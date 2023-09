Ett parti overrasker blant unge velgere: – Et varsku

«Alliansen – Alternativ for Norge» er et høyreradikalt parti som ble stiftet i 2016.



Nasjonalt i skolevalget fikk partiet en oppslutning på 1,1 prosent.

Det kan virke lite. Men ser man nærmere på fylkene hvor de har lister i skolevalget, som er Agder, Akershus, Buskerud og Oslo, ligger oppslutningen på rundt tre prosent.

– Det er rett og slett oppsiktsvekkende. En slik oppslutning i et valg ville sendt dem rett inn på Stortinget. Og hvis det var et nasjonalt stortingsvalg, ville de nærmet seg sperregrensen, sier valgforsker og førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad.

Roper varsku

TV 2 har også sjekket Alliansen sin oppslutning ved flere av Oslo-skolene.

Ved Akademiet VGS Heltberg Ullevaal får partiet hele 9,7 prosent av stemmene. Ved Persbråten er oppslutningen på 7,3 prosent.

– Jeg mener det er grunn til å rope et varsku. Vet de unge hva de har stemt på? spør Tuastad.

Partiprogrammet er preget av ønsket om å bevare tradisjonelle norske verdier og en innvandringskritisk holdning.

ALLIANSEN: Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen under en demonstrasjon mot koronapass januar 2022. Foto: Terje Bendiksby

Leder av Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, har ved flere anledninger stått fram med radikale holdninger.

I 2021 nominerte partiet flere listekandidater med forankring i nynazistiske miljøer, skriver Store Norske Leksikon.

Kort tid etter partiet ble stiftet skrev Dagbladet om hvordan konspirasjonsteoretikere, kontroversielle innvandringsskeptikere og holocaustbenektere er aktive i partiet.

Valgforsker Tuastad sier at han har sett flere eksempler på at Alliansen nærmest har lurt folk ved å presentere seg som noe annet enn partiet står for.



– Folk må vite at dette er et høyreradikalt parti som åpent fronter jødehets. Spørsmålet er om de unge har blitt villedet eller om de faktisk deler de høyreradikale holdningene, sier han.

Deler videoer

Leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen bekrefter at Alliansen har gjort et godt skolevalg sammenlignet med tidligere.

– Vi har opplevd mangegangen i resultat. Alliansen rir på en blå bølge slik som FrP og Høyre, men vi har også en helt egen bølge som et virkelig opprørsparti, sier han til TV 2.

Ved tidligere skolevalg har partiet nådd ut til velgere ved noen skoler som de har vært på besøk hos. I år sanker de også stemmer på skoler de aldri har satt foten hos, ifølge Lysglimt Johansen.

Han tror veksten i stor grad kan skyldes partiets tilstedeværelse på TikTok.

Lysglimt Johansen sier at de også har sendt videohilsener til elever ved videregående skoler som han mener har hatt stor effekt.

– Hver gang vi treffer ungdom, forsøker vi å lage innhold med dem, sammen med dem. Det sprer seg i deres lokale nettverk. Det er svært effektivt, sier han.

«Anti-woke»

Det at de har fått høyere oppslutning i skolevalget, mener Alliansen er et tegn på at det ulmer.

– Enhver ungdomsgenerasjon har et ungdomsopprør, og vi er nærmest å fange opp det opprøret som ulmer nå. Det er noe helt annet enn woke, det er anti-woke, sier Lysglimt Johansen.



Med det mener Lysglimt Johansen at partiet ikke aksepterer verken det han kaller for «klimanarrativet» og «feminismenarrativet».

– Vi er et «gutta-parti» med «guttastemning». Streite, heteroseksuelle, hvite, norske menn er den minst populære gruppen, og det er de vi appellerer mest til, sier han.

BLÅ VALGSEIER: Unge Høyre vant skolevalget. Alliansen høster langt flere stemmer enn partiene Rødt, SV, SP, MDG, og KrF ved noen av Oslo-skolene. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi er ikke fiendtlige

Lysglimt Johansen er langt ifra fremmed for kritikk. Da en rekke samfunnstopper ble ført opp på partiets valgliste i Oslo i 2019, haglet reaksjonene.

– Er det ikke alvorlig at dere fremmer innvandringsfiendtlige holdninger til unge?



– Vi er et høyreradikalt parti. Vi er for å begrense masseinnvandringen veldig kraftig, og sende en del av de som har kommet hit hjem igjen, men vi er ikke fiendtlige. Vi mener at de merkelappene som blir satt på oss er urettferdige, sier han.



At ungdom ikke forstår hva de faktisk stemmer på, når de velger å gi en stemme til Alliansen, mener Lysglimt Johansen er direkte feil.

– Jeg tror det er stikk motsatt. Jeg tror ungdom faktisk forstår hva som foregår i samfunnet med vold og masseinnvandring og at de søker noe helt annet, som de bare finner i Alliansen.

– Ulmer under overflaten

Ifølge valgforsker Svein Erik Taustad er det to måter å forstå oppslutningen alliansen fikk i skolevalget.

– Den ene forklaringen er at partiet har presentert seg som tydelige motstandere av høye strømpriser og utenlandskabler, og at de har frontet andre saker som har mobilisert uten at folk har fått med seg de høyreradikale holdningene deres, sier han.

FORSKER: Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger. Foto: UiS

Den andre forklaringen, gjør han mer bekymret.

– Oppslutningen kan også være et uttrykk for at flere deler underliggende holdninger om ekstrem motstand mot flerkultur. Det vitner om at det er en del høyreradikale holdninger blant unge som ikke helt får komme til overflaten i det offentlige, sier Tuastad.

TV 2 har onsdag snakket med flere videregående elever som tror mange har stemt på partiet som en spøk.

– Finnes det en sannsynlighet for at noen har gitt sin stemme til Alliansen på tull, fordi de ikke tar skolevalget så seriøst?

– Jeg tror ikke dette bare er tulleri, men man skal ikke utelukke at det er det for noen. Det kan jo være at mange faktisk mener det trengs en mye hardere innvandringspolitikk, og at de vil markere det selv om de aner at det er noe ekstremt med Alliansen, sier Tuastad.