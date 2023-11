Ett enkelt grep kan bedre humøret ditt

November har meldt sin ankomst, og vi går inn i de mørke månedene. Da er det kanskje ikke så lett å holde seg positiv og lys til sinns.

Det finnes heldigvis konkrete råd og tips til hva du kan gjøre med det i hverdagen.

Dette gjør oss søvnige

Vidar Kristiansen står bak Instagram-kontoen @psykolog.pappa. Han mener at det er sammensatte årsaker til at man merker høsten ekstra på kroppen.

Blant annet handler det om at man får færre timer med sollys. Det påvirker alt fra døgnrytme til en forskyvning av når melatonin produseres og utskilles i hjernen.

PSYKOLOGPAPPA: Vidar Kristiansen mener at man må passe på rutinene sine gjennom høsten. Foto: Ina Therese Vistung Knutsen

– Dette gjør oss mer søvnige og mindre energiske, forklarer han.

Energipåfyll

Kristiansen sitt beste tips for å holde energien oppe er å gå en tur i sollys midt på dagen, om det er mulig.



Han påpeker også viktigheten av å holde ekstra godt på rutinene i hverdagen gjennom å være jevnlig i fysisk aktivitet, spise næringsrik mat til faste tidspunkter, og forsøke å få mellom syv og ni timer søvn i løpet av natten.

– Jevnlig fysisk aktivitet setter i gang prosesser i kroppen som leder til at du føler deg mer energisk, og som gjør både kropp og sinn mer robust i møte med stress.



I tillegg tipser han om å planlegge noen sosiale sammenkomster som gir deg energi.

– Men husk å tillate deg selv å hvile eller ta pauser når du kjenner at du trenger dem.

Viktig grep

Hanna Olsen er personlig trener hos Crossfit Gamlebyen. Hun er enig i at trening er viktig for både fysisk og psykisk helse, søvn og kosthold.

– Flere er kanskje ikke klar over hvor viktig trening er for søvnen.

En god natts søvn er blant det aller viktigste for helsen din, og for å fungere bra i hverdagen, mener Olsen.

– Faller man ut av treningsrutinene, påvirker det totalen – ikke bare treningen i seg selv, men kosthold, selvtillit, prestasjon i skole og jobb, søvn, relasjoner og konsentrasjon.

Hun mener også at man responderer forskjellig på trening, og at motivasjon varierer fra person til person.

For noen kan det være mestringsfølelse bare å komme seg på trening, mens andre kjenner på mestringsfølelse gjennom at man ser fremgang på treningen.

– Det viktigste er bare at man har en forpliktelse, og at man kommer seg på trening, sier hun.

Hanna Olsen sine beste motivasjonstips 1. Senk kravene og dra på trening - om man bare gjør én øvelse, er det bedre enn ingenting. 2. Lag en avtale - det er lettere å gjennomføre treningen når man har en forpliktelse. Det kan være å melde seg på en time, avtale med en venn eller personlig trener - hva enn som får deg til å holde avtalen og møte opp. 3. Finn en aktivitet du liker. Det finnes uendelig mange former for trening, ikke gi opp å finne en aktivitet du trives med. Da blir treningen mer lystbetont. 4. Endre fokus - Lær nye ferdigheter eller øvelser fremfor å gjennomføre det man har på planen som liksom skal være «optimalt» hvis man vet at treningen er vanskeligere å gjennomføre på vinterhalvåret.

Olsen mener også det er viktig at man finner noe man synes er gøy.

– I stedet for å fokusere på hva som er det optimale å gjøre på trening, så er det viktigere at man finner noe som man selv synes er gøy.

Dørstokkmila

Olsen forstår at mange synes det er tungt å komme seg ut når det er mørkt og trist ute.

– Det er naturlig at lys og vær påvirker oss.

Men hun mener også man kan snu om denne tanken.

– På sommeren skjer det gjerne flere sosiale ting, og det er finere vær ute. Dette fører til at man kan ha mindre dårlig samvittighet til å være inne og trene når det blir kaldt ute.

Hun mener derfor at man kan ha en ekstra unnskyldning for å legge inn litt ekstra innsats på trening og nå de målene man har satt seg.

Mer aktive

Tina Brodal er pressekontakt for treningssenterkjeden SATS. Hun kan fortelle at de har merket en positiv trend med at medlemmene bruker medlemskapet mer aktivt i år.

– Treningssentrene blir brukt som en sosial arena og møteplass, mener Brodal.

POSITIV TREND: Tina Brodal mener at medlemmene bruker medlemskapet mer aktivt. Foto: Privat

– Det å dra på en treningsøkt er noe man aldri angrer på. Man kommer jo ut med endorfiner.

Fem enkle øvelser

Det er ikke alle som har tilgang eller tid til treningssenter. Hanna Olsen har fem øvelser man enkelt kan gjøre hjemme. Disse øvelsene er delt inn i tre nivåer så det finnes noe for enhver:

1. Knebøy

1. Knebøy på tre måter

Gjennomføring: Stram kjernen og bøy deg ned til hofteleddet er lavere enn kneleddet med vekten midt på foten, og reis deg opp igjen. Et tips er å tenke at man skal sette seg ned på en stol.

Nivå 1: Air Squat

Nivå 2: Utfall

Nivå 3: Pistol Squat

2. Push Ups

2. Push Ups på to måter

Gjennomføring: Start i en høy planke med håndflatene i skulderbreddes avstand, spenn kjernen og senk kroppen ned så brystet berører gulvet og press deg opp igjen.

Nivå 1: Push Ups til boks/stol

Nivå 2: Push Ups med strikk rundt albuene

Nivå 3: Push Ups på tær

3. V-Ups

3. V-Ups på tre måter

Gjennomføring: Stram kjernen og løft føttene opp fra gulvet samtidig som du løfter strake armer og tar på tærne, før du senker deg ned igjen til startposisjon.

Nivå 1: Sit-Ups

Nivå 2: Etbens V-Ups

Nivå 3: V-Ups

4. Pike Push Up

4. Pike Push Up på tre måter

Gjennomføring: Start i en push-up-posisjon og flytt føttene nærmere hendene så hoften kommer høyere i en omvendt V. Spenn kjernen, senk overkroppen ned mot gulvet så hodet treffer gulvet, og press deg opp igjen. Jo, mer loddrett - jo mer bruker du skuldrene.

Nivå 1: Pike Push Up på gulvet

Nivå 2: Pike Push Up med bein på boks

Nivå 3: Strict Handstand Push Up til vegg

5. Hip Thrust

5. Hip Thrust på tre måter

Gjennomføring: Sett føttene på gulvet og øvre del av ryggen festet i en benk. Spenn musklene i setet og senk hoften ned til gulvet og opp igjen til startposisjon med blikket festet fremover.

Nivå 1: Glute Brigde på gulv

Nivå 2: Hip thrust på benk

Nivå 3: Hip Thrust

Tips til nivå 3: Her kan du bruke en ryggsekk eller vannflaske som vekt.