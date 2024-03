Et «ja» kan endre livet til Johannes (2)

SPENT: Helle Marie har sovet dårlig de siste dagene. Nå ligger fremtiden til sønnen hennes i hendene til Beslutningsforum. Foto: Lage Ask / TV2

Medisinen beskrives som banebrytende. For Helle Marie og sønnen Johannes ville et ja betydd alt.

På en gård i Sandefjord bor Helle Marie Walin Olsen sammen med samboer Jon Are Nordkvelle og sønnen Johannes på to år.

Men familien er ikke helt som alle andre. For både Helle Marie og sønnen Johannes har en sjelden diagnose, som rammer et fåtall nordmenn hvert år.



– Ungdomstiden var tøff. For da er det et veldig fokus på utseende, og det å passe inn. Jeg var langt nede i de periodene, sier hun til TV 2.

TØFT: Ungdomstiden var preget av mye usikkerhet og dårlig selvtillit for Helle Marie. Foto: Lage Ask / TV2

– Ekstremt smertefullt

Helle Marie og sønnen Johannes er kortvokst. Hun forteller om en oppvekst hvor hverdagen besto av hyppige sykehusbesøk og omfattende operasjoner.



– Jeg begynte med forlengelsesoperasjoner da jeg var fem år, og det var ekstremt smertefullt.

Men nå finnes det et håp for at sønnen til Helle Marie, og andre kortvokste barn, ikke trenger å gå gjennom det samme som henne.

– Jeg håper så inderlig av hele mitt hjerte at Johannes og andre barn skal slippe dette.

STOR FORSKJELL: Et ja vil kunne utgjøre stor forskjell for Jon Are og Helle Marie sin sønn, Johannes. Foto: Lage Ask / TV2

Massivt engasjement

På mandag skal Beslutningsforum ta stilling til om de skal godkjenne medisinen Vosoritid.

Ifølge overlege Svein Otto Fredwall er det registrert en økning i veksten på 50 prosent per år hos kortvokste som har brukt medisinen.

– Det er få saker som skaper så mye engasjement som denne, sier Fredwall.



VIL BETY MYE: Svein Otto Fredwall sier det vil bety mye for hans pasienter, dersom de får ja. Foto: Per Haugen / TV 2

Han er overlege og leder av tverrfaglig akondroplasiklinikk ved Oslo universitetssykehus.

Akondroplasi er den vanligste formen for kortvoksthet. Hvert år fødes det rundt tre til fire barn i Norge med denne diagnosen, og totalt vil det være snakk om rundt 30-40 barn som vil få nytte av medisinen.

Prislappen er på cirka to millioner per barn, hvert år.

Vosoritid er allerede tatt i bruk i 40 land. Derfor er fortvilelsen nå stor hos norske foreldre med kortvokste barn.



– De er fortvilet over at de ikke får muligheten, når de ser at andre barn får det.

Lille Johannes kan potensielt skånes for mange plager senere i livet, dersom han får medisinen. Foto: Lage Ask / TV2

– Vurderer å flytte til utlandet

Mange av foreldrene Fredwall møter er nærmest desperate.

– Flere vurderer å flytte til utlandet.

Helle Marie legger ikke skjul på fortvilelsen. Hun og samboeren har også vært inne på tanken om å flytte.

– Det er så ufattelig frustrerende at medisinen finnes, men at avgjørelsen hviler i noen andres hendes.

For henne er det ikke bare snakk om å godkjenne en medisin.

– Det handler om livet hans.

DÅRLIG SAMVITTIGHET: Da Helle Marie og Jon Are ble gravid, visste de at det var 50 prosent sjanse for at barnet ble kortvokst. – Jeg har hatt mye dårlig samvittighet for det, for på en måte har jeg jo valgt dette selv, sier Helle Marie. Foto: Lage Ask / TV2

– Letter på håndbrekket

Vosoritid må tas så tidlig som mulig for å gi best mulig effekt.

– Man må komme i gang før veksthormonet lukker seg. Etter det så har den sannsynligvis ingen effekt.

Genfeilen hos kortvokste gjør at man får en konstant hemming av benveksten. Fredwall sammenligner det med en bil som konstant kjører med bremsene på.

STOR INNSATS: Svein Fredwall sier det har blitt lagt ned en stor innsats for å få frem hvor viktig medisinen vil være. Her sammen med styreleder Åsne Alstad Hanto og styremedlem Kristine Juvet i Norsk interesseforening for kortvokste. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det medisinen gjør er et at den letter på håndbrekket, sånn at man omtrent får halvert bremseeffekten. Pasientene tar igjen i hvert fall halvparten av det de vanligvis taper, sier Fredwall.

– Frustrerende

Som en av Norges fremste eksperter på feltet er det fortvilende også for Fredwall å vite at kollegaer i andre land kan gi denne medisinen.

– Som lege ligger det i oss at vi ønsker å gi våre pasienter den beste behandlingen som finnes. Når vi vet at det eksisterer en behandling andre kollegaer kan gi, så er det frustrerende og ikke særlig tilfredsstillende.

For legen er det også vanskelig å forklare hvorfor Norge legger seg på en så restriktiv linje, og ikke tilbyr medisinen.

Nå er Fredwall spent på hva svaret blir på mandag.

– Jeg tør ikke spå utfallet. Men vi har merket oss at Sverige har sagt nei. Samtidig vet vi jo at medisinene er godkjent i over 40 andre land, så vi får håpe at Norge sier ja.

IKKE BARE EN MEDISIN: For Helle Marie, Jon Are og Johannes er vosoritid ikke bare en medisin. – Dette handler om livskvalitet, sier mamma Helle Marie. Foto: Lage Ask / TV2

Tilbake på gården i Sandefjord er også stemningen spent. Helle Marie innrømmer at søvnen er dårlig.

– Det handler om livskvalitet, og smerter man må leve med livet ut.

For familien vil det bety mye om Johannes kan få medisinen.

– Jeg grugleder meg til mandag. Det vil nok vekke ekstremt mange følelser. Hvis det blir et nei, så vil det nok også bli mye sinne.