– Et historisk fremskritt

BODØ ( TV 2): Nå gjennomføres den første operative testen av et felles luftoperasjonssenter på oppdrag fra Nato. Det skjer i Bodø under den store vinterøvelsen.

– Dette viser at vi for alvor har kommet godt i gang med det nordiske samarbeidet. For første gang er vi klare til å operere med et felles konsept for luftmakt i Norden, sier Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret.

Som en del av utprøvingen skjer dette under øvelsen Nordic Response. Folland er utpekt til å lede luftstyrkene på Nato sin nordflanke.

– Med solid støtte fra våre viktigste allierte, USA og Storbritannia – og nå med hele Norden i Nato, utgjør vi en overbevisende militær avskrekking, sier Folland.

Under øvelsen er det laget provisoriske lokaler i gamle Bodin leir i Bodø. Her har de nordiske luftforsvarene, sammen med nære allierte, rigget seg til med en felles luftkommando.

HISTORISK: Dette er en stor milepæl. sier Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland. Her foran et norsk F-35 jagerfly. Foto: Run Gyllander / TV 2

Fra Bodin Leir skal 300 offiserer og spesialister planlegge og koordinere luftoperasjonene over hele Norden under øvelsen.

– Dette blir en stor øvelse som også er en del av den enda større Nato-øvelsen «Steadfast Defender». Den startet i USA med styrking av Europa for flere måneder siden. Dette er den største Nato-øvelsen siden tidlig 50- tallet, sier Folland.

– Nordic Response er en forlengelse av denne Nato-øvelsen og som går på forsvaret av nordflanken i norden, sier Folland.

Venter på Sverige

Etter planen skulle Sverige ha vært fullverdig medlem av Nato under oppstarten av Nordic Response i dag, men den prosessen er trolig utsatt til senere i uken.

EVENES: Et P-8A Poseidon overvåkningsfly er klar til å bidra på vinterøvelsen, Nordic Response Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

– Ja, det tok jo litt lengre tid, men for alle praktiske formål så betrakter vi Sverige som medlem av Nato. Det er kun formaliteter som gjenstår, med det er det ingen hinder for i den videre nordisk integrasjon, sier Folland.

– Hva betyr det i praksis at Sverige blir medlem av Nato?



– Først å fremst gjør det at vi kan dele informasjon, planverk og nødvendig etterretningsinformasjon som gjør at vi kan operere på «felles lest» ikke bare i norden, men også i Nato.

– Det at svenskene kommer inn i Nato er veldig viktig for at vi skal få til dette nordiske samarbeidet uten hindringer, forteller han.

Luftforsvaret understreker at initiativet om en felles operasjonssentral fra Bodø først og fremst er under utprøving, og ikke en forskuttering av verken permanent lokalisering eller en ny kommandostruktur i Nato. Men Nato har signalisert endringer i en fremtidig kommandostruktur.

200 kampfly

Det betyr at man ser på mulighetene for å samle luftmakten i Norden under et felles operasjonssenter og det snakkes allerede om at Norge og Nordområdene bør ha denne lokasjonen på vegne av Sverige og Finland.

Integrasjonen av de nordiske luftforsvarene er allerede kommet til syne gjennom eksempler som spredingskonseptet til Luftforsvaret. Det betyr at man i krise og krig kan benytte seg av hverandres flystasjoner og flyplasser.

ØVELSEN IGANG: Dette mobile modulbaserte mellomdistanse bakke til luft luftvernsystemet NASAMS er plassert på en fjelltopp ved Evenes Flystasjon. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

I fjor ble dette samarbeidet visualisert med at et norsk F-35 jagerfly landet på en motorvei nord i Finland.



– Dette er en milepæl, ikke bare for Luftforsvaret, men også for Norden og Nato, sa Rolf Folland til TV 2 den gangen.

– Dette viser vår evne til å ta i bruk et spredningskonsept. Kampfly er sårbare på bakken, så ved å kunne bruke småflyplasser og nå også motorveier, øker vi overlevelsesevnen i krig. I tillegg er dette også en synliggjøring av den rivende utviklingen vi har iverksatt innen det luft-militære samarbeidet i Norden, sa Folland.

Nordens fremtidige luftforsvar kommer til å bestå av mer enn 200 kampfly.

LANDET PÅ MOTORVEI: Det var en stor milepæl da et norsk F-35 jagerfly for første gang landet på en motorvei nord i Finland i fjor. Foto: Luftforsvaret

– Det er veldig bra at vi er i gang med å utvikle det nordiske samarbeidet om militære luftoperasjoner, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2 i september i fjor.

Stor vinterøvelse

– Med Finlands inntreden i Nato, og Sveriges medlemskap, har de nordiske landene et særlig ansvar for å utvikle og koordinere NATOs avskrekking i nordområdene, sa Gram.

Nå er årets øvelse, Nordic Response, i gang for fullt.

Det vil merkes med over 20 000 soldater fra minst 14 land. Av disse vil rundt 10 000 oppholde seg på land.

Hoveddelen av øvelsen vil finne sted i tidsrommet 3. til 14. mars.

I Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms. Det blir også stor aktivitet videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark.

– Det vil være over hundre fly i luften under denne øvelsen, sier Folland.

Stor aktivitet gjelder også for sjøområdene utenfor Troms- og Finnmark.