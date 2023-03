Ett liv – tre invasjoner

88-åringen har levd et liv fylt med krig, terror og sorg, men sier at dagens krig er den verste.

I en bolig på Sandefjord sitter Naidia Lutsiek (88) på den andre siden av et blankpolert, tobakksbrunt spisebord.

Hun er for første gang i sitt lange liv utenfor landegrensene til det krigsherjede hjemlandet, Ukraina.

For to måneder siden, var det rundt dette stuebordet hun spiste sin første ortodokse julemiddag hjemmefra. Ufrivillig.

FLYKTNINGER: Naidia Lutsiuk (88) og barnebarnet Mykola Ievtushenko (39) er sitter trygt i Sandefjord. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Tre skjebnesvangre uker

Da krigen i Ukraina brøt ut for et år siden, bodde hun i byen Kharkiv, 2800 kilometer unna Sandefjord, sammen med barnebarnet Mykola Levtushenko (39).

Et par dager tidligere hadde det vært fyrverkeri i byen.

24. februar 2022 fortalte Mykola til bestemoren sin, at smellene de hørte, langt ifra var fyrverkeri.

– Jeg var sikker på at Kharkiv skulle bli okkupert, det pågikk harde kamper rundt byen i to-tre uker, sier Mykola.

Bestemoren forholdt seg rolig. Hun spurte stadig barnebarnet sitt hvorfor han var stresset og bekymret.

Barndom i tysk og sovietisk okkupasjon

Barnebarnet setter seg ved siden av bestemoren sin med en stabel av sammenkrøllede papirbilder.

– Bestemor, vi skal se på noen gamle bilder fra Ukraina, forteller Mykola til Naidia.

Han legger bildene over juleduken som fremdeles dekker bordet. Hun kan knapt se bildene lengre, men hun kan fortelle om et liv fylt med krig, terror og sorg.

Første invasjonen til Naidia var da sovietiske russere okkuperte Vest-Ukraina i 1939, der hun ble født og oppvokst. Da hun var seks år, invaderte tyskerne under 2. verdenskrig.

– Jeg husker hvordan de (russerne, journ. anm) hentet folk inn i hæren. Min far ble tatt med til fronten. Da han dro, var det siste gang jeg så han, forteller Naidia.

MINNEMERKERING: 9. mai 2016 i Kiev minnes ukrainerne de som kjempet under andre verdenskrig, 71 år etter seieren over nazistene. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Moren til Naidia ble aleneforsørgende til tre barn i løpet av de fire årene tyskerne hadde kontroll over Ukraina. Naidia var den eldste.

Hver gang tyskerne kom hjem til de, gjemte Naidia seg i peisen.

– Dagens russere er verre enn tyskerne

Naidia lever mesteparten av sitt liv i Sovietunionen etter dette. Hun flytter etterhvert til Kharkiv.

I 2014 bor hun blant russiske separatister i Kharkiv, samme by som opplevde terrorangrep i 2015.

De første to-tre ukene av invasjonen i 2022 pågår en kamp om Kharkiv.

Naidia mener at dagens russere er verre enn det tyskerne var i Ukraina under 2. verdenskrig.

– Tyskerne drepte mange mennesker. Men dagens russere er verre enn tyskerne. De påfører mer sorg. De har drept så mange og tilintetgjort våre landsbyer, forteller 88-åringen.

SORG: Naidia Lutsiuk (88) har levd et liv fylt av lidelse. Nå deler hun og barnebarnet Mykola Ievtushenko (39) sorgen over dagens situasjon i Ukraina. Foto: Sverre Saabye / TV 2

På flukt med kun en ryggsekk

Det var en bitende kulde over Kharkiv i mars i fjor.

Mykola pakket kun en ryggsekk med tepper for å holde seg og bestemoren varm.

På togstasjonen møter de motstand. Som voksen mann kan ikke Mykola dra. Det er mange folk som prøver å komme seg vekk.

Til slutt ser politiet en annen vei, og de kommer seg vestover i Ukraina.

PÅ FLUKT: Mykola (39) og Naidia (88) flykter fra Kharkiv med ryggsekk. TRANGT: Mange vil komme seg vekk fra byen ved østfronten i Ukraina. FAMILIEN: Mykola (39) og Naidia (88) holder sammen gjennom tykt og tynt.

Naidia har kun Mykola igjen i familien til å ta vare på seg.

Mykolas mor døde i en bilulykke og søsteren døde av kreft, begge dødsfallene skjedde før krigen brøt ut.

Fremme i Rivne, vest i Ukraina («B» på kartet under), må barnebarnet derfor skaffe klær og medisiner til bestemoren på egenhånd.

Men han får hjelp av den siste gjenværende naboen de hadde i Kharkiv, som sender en pakke med bl.a. bildene hjemmefra.

Åpnet hjemmet sitt til familien

Før jul kontakter Mykola sin norske venn Arnstein Tranøy.

Han er leder for Norsk Ukrainastøtte. De har kjent hverandre i flere år.

Mykola forteller Tranøy at han vil ta med bestemoren til Norge.

Det kom som en overraskelse på Tranøy, men han visste at han måtte gjøre noe.

– Å komme til Norge mens alt er stengt på juleaften, det er ikke en god første opplevelse. Man må gjøre det man kan, så enkelt er det, forteller Tranøy.

ÅPEN DØR: Krigsveteran og iniativtaker av organisasjonen Norsk Ukrainastøtte, Arnstein Tranøy, huser Naidia og Mykola hjemme hos seg selv. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Men det skulle vise seg å være utfordrende å få med 88-åringen på den lange reisen til Norge.

– Hun sa til meg at hun er gammel og ikke vil dra noe sted. Det var veldig vanskelig, sier Mykola.

Det har gått to måneder siden familien på to kom til Norge. Naidia er likevel veldig glad og takknemlig for å kunne bo i Sandefjord.

– Barnebarnet mitt ville dra til Norge og takk Gud for at vi kom frem. Hans venn tok oss imot og jeg er veldig takknemlig for Arnstein, sier bestemoren.

Hun er usikker på om hun noen gang vil komme hjem til Ukraina.

– Å komme tilbake... jeg vet ikke, det er i Guds hender, konkluderer 88-åringen.

I disse dager jobber Arnstein Tranøy med å få personer fra hjemmepleietjenesten i Sandefjord til å hjelpe Naidia hjemme.

Mykola drømmer om å kunne se en forestilling på Operaen i Oslo. Og at han en dag kan flytte hjem igjen til Ukraina.