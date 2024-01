Politiet, kollektivselskapene og veivesenet kom med samme beskjed mandag morgen: «Ikke reis, om du ikke må. Ta hjemmekontor de som kan.»

Vi er ennå ikke ferdige med januar og hittil i år ha det kommet flere oppfordringer om å holde seg hjemme og jobbe fra hjemmekontor.

Enkelte jubler over at vi har den muligheten, mens andre raser.

Er terskelen for å stenge, avlyse og bunkre oss inne på hjemmekontor blitt for lav?

Ja, mener flere.

– Kunstig oppblåst

Vi ringer seniorforsker Morten Birkeland Nielsen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å høre.

EKSPERT: Seniorforsker Morten Birkeland Nielsen er klar på hva han mener både om farevarslene og hjemmekontor. Foto: STAMI

– Det vil jeg gjerne svare på. Men først vil jeg gjerne si min personlige mening om farevarslene og været.

Det siste døgnet har det haglet med farevarsler, noe Nielsen mener er kunstig oppblåst.

– Det blir veldig oppblåst og for mange krisevarsler rundt været nå. Ja, vi har hatt en del snø i Bergen i det siste, men det har vi hatt før også, sier han.

Forskeren har full forståelse for at det er store individuelle forskjeller i vårt langstrakte land, og at store nedbørsmengder kan føre til stor rasfare på Vestlandet.

– Men i bynære strøk syns jeg det har vært for mange krisevarsler, sier Nielsen.

Roper: «Ulv, ulv»

En av dem som er enig med seniorforsker Nielsen, om at man er for raske til å trykke på den «store røde knappen», er Vidar Tellefsen.

Han er daglig leder for et maskinentreprenørfirma som holder til i Bamble. Deler av deres geskjeft er å gjøre veier kjørbare på vinterstid.

BRØYTER: Vidar Tellefsen mener vi burde takle vanlig norsk vinter bedre. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

– Det er et hysteri uten like. Det vi har sett frem til nå i vinter er egentlig bare en god gammeldags vinter. Det er ikke første gangen det skjer at vi har en værhendelse med kulde, snø og med påfølgende regnvær, sier Tellefsen til TV 2 og legger til:

– Slik som dette ble nå, blir det litt som å ringe inn til jobben og si: I morgen kommer jeg ikke på jobb, for da tror jeg at jeg blir syk.

Og Vidar er ikke alene.

– Har vi blitt helt vær-gale?

Det spør Dag Morten Ørvik (64) seg.

Han reagerer på at skolene er stengt og ansatte er blitt oppfordret til å jobbe på hjemmekontor, selv om det meldes om fine kjøreforhold og bar asfalt i hele Grenland.

– Da jeg jobbet som pilot, var jeg mye i Finnmark, og der var det ekstreme værforhold der. Nå syns jeg alle ekstremvarslene blir skremselspropaganda. Blir som å rope «Ulv, ulv». Hva gjør vi da, når det virkelig er fare på ferde, sier Ørvik.

– Vitner om panikk

– Men, er det ikke bedre å være føre var, spør TV 2 brøytebilsjåfør og daglig leder Vidar Tellefsen.

– På en måte kan det være det, men ikke for en helt vanlig hendelse som dette, det synes jeg er veldig dramatisk. Hadde denne værhendelsen kommet på dagtid, hadde det kanskje vært noe helt annet. Men det her kom i går kveld og tidlig natt, hvor det var lite trafikk og mulig å jobbe med å gjøre veiene kjørbare. Det vitner om panikk, mener jeg.

IS I MAGEN: Brøytebilsjåfør Tellefsen mener krisemaksimeringen virker panisk. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Han forteller at på veiene i området hvor han og firmaet holder til, har det blitt strødd gjennom natten, og at forholdene var fine i dag morges.

– Jeg tenker det handler om økonomi og beredskap, sier Tellefsen og fortsetter:

– Det er viktig å bruke nok og riktige penger på vedlikehold om vinteren. Det handler om hva vi ønsker å bruke penger på. Holder man snø og is-såle på et minimum gjør man det lettere for seg selv når det kommer en værhendelse som dette, i tillegg til at man er tidlig nok ute med å strø, så er dette stort sett ikke noe problem.

Positivt - men ikke for alle

Tilbake til seniorforskeren i Bergen, som nå vil svare på vårt egentlige spørsmål – bruken av hjemmekontor ved uværsdager.

– Jeg har ikke noe i mot hjemmekontor som arbeidsform, så lenge man klarer å være strukturert.

Forskeren mener at det aller beste er om man kan møte opp på arbeidsplassen. Men en dag eller to på hjemmekontor skader ingen.

STRUKTUR: Hjemmekontor fungerer om man er strukturert. Foto: Gorm Kallestad/ NTB

– Mange, spesielt de som jobber i åpne kontorlandskap, rapporterer at de klarer å være enda mer effektive på hjemmekontor – da de slipper unna småforstyrrelsene, sier Nielsen.

Forskere har sett at hjemmekontor potensielt kan gi en bedre balanse mellom jobb og fritid, men det kan også være med på å viske ut grensene.

– Det å jobbe hjemmefra handler om grenser, å klare og styre arbeidsdagen selv. Dersom grensene blir utflytende ved at man jobber både dag og kveld, så går det ut over privatlivet, mens andre igjen tar seg friheter ved å vaske litt og rydde i garasjen, sier Nielsen.

