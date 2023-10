– Et helt folk er i ferd med å bli utryddet

BOMBEANGREP: En palestinsk mann bærer en skadet jente etter at et bombeangrep traff Khan Younis sør på Gaza lørdag. Foto: Yasser Qudih / Reuters

Natt til fredag beordret den israelske hæren (IDF) en masseevakuering av palestinere som oppholder seg nord på Gazastripen.

Israel har varslet flere militæroperasjoner de neste dagene og ber folk holde seg unna grensen.

FN anslår at titusener av mennesker hadde lagt på flukt fredag kveld.

Utenlandssjef Nora Ingdal i Redd Barna mener en masseevakuering sørover er nytteløst.

– Det er ingen hjelp å få der. Det er ikke mat, det er ikke vann. Det er helt umenneskelige forhold for de titusener som blir tvangsevakuert, sier Ingdal.

UMULIG: FN har sagt at det er umulig å evakuere 1,1 millioner mennesker. Fredag var det mange som likevel forsøkte å komme seg til Sør-Gaza. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

Hun er også sterkt kritisk til at oppfordringen fra Israel i det hele tatt kalles en evakuering.

– Fordriver en million mennesker

– Vi kan ikke kalle det en evakuering, for det er rett og slett en flukt, sier Ingdal.

På Gaza lever cirka 2,4 millioner innbyggere på en liten landstripe, som er omtrent like stor som Hamar kommune. 1,1 millioner bor i de nordlige områdene.

– Det er ikke fysisk mulig å flytte så mange mennesker sørover. Det er ikke plass. Kravet om evakuering setter liv i umiddelbar fare, sier Ingdal.



FORTVILET: Nora Ingdal er dypt fortvilet over situasjonen som utspiller seg på Gaza. Hun fordømmer også de brutale Hamas-angrepene på Israel på det sterkeste. Foto: Nora Lie/Redd Barna

Den norske overlegen Mads Gilbert mener også at beskjeden fra Israel er alt annet enn en «hyggelig evakueringsordre».

– Dette er en fordriving av 1,1 millioner sivile, hvorav de fleste er barnefamilier, sier han.

Han er i Kairo med en liten delegasjon fra Norwegian Aid Committee (Norwac) og venter på å kunne reise over grensen til Gaza.

Gilbert forteller at han har fått tilsendt en rekke videoer, som skal vise palestinere på flukt, som har blitt drept.

– Du kan tenke deg hvordan det er for de som skal legge ut på flukt i sønderbombede gater, hvor lik ligger strødd, uten å vite hvor de skal dra.

– Folk er så desperate

Ingdal har selv bodd fire år på Gaza. Hun mener det utelukkende er de mest ressurssterke palestinerne som kan legge ut på flukt og at det utgjør et magert fåtall.

– I morges fikk jeg et livstegn fra mine tidligere naboer. I familien er det en syk, gammel mor, en svigerinne som er gravid og flere små barn. De hverken tør eller har mulighet til å legge ut på flukt, sier hun.

SKADER: En skadd jente løftes ut av et hus som ble bombet lørdag. Mange av de skadde har knusningsskader fra bygninger som har rast sammen. Foto: Yasser Qudih / Reuters

Ifølge Ingdal befinner det seg nå rundt 50.000 gravide på Gaza.

– Ti prosent av dem kan føde i dag eller noen av de kommende dagene. Men hvor skal de føde?

Hun har også hørt rapporter om at innbyggerne har begynt å drikke saltvann som følge av kritisk vannmangel.

– At folk er så desperate, er helt krise. De kan tørke ut, men også bli svært syke ettersom saltvannet på Gaza er sterkt forurenset med kloakk.

MASSIVE ØDELEGGELSER: Ødelagte bygninger i flyktningleiren Jabalia på Gazastripen. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

Kan ikke hjelpe barn



Som et svar på de brutale angrepene til Hamas siste helg, har Israel teppebombet Gazastripen. Ifølge FN har 1300 bygninger blitt ødelagt.

