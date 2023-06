Ett-roms gikk 430.000 over prisantydning: – Et veldig godt salg

TRANGT: I leilighetens eneste rom får man plass til en sofa og et spisebord. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

I slutten av mai solgte eiendomsmegler i DNB Eiendom, Helene Skare, en ettromsleilighet på 24 kvadratmeter med en enormt høy kvadratmeterpris.

Leiligheten ble solgt for 3,18 millioner kroner, 430.000 kroner over prisantydning. Det gir leiligheten en kvadratmeterpris på 132.500 kroner.

I tillegg til prisen kom en fellesgjeld på 233.000 kroner, noe som gir en totalsum på over 3,4 millioner kroner.

KROK: Leiligheten har et lite kjøkken separert fra resten av leiligheten med en skillevegg. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Selger syntes det var et veldig godt salg, og hun ble veldig overrasket over hvor mange budgivere det var. Så det var en ganske morsom telefonsamtale vi hadde den dagen, sier Skare.

Den sentrumsnære leiligheten ligger på bakkeplan, men hadde likevel mange interessenter. I budrunden kjempet fem budgivere om ettromsleiligheten.



– Alle var førstegangskjøpere. Det kommer av størrelsen på objektet, og så vil man jo bo sentralt, sier Skare.



– Veldig stor interesse

Skare mener det er mange som er interessert i mindre boliger, spesielt førstegangskjøpere som ønsker å komme inn på boligmarkedet.

– Det er veldig stor interesse. Det har litt med at det ikke er så mange små leiligheter for salg, så når det først er det så merker vi at veldig mange kommer på visning, sier Skare.

FORNØYD: Eiendomsmegler Helene Skare var godt fornøyd med salgsprisen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Hun sier at når det er få leiligheter som ligger ute for salg, så da blir det mer konkurranse på det som ligger ute.

– Det er større sannsynlighet for at det blir en ordentlig budrunde på de mindre leilighetene, sier Skare.



Boligprisene steg i mai

Mandag ble boligprisstatistikken for mai lagt fram. Den viste en boligprisøkning på 0,8 prosent, noe som gir en økning på 7,7 prosent så langt i 2023.

Prisveksten har blitt svakere enn tidligere måneder i år. I april lå veksten på en prosent.

Eiendom Norge er ikke overrasket over at det enda er en vekst i boligprisene.

– Vi hadde forventet at det skulle være litt på plussiden nå og så tror vi det blir litt roligere fremover, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.



IKKE OVERRASKET: Henning Lauridsen hadde forventet at prisveksten ville være positiv i mai også. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Korrigert for sesongvariasjoner var det ingen endring i boligprisene. Lauridsen forteller at årets mai har vært ganske lik tidligere mai måneder, men det er en ting som skiller seg ut.

– Det spesielle nå er at vi har hatt rentehevinger i halvannet år og boligprisene går likevel opp, sier Lauridsen.

Lauridsen trodde det ville være tydeligere tegn til endringer i boligprisene på grunn av rentehevinger. Han spår at dette vil komme i tiden fremover.

– Utover høsten tror vi at vi kommer til å få boligpriser som går litt nedover, sier Lauridsen.



Kommer av flere faktorer

Administrerende direktør i Privatmegleren og styreleder i Eiendom Norge, Grethe Meier, tror prisveksten kommer av flere ting.

Hun trekker fram at arbeidsledigheten i Norge er lav. Dette styrker prisene sammen med andre faktorer.

– Tilbudssiden har vært lav over lang tid, så etterspørselspresset har vært der og det har vært med på å dra prisene opp. Så har tilflyttingen både til Norge og ikke minst storbyene vært stor, sier Meier.

HØY VEKST: Grethe Meier synes prisveksten hittil i år har vært høy. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun er likevel overrasket over prisveksten så langt i 2023.

– Det at vi har en oppgang på 7,7 prosent hittil i år er ganske høyt. Det hadde jeg ikke forventet i januar, sier Meier.

Tror på roligere boligmarked

Eiendomsmegler Skare tror at boligmarkedet vil bli noe roligere i månedene som kommer.

– Jeg tror ikke interessen kommer til å være like høy fremover. Jeg tror det vil stabilisere seg, sier Skare.



SENTRUMSNÆR: Den lille leiligheten ligger sentralt på Majorstuen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Hun har sett likheter mellom interessen i år og interessen på samme tidspunkt i fjor. Hun tror derfor utviklingen vil bli lik.

– I fjor var et ganske godt år, så gikk det mot høsten så ble det roligere og roligere. Jeg tror vi vil se det samme i år, sier Skare.