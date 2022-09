– At Norges 8. rikeste mann synes han må flytte til Sveits for å spare penger, samtidig som stadig flere nordmenn står i kø for matutdeling, er et kvalmende bilde på forskjells-Norge.

Det sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Mandag ble det kjent at investor og mangemilliardær Kjell Inge Røkke flytter fra Norge til fordel for Sveits.

Sveits er kjent som et såkalt «skatteparadis» på grunn av gunstige skatteregler for formuende personer.

– Et produkt av samfunnet

Nå mener Moxnes at Røkke ikke etterlever sin egen leveregel.

– Kjell Inge Røkke har selv sagt at «Har du tjent mye penger, utover en viss mengde, er det ikke dine lenger. Det er samfunnsskapt. Du er et produkt av samfunnet», sier Moxnes.

I et brev til ansatte og aksjonærer opplyste Røkke at han har flyttet fra Konglungen i Asker til Lugano i Sveits.

– Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits. Min kapital skal fortsatt arbeide i Norge. Familieselskapet TRG og børsnoterte Aker fortsetter som før med norsk forankring for kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som marked, skriver Røkke.

Om Lugano i Sveits skriver han at: «det er verken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa».

Milliardærene trenger oss

Moxnes understreker likevel at verdiene som Røkke har bygd opp, blir i Norge.

– Heldigvis er det ikke sånn at et samfunn trenger milliardærene, det er milliardærene som trenger alle oss andre. Norge vil klare seg fint uten Røkke. Han tar verken med seg verftene eller oljen til Sveits, sier Moxnes.

Stortingsrepresentant Hadia Tajik sier hun er overasket over Røkkes beslutning.

OVERRASKET: Hadia Tajik om at Kjell Inge Røkke når flytter til Sveits. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg må innrømme at denne nyheten overrasket meg. Kjell Inge Røkke er Norges rikeste mann, og annonserer nå at han er ferdig som bidragsyter til det norske fellesskapet. Et fellesskap og et samfunn som har bidratt med sitt til Røkkes karriere og formue, sier Tajik og legger til:

– Han bestemmer selvsagt selv hvor han vil bosette seg, men dette aktualiserer definitivt debatten om regelverket rundt skattefri realisering av kapitalgevinster etter 5 år i utlandet.

Valgfritt å bo i Norge

Finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, Geir Pollestad, trekker frem at Norge har muligheter som Røkke har utnyttet godt.

VALGFRITT: – Det er valgfritt å bo i Norge, sier Geir Pollestad (Sp). Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er valgfritt å bo i Norge. Et samfunn som har gitt Røkke store muligheter og som han har brukt godt. Vårt fokus er på å sikre et Norge med minst mulig forskjeller mellom folk og at flest mulig kan få realisert sine drømmer, skriver Pollestad i en melding til TV 2.