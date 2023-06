Rema 1000 vraker «prissjokk»-modellen. Ekspertene er begeistret, men kaller det et PR-stunt.

Dagligvaregiganten Rema 1000 varsler at de framover vil de forhandle med leverandørene året rundt, skriver E24.

Dette skal erstatte dagens ordning, hvor prisene heves to ganger i året.



Rema 1000 markerer nyheten ved å sette ned prisene på 250 varer, men norgessjef Tom Kristiansen avviser dette er et PR-stunt.

– Det er litt slitsomt for oss som bransje når vi blir fremstilt som cowboyer og småkjeltringer som driver kartellvirksomhet, sier Kristiansen til E24.

ENDRING: Norgessjef Tom Kristiansen i Rema 1000 i 2014. Foto: Vidar Ruud

– Men vi må ta grep. Vi må kvitte oss med de områdene vi blir beskyldt for å utnytte. Derfor går vi nå vekk fra disse prisvinduene og forhandler løpende gjennom året, fortsetter han, før han understreker at dette ikke er et PR-stunt.

– Ikke noe nytt

Økonom og varehandelekspert Odd Gisholt mener dette helt tydelig er et PR-stunt fra Rema 1000.

– Dette er egentlig ikke nytt. Det forhandles jo med leverandørene kontinuerlig. Men kjedene har vært enige med leverandørene om bare sette opp prisene et par ganger i året, sier Gisholt.

EKSPERT: Økonom Odd Gisholt følger dagligvarebransjen tett. Han mener Rema 1000 sitt siste grep helt klart er et PR-stunt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han mener Rema 1000 nå prøver å fortelle oss forbrukere at de skal nå være enda tøffere mot leverandørene framover.

– Kundene kan kanskje glede seg over noen prisstunt av og til, med enda lavere priser, sier han.



Forhandler halvårig



To ganger i året forhandler dagligvarekjedene og leverandørene om innkjøpspriser. Det skjer 1. februar og 1. juli hvert år.



De største endringene i dagligvareprisene sammenfaller ofte med disse datoene.

Rema-sjefen forteller at han selv var med på å etablere ordningen for flere tiår siden, men mener tiden nå er overmoden for å forlate den.



Ifølge Kristiansen vil jevnlige forhandlinger føre til jevnere utvikling, bedre konkurranse og færre «prissjokk».

Gisholt er sikker på at de andre kjedene vil følge etter Rema 1000.

– Konkurransen vil fortsette å være knallhard, sier han.

Gir Rema ros

Tor W. Andreassen, professor i markedsføring ved NHH, roser Rema 1000 for grepet, selv om han også kaller det et PR-stunt.

EKSPERT: Professor Tor W. Andreassen mener Rema 1000 viser at de vil ta ansvar. Foto: Norges Handelshøyskole

– Jeg tror dette er et ønske om å rydde opp og få ordentlige tilstander i denne bransjen, sier han.

Andreassen mener det er en gladnyhet for markedet.

– Dette vil innebære at det blir en mer jevn prisstigning gjennom hele året. Nå er det prishopp i februar, og prishopp i juni. Det er en gammel praksis som har gjort mange irriterte, sier han.