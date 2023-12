– Et sjeldent fenomen

SE OPP: Hev blikket opp mot himmelen for å nyte de vakre fargene. Over Høgevarde, Viken Foto: Camilla Island / TV 2.

Over store deler av Østlandet, kan man tirsdag ettermiddag se spektakulære, fargesprakende skyer.

– Det er iskrystaller høyt oppe i skyene som gjør at vi får dette vakre fargespillet på himmelen i kveld, sier vakthavende meteorolog Susanne Moen Olsen.

Over store deler av Østlandet har det vært mystiske skyer over himmelen. Fenomenet kalles perlemorskyer, og det kan se ut som om en regnbue har flyttet inn like bak skydekket.

FARGESPILL: Perlemorskyer på Fagernes. Foto: Geir Johnny Huneide.

Perlemorskyer er ifølge Olsen et sjelden fenomen som ofte kommer om vinteren.

VAKKERT SYN: Mange i hovedstaden fikk tirsdag kveld sett de spesielle skyene. Foto: Aleksander Myklebust.

– Hvor lenge vi blir å se dette på himmelen varierer. Det kan bli liggende i løpet av natten dersom forholdene er der. Det avhenger av hvor mye fuktighet som er over fjellet, sier Olsen.

Perlemorskyene viser seg helst i et sprekt fargespill når solen står lavere på horisonten, altså nærmere soloppgang eller -nedgang. Når solen er høyere på horisonten ser de heller ut som et slags hvitt slør.