– Et plusstegn forteller meg at han lever

STOLT: Mamma Alesia Mitsyk med sønnen Nikita (18) som nå kjemper som soldat ved fronten. Et plusstegn fra ham er ofte eneste holdepunkt hun har for at han fortsatt er i live. Foto: Privat

I september 2021 fulgte en stolt mamma sin eneste sønn til første dag på universitetet i Kyiv. Nikita Mitsyk (18) fra Mykolajev hadde kommet inn på medisinstudiet. Han drømte om å bli nevrokirurg og forsker. Så invaderte russerne hjemlandet.

Skilt av krigen

Et år senere er Alesia Mitsyk (41) flyktning i Alver kommune i Nordhordland. Flukten fra bomberegnet etter russernes invasjon førte henne til den idylliske vestlandskommunen, men sønnen Nikita iførte seg hjelm og skuddsikker vest for å kjempe for landet sitt.

Se video av Alesias samtale med sønnen lenger nede i saken.

PLUSSTEGN: Mamma Alesia er svært bekymret for sin unge soldatsønn. Nikita besvarer mammas kjærlige meldinger med et + for å vise at han er i live. Foto: Elias Engevik og privat

Spesielt tegn

– Han er bare et barn. Jeg er veldig bekymret. Engstelig.

Alesia viser meldingene hun sender ham; kjærlige ord, hjerter og kyss. En lang rad med tekst og emojier. Svarene lar vente på seg. Noen ganger tar det flere døgn, før det kanskje kommer et kort svar: «+».

Et eneste plusstegn. Eller to. Symbolet på at Nikita lever. At han tenker på mamma. Vil at hun skal vite at han ikke har mistet livet i kampene.

– Jeg prøver å ikke tenke for mye på det forferdelige som skjer i Ukraina. Jeg vet at Nikita er travelt opptatt med å redde liv og å kjempe. Selv om han bare sender meg et plusstegn, så gjør det meg veldig glad.

Lynoffensiv i øst

Hun har hørt at han har hjulpet å behandle sårede. At en kvinne som ble skutt i ryggen, fikk hjelp så hun kunne klare å gå igjen. Nesten hver dag kommer nyheter om russernes angrep. Inntil de siste dagers lynoffensiv fra Ukrainas side.

UKRAINSK FREMMARSJ: Dette kartet viser de ukrainske styrkenes fremrykning. Det grønne feltet til venstre viser hvor ukrainerne sto 6. september. Det grønne feltet til høyre viser hvor styrkene sto 9. september. Grafikk: Hanna Linnea Lüders / TV 2

REDDER LIV: Nikita Mitsyk hjelper en hardt såret eldre kvinne ved fronten. Foto: Privat

De ukrainske styrkene har fra 7. til 11. september gjenerobret store områder øst i Kharkiv. Tidligere russiskkontrollerte byer som Kupiansk er nå tatt tilbake av ukrainske soldater. En av soldatene er Alesias sønn, Nikita.

Etter fremgangen øst i Ukraina, fikk mamma i Norge en etterlengtet melding. Nikita skrev at han kanskje kunne finne tid til å ringe henne en ettermiddag. To måneder uten å ha sett, eller snakket med sønnen, fikk hun i helgen begge deler.

– Hallo!

Alesia svarte med kallenavnet mens tårene trillet. Nikita fortalte henne om deres motoffensiv, hvor stolt han var for å være en del av Ukrainas militære styrke og hvor viktig det var å kjempe for friheten.

Se den rørende videoen her:

De siste dagene har vært de beste dagene for hele Ukraina. De har vært viktige. Nikita Mitsyk (18)

Det var dårlig forbindelse, og bildet av Nikita på Telegram gikk i frys flere ganger. Likevel var det en svært takknemlig mor som endelig fikk noen minutters prat med sønnen. Han ba henne ikke bekymre seg.

GJENEROBRET: 18 år gamle Nikita Mitsyk med barna i Kupiansk etter at de ukrainske soldatene tok byen tilbake fra russerne. Foto: Privat

Savner mamma

– Jeg savner mamma mest. Det livet jeg hadde før, savnet jeg bare de to første månedene. Nå kjenner jeg ikke så mye på det.

Alesia synes sønnen ser like ung ut, men at han likevel fremstår mye eldre enn sine 18 år fordi han ikke lenger smiler og ler. Han ber henne stole på at han klarer ta vare på seg selv.

VENTETID: Alisia hjelper Angelina Purskana (10) lære norsk. De finner trøst i hverandre. Foto: Elias Engevik / TV 2

Imens fortsetter Alisia å hjelpe ukrainske flyktninger i Norge, som ti år gamle Angelina Purskana som går i 5. klasse ved Alversund skole. Begge ber om at krigen snart skal ta slutt. Det sier også Alisia til sønnen sin før den korte telefonsamtalen brått er over.

– Jeg håper Ukraina vinner krigen. Jeg venter på deg. Mitt største ønske akkurat nå er å gi deg en klem.