tid om å oppsøke lege.

– Da kan de få en god utredning og en vurdering av årsakssammenheng. Vi oppfordrer også leger til å sende inn bivirkningsmeldinger på vegne av pasienten, sier Aas.