Et spesielt grep har gitt bonden oppmerksomhet fra hele verden

Etter at han så et rørende møte mellom den nyfødte kalven og mora i 1999, orket ikke bonde Hans Arild Grøndahl skille mor og barn. Det har han aldri angret på.

– Jeg har hatt busslaster med bønder fra Frankrike, Sveits, England, ja til og med fra USA, forteller melkebonde Hans Arild Grøndahl.

Så oppsiktsvekkende var det å la ku og kalv få leve sammen etter fødselen. Det normale i norsk og internasjonalt landbruk er å skille mor og barn med en gang.

Hovedårsaken er at kalven drikker opp mot 15 - 20 liter melk hvert døgn om den får melk rett fra mor. Stående i en bås alene, kan den klare seg rundt sju liter melk hvert døgn.

Ble rørt

En opplevelse i 1999 gjorde at Grøndahl ikke fikk seg til å skille de to slik det alltid var blitt gjort.

– Det var første gang jeg så en ku som fikk en kalv. Da tenkte jeg litt over hvordan vi gjør dette. Jeg bestemte meg for å åpne båsen, og slapp kua inn til den nyfødt kalven. Da så jeg kroppsspråket, jeg så det på ørene, og hvordan øynene strålte. Jeg ble rørt, rett og slett. Da bestemte jeg meg for at alle kuene her på gården skal få være mor for kalvene sine.

KALVENES VENN: Hans Arild Grøndahl er melkebonde i Nes. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Forskere ved Veterinærinstituttet på Ås, gjennomfører nå et prosjekt der de deler kalver inn i grupper, der noen blir skilt fra moren mens andre ikke blir det.

De registrerer atferd, og måler blant annet nivåer av velværehormonet Oxitocin får å finne ut hvilken effekt separasjonen har.

Melkebonden i Nes har bestemte meninger om dette, etter 23 års erfaring med å la mor og barn være sammen.

– Dyrevelferd vil lønne seg

– Det er veldig mange fordeler. Kalven får drikke seg mett, og den vokser vanvittig mye fortere. Den blir ikke sjuk og ikke underernært. Dessuten produserer kua mer melk når de to får gå sammen. Når kalven suger melka fra mor flere ganger i døgnet, produserer kua mer melk, ikke mindre, sier han.

Grøndahl er overbevist om at dyrevelferd er en god investering i landbruket. Selv har han satset på ferskosten Nyr, som har blitt omfavnet at kokker i topprestauranter, på Hurtigruta og på Slottet.

NORK IDYLL: Grøndahl er en av de få i verden som lar ku og kalv leve sammen etter fødsel. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Tine, for eksempel, kan lage en merkevare som de kan ta mer betalt for. Folk vil betale litt mer for dyrevelferd, det er vitenskapelig dokumentert.

Opprinnelig ble ku og kalv adskilt for å sikre melk til familien på gården. I dag produserer kyr lang mer melk, og Grøndahl mener at tiden er overmoden for endring.

– Nå har vi råd til å la kalven gå med mor, nå har vi råd til å la den drikke seg mett, nå har vi råd til dyrevelferd.

– Du tror dette er fremtiden?

– Dette er fremtiden, sier han bestemt.