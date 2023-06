Et lite inngrep ga Tina (48) nytt liv

GLAD: Livet smiler til Tina Berland (48) etter at et lite inngrep endret hele livet hennes. Foto: Alf Simensen / TV 2

Det gikk ikke én dag uten at Tina Berland (48) pakket med seg ekstra skift, uansett om hun skulle på jobb eller finne på noe med venner.

– Det er en fæl følelse å konstant være redd for å tisse på seg, sier Berland.

Dersom noen fortalte en god vits, om hun hostet eller nøs, så skjedde det. Trusa og buksa ble våt.

– Det er skikkelig pinlig når det skjer. Når man hele tiden er bekymret for at det skal skje, blir livskvaliteten forringet, sier 48-åringen.

AKTIV: Badminton og andre aktiviteter var umulig å holde på med tidligere, uten at det gikk galt . Foto: Alf Simensen / TV 2

Rammer mange

Berland er langt fra alene. En av tre kvinner er plaget med urinlekkasje.

I likhet med mange andre slet Berland med urinlekkasje etter at hun fødte sønnen sin, for 19 år siden.

I starten forsøkte hun bekkebunnstrening, uten at det hjalp. Problemene ble bare verre for hvert år som gikk.

48-åringen elsker å være aktiv. Noe av det beste hun vet er å ta seg en løpetur eller å spille paddel. Men brå bevegelser og urinlekkasje er lite forenelig.

– Det ble en psykisk belastning å alltid være redd for at treningstightsen skulle bli klissvåt.

LITT VONDT: Den første uken etter operasjonen hadde hun litt ubehag, og etter tre uker var hun tilbake på jobb. – Etter det har det vært full fart. Foto: Alf Simensen / TV 2

Skambelagt

Selv om mange kvinner sliter med urinlekkasje, er det få som snakker høyt om det. Derfor tar det også lang tid før man får hjelp.

Tina tok etter hvert kontakt med fastlegen sin, men ventetiden var lang.

– Da jeg fikk tilsendt bleie og vekt, og beskjed om å rapportere inn lekkasjer over tid, skrinla jeg hele prosjektet, sier 48-åringen.

Men lekkasjene var fortsatt svært plagsomme og begrenset livet. I fjor høst kom hun på at hun kunne bruke helseforsikringen hun har via jobben.

FORANDRING: Tina føler hun har fått livet tilbake etter inngrepet. Foto: Alf Simensen / TV 2

To uker etter var det lille inngrepet gjennomført. Og livet til Tina var totalt forandret.

Nå kan hun hoppe på trampoline, le og nyse, uten stress.



– Det beste av alt: Jeg kan lekeslåss med sønnen min og buksa er like tørr etterpå, sier hun og ler.

– Trist og unødvendig



Det var gynekologspesialist Madeleine Engen hos C-Medical som undersøkte og opererte Berland.

– Det er trist og unødvendig at kvinner sliter med urinlekkasjer i flere år før de får hjelp. Vi må fjerne skam og tabu, og hjelpe kvinnene raskt, slik at de kan leve det aktive livet de ønsker seg og fortjener, sier Engen.



HJELPER KVINNER: Gynekologspesialist Madeleine Engen opererte Tina. Hun håper at vi kan klare å fjerne skammen rundt urinlekkasje.

Leder Lotte Lindstrøm i Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (NKIB) kunne ikke ha vært mer enig.



– Terskelen for å gå til legen og si at man tisser på seg er dessverre alt for stor, sier Lindstrøm.

Hun er veldig glad for å høre at Tina Bergland er én av dem som har søkt hjelp, og dermed fått et nytt liv.

Lederen for kompetansetjenesten håper at økt informasjon om alle typer inkontinens kan bryte ned tabuer og gjøre livet enklere for dem som rammes.

Siste tabu

– I 2023, når vi kan snakke om nærmest alt, er det veldig synd at urinlekkasje og funksjoner knyttet til underlivet er blant våre siste tabuer. Vi jobber iherdig for å øke kunnskapen og informasjonen både i befolkningen generelt og blant helsepersonell, sier Lindstrøm.

Studier viser at opp mot 50 prosent av alle kvinner lekker det første året etter fødsel. I denne fasen kan blant annet bekkenbunnstrening hjelpe mange – men da må det gjøres riktig.

– Det er veldig viktig at bekkenbunnstrening blir gjort riktig. Det viser seg at mange kvinner kniper feil, og da kan man knipe til man bli blå uten at det hjelper. Derfor er veiledning, kunnskap og informasjon svært viktig, sier Lindstrøm.

TABU: Lotte Lindstrøm i NKIB synes det er trist at urinlekkasje er så tabubelagt å snakke om. Foto: NKIB

Hun påpeker at det i dag ikke er noen rutine i barselomsorgen for at kvinner blir spurt om funksjon knyttet til avføring, vannlating eller seksualitet i oppfølgingen hos fastlege eller på helsestasjonene.

– I og med at dette for mange er tabubelagte temaer og mange kvier seg for å ta dette opp, bør dette komme inn som retningslinjer i oppfølging etter fødsel. Vi tror mange hadde opplevd en enklere og raskere inngang til å få hjelp, dersom denne kartleggingen skjedde rutinemessig, sier Lindstrøm.

Ønsker fast tilbud

Gynekologspesialist Engen syns det er trist at ventetidene på disse inngrepene i det offentlige helsevesenet varierer fra 6 til 18 måneder, og skjønner at mange derfor velger helseforsikring.

Kristine Sandvik, leder for personforsikringer i If, sier at mange kvinner som kommer til dem med denne type plager har slitt med å finne ut om og hvor de kan få hjelp.

– Det bør absolutt gjøres et løft for kvinnehelse. Vi skulle gjerne sett at det var et fast tilbud om kontroll av kvinner som får barn, gjerne et år etter fødsel, sier Sandvik.