På Gaza er minst 2215 menneske drept, mens minst 8714 er skadet.



– Sykehusene er på randen av sammenbrudd eller har brutt sammen. De mangler mat, vann, energi, medisiner og utstyr. De har heller ikke senger å legge de skadde i, sier Gilbert.



VIL HJELPE: Lege Mads Gilbert er i Kairo for å forsøke å ta seg inn på Gaza. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Mohammed Abed

Ressursene er nå så knappe, ifølge legen, at selv ikke barn får hjelpen de trenger.

– Kommer det inn ti skadde barn, må det prioriteres hardt. De det vil ta lang tid å redde, må legges til side for å dø. Helsepersonell må prioritere dem som kan reddes ved enkle inngrep, sier Gilbert.

Kollegene hans forteller at det er stadig flere som dør på grunn av de knappe ressursene.

GRÅTER: En palestinsk jente gråter etter at et bombeangrep traff Khan Younis sør på Gaza. Foto: Ibraheem Abu / Reuters

– Å gjøre så brutale prioriteringer, er noen av mine aller verste minner. Disse smertefulle valgene er helt forferdelige. Krigens ansikt er mye verre enn det man får se på TV.

– Utrydder et helt folk

Ettersom det ikke er hverken humanitære korridorer eller en våpenhvile i Gaza, når heller ikke humanitær hjelp frem.

– Det er ikke bare en humanitær katastrofe, men en historisk situasjon hvor et helt folk er i ferd med å bli utryddet, sier Gilbert.

Han mener situasjonen på Gaza bryter med alle internasjonale regler.

– Vi må beholde en humanitær verdighet og se at palestinerne i Gaza er mennesker som oss. Dette er i strid med alle internasjonale regler, og situasjonen er katastrofal, sier Gilbert.

TEPPEBOMBET: Gaza har vært utsatt for flere bomber den siste uken enn det USA noen gang slapp over Afghanistan under krigen. Her er Gaza by onsdag. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Frykter det verste

Også på israelsk side er dødstallet høyt. Minst 1300 har blitt drept, mens minst 3436 er såret.



I tillegg er 54 palestinere er drept og 1100 såret på den okkuperte Vestbredden.

– Det er fortsatt regler som gjelder i krig, selv på tross av de grusomme overgrepene som har skjedd mot israelske sivile. Vi frykter at det verste ligger foran oss, sier Ingdal.

Hun understreker at innbyggerne i Gaza må få en humanitær pause og har sett tegn til at den kan komme lørdag.

– Det sies at en humanitær korridor kan åpne i dag, hvor syke kan bli fraktet ut og mat og forsyninger kan bli fraktet inn, sier Ingdal.



Gilbert er også helt klar på at kamphandlingene må trappes ned.

– Den eneste løsningen er å stoppe bombingen, blokaden og etablere en humanitær korridor så mat og medisiner kan komme ut og at sårede kan fraktes ut, sier han.

Kritisk til blokaden

Tobias Köhler er sjefjurist for humanitær rett i Røde Kors. Han forteller at folkerettens regler er klare.

– I likhet med Hamas, må også Israel forholde seg til folkerettens regler. Det er mulig å beordre en evakuering i tråd med folkeretten, men det må skje under visse forhold.

Köhler forklarer dersom en beordret evakuering skal være lovlig, må de sivile ha tilgang til mat, vann, husly og være sikre på at man kan holde sammen som familie.

– Evakueringsordren og denne blokaden som Israel nå gjennomfører står dermed i strid med hverandre, sier han.

Sjefjuristen legger til at det er lov til å stoppe tilgangen på humanitære behov, og fremdeles være innenfor loven. Men denne tilgangen kan kun stoppes midlertidig, hvis man virkelig har militær nødvendighet for å gjøre dette.

– Vil disse bruddene på folkeretten få noen konsekvenser?

– Ja, men det tar dessverre tid. Vi ser fortsatt eksempler på mennesker som blir stilt for domstolen og satt i fengsel for brudd på folkeretten i kriger som tok slutt for godt over 20 år siden.