– Et problem Forsvaret ikke har tatt godt nok innover seg

Denne uken skrev forsvarssjef Eirik Kristoffersen historie da han opprettet en helt ny generalstilling i kampen mot mobbing og seksuell trakassering.

– Det er mange som syns det er trist at vi må putte lederkraft bak denne oppgaven, men vi må også erkjenne at det var det et behov for.

Det sier sjef i Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, som etter påske trer inn i den nyopprettede stillingen. Bak seg har hun en solid militær CV - med over 30 år i tjeneste.

«For alt vi har»

Det har stormet rundt Forsvarets håndteringer av varslingssaker, etter en rekker avsløringer om mobbing, trakasseringen og overgrep - i blant annet førstegangstjenesten.

«FOR ALT VI HAR. OG ALT VI ER»: Det har stormet i Forsvaret etter flere avsløringer om ukultur. Tirsdag kallet forsvarssjef Eirik Kristoffersen inn pressen for å fortelle om den nye generalstillingen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Jenter har varslet om alt fra slibrige kommentarer til voldtekt - uten at det har fått konsekvenser, for andre enn dem selv.

Forsvarssjefen har derfor sett seg nødt til å ta tydeligere grep om hvordan «våre beste menn og kvinner» oppfører seg i tjenesten.

Selv har Kristoffersen innrømmet at det er et kulturproblem. Men kan en nyopprettet generalstilling løse problemet?

«Kvinnefiendtlig»

Forsvaret satte i gang flere tiltak i 2018, da mobbing og seksuell trakassering først ble satt på agendaen. Den nye generalen har nå fått ansvar for å rydde i kulturen hun selv kaller «kvinnefiendtlig».

SJEF HV: Elisabeth Michelsen tok over som sjef for heimevernet etter Eirik Kristoffersen i 2019. Hun har hatt ansvaret for 40.000 soldater, men skal nå lede Forsvarets arbeid mot mobbing. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg skal samle trådene, og holde i dem, sier hun.

– Jeg vil primært jobbe langs tre spor. Det handler om systemene våre, det handler om ledelse og det handler om kultur.

– Er ikke dette tråder det er naturlig å tenke at Forsvaret allerede burde hatt kontroll på?

– Vi må erkjenne at mobbing og seksuell trakassering er et samfunnsproblem Forsvaret ikke har tatt godt nok innover seg, sier Michelsen.

"KVINNEFIENDLIG": Elisabeth Gifstad Michelsen sier det er ekstremt viktig at Forsvaret lykkes i å finne roten til problemene de står i. – Det vil krever nitidig arbeid. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Ikke bare til pynt

Årlig kalles nesten 10.000 unge menn og kvinner inn i førstegangstjenesten. Tre av ti er kvinner.

– Vi kan med loven i hånd kalle inn ungdommene våre og plassere dem på rom sammen. Men det skal være trygt, og det vil denne generalstillingen bidra til, sier Michelsen.

Hun avviser at stillingen kun er til pynt, eller at forsvarssjefen fraskriver seg ansvar ved å opprette stillingen.

– Overhodet ikke. Kristoffersen viser med dette at han har forstått alvoret og tar eierskap, nettopp ved å sette nok lederkraft bak det å rydde opp i utfordringene våre, sier generalen.

TRENER OPP UKRAINERE: Det norske heimevernet deltar nå på operasjon Interflex, et Nato-oppdrag i England hvor de allierte trener opp ukrainske soldater til krigen i Ukraina. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

En indre fiende

– Få andre forsvar har sett seg nødt til å ha en egen general i arbeidet mot mobbing. Skiller Norge seg som eksepsjonelt dårlig i klassen når det kommer til folkeskikk?

– Nei. Både Nederland og Canada har slike generalstillinger, og har tilbudt å hjelpe oss. Det har vi takket «ja» til, sier Michelsen.

Etter at krigen i Ukraina brøt ut, er Forsvaret igjen høyaktuell. Flere har pekt på at det haster å gjøre grep innenfor personellberedskapen, og det kan bety at enda flere får Forsvaret som arbeidsplass.

HEIMEVERNET: Etter eksplosjonene i Østersjøen, satte Heimevernet inn vakthold på norske olje- og gassanlegg. Her besøker Michelsen Kollsnes utenfor Bergen i november i fjor. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Vi står i en veldig krevende sikkerhetspolitisk krise, og Forsvaret gjør veldig mye bra for å hjelpe Ukraina. Samtidig må vi ta vare på folkene våre, og her knirker det litt i fortøyningene, sier Michelsen.

– Men vi skal ta kampen mot den indre fienden, og den kampen skal vi vinne.