Men han påpeker at nordmenn generelt er glad i jobben sin og ikke utnytter systemet.

– Vi vet fra forskning at de fleste nordmenn har både samvittighet og en pliktfølelse for jobben sin. Og at det er et privilegium å kunne jobbe hjemmefra, og derfor fungerer det godt i praksis.

En av ti på hjemmekontor

Mer enn fire av ti arbeidstakere i Norge, 42 prosent, sier de har mulighet til å jobbe hjemmefra.

Mange benytter seg av muligheten, og 36 prosent oppgir at de jobber hele dager hjemmefra.

Samtidig jobber bare to prosent utelukkende hjemmefra, mens rundt én av ti jobber hjemmefra ukentlig. Det viser tall fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2022.

Som Nilsen er inne på er det mange som oppgir at de synes det er vanskelig å skille mellom jobb og fritid, når de har hjemmekontor og jobber ofte ut over vanlig arbeidstid.

Grundig vurdering

Akershus fylke er ett av flere fylker som besluttet å stenge sine videregående skoler mandag.

Det førte til at rundt 24.000 elever i dette fylket fikk hjemmeundervisning. I tillegg oppfordret de alle ansatte i fylkeskommunen om å ha hjemmekontor.

Fylkesdirektør Ellen Chr. Christiansen i Akershus fylkeskommune sier at denne beslutningen ble tatt etter en samlet vurdering etter møter med Statsforvalteren og beredskapsvakt i Oslo og Viken, Buskerud fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, politiet i Sør-Øst, Statens vegvesen og Metrologisk institutt fredag ettermiddag.

VANSKELIG: Fylkesdirektør Ellen Chr. Christiansen i Akershus sier at det aldri er lett å fatte slike beslutninger, men de gjør det basert på informasjon og kunnskap fra ulike fagområder. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Intensjonen var å minimere trafikk på veiene mandag, fordi det var stor fare for såpeglatte veier.

– Enkelte mener at man er for raske til å stenge skoler og oppfordre til hjemmekontor. Hva tenker dere om det?



– Ut fra erfaringene onsdag i forrige uke var det viktig å både sikre fremkommelighet for utrykningsfartøy, og bidra til at snørydding og veisalting kunne gjennomføres uten store hindringer. Når det ble varslet om enda mer krevende forhold for mandagen, så valgte vi å innføre tiltak, sier Christiansen.



KAOS: Onsdag forrige uke skapte store snømengder mange problemer i hovedstaden. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Fylkesdirektøren sier at de er klar over at digital undervisning hjemme er krevende for alle, og spesielt for sårbare elever. Samtidig var det viktig å sikre at elevenes sikkerhet ble ivaretatt.

– Jeg vil presisere at digital undervisning ikke er noe vi tar lett på. Men med den prognosen vi hadde for mandag, var det viktig å ta en beslutning som også ga elever og lærere forutsigbarhet, sier hun.

Fylkesdirektøren er glad for at så mange fulgte oppfordringen fra sentrale myndigheter om å la bilen stå.

Det har gjort arbeidsforholdene for våre brøytemannskap enklere, noe som igjen har gjort kjøreforholdene i dag bedre. Det ønsker jeg å gi alle honnør for, sier Christiansen.

Bare nødvendige reiser

Kollektivselskapet Ruter var én av flere aktører som kom med klar oppfordring om hjemmekontor mandag, og at bare helt nødvendige reiser burde gjennomføres i Oslo og Akershus.

Pressetalsperson Øystein Dahl Johansen i Ruter sier at bakgrunnen for at de gikk ut med oppfordringen var at de forvent krevende føreforhold, som kunne føre til innstillinger og forsinkelser.

BERGES: Busser måtte taues i snøkaoset i Oslo forrige uke. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– I krevende værforhold, som vi har om dagen, som fører til redusert kapasitet for kollektivtrafikken, er det viktig at den kapasiteten som er tilgjengelig kan benyttes av de som må reise, sier Johansen.

Ruter kom også med denne oppfordringen under snøfallet og kulda 17. januar.

– Ut over det tror jeg ikke vi har gjort det siden det store snøfallet 5. januar i fjor, sier han.

– Ønsker gjerne debatt

Bård Fjukstad er direktør for værvarslingsdivisjonen ved Meteorologisk institutt. Han sier de hele tiden jobber for at farevarslene skal bli mest mulig presise.

– Dette er spørsmål vi stiller oss selv hele tiden, og noe vi gjerne ønsker en debatt om, sier han.

– Det er viktig at folk ikke opplever at vi roper «ulv, ulv».

Terskelen for at farevarsler sendes ut er at været får en konsekvens det er nyttig å varsle om, forklarer Fjukstad. For eksempel blir det farevarsel for sterk vind om vinden kan påvirke rutetrafikken til sjøs.

– De konsekvensene kan være beskjedne, men om vi har en situasjon som kan bli farlig, må vi varsle om det, sier han.

Samtidig er det faktisk sånn at Meteorologisk institutt sender ut litt flere farevarsler enn tidligere.

– Litt fordi vi har farevarsler for flere fenomener enn tidligere. For eksempel har vi lagt til varsler for styrtregn og lyn, sier Fjukstad.