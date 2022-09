Et fåtall er vaksinert – nå jobber FHI med nytt tilbud

Apekoppevaksinene kom til Norge for tre uker siden. Men vaksineringen går foreløpig i et sakte tempo. Det blir det trolig endringer på nå.

Tallet på antall personer smittet med apekopper i Norge er forholdsvis lavt. Likevel skaper sykdommen bekymring.

Nok til at myndighetene har satt den på lista over allmenfarlige smittsomme sykdommer.

Det vil si at de har mulighet til å iverksette tiltak som smittevernloven gir tilgang til.

Går sakte

I midten av august mottok Norge 1400 doser av apekoppevaksinen. Men vaksineringen går foreløpig tregt.

Det opplyser fungerende avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i FHI, Siri L. Feruglio til TV 2.

– Hos oss er det registrert fem vaksinerte så langt, sier hun.

Årsaken til at tallet er så lavt er fordi det er få tilfeller av apekopper som er oppdaget etter at vaksinen ble gjort tilgjengelig i Norge.

KUN FEM: Bare fem nordmenn er registrert vaksinert mot apekopper i Norge, ifølge fungerende avdelingsdirektør i FHI Siri L. Feruglio. Foto: Annika Byrde / NTB

Seksualkontakter

For vaksinen gis per i dag kun forebyggende etter en mulig smittesituasjon.

– De som tilbys vaksine etter individuell vurdering er personer med høy sannsynlighet for smitte, slik som seksualkontakter, husstandsmedlemmer og andre med betydelig eksponering, sier Feruglio.

Vaksineforsker ved UiO, Gunnveig Grødeland, syntes antallet apekoppevaksiner som er satt i Norge er litt for få.

SPENNENDE: Vaksinen som brukes mot apekopper, brukes vanligvis til kopper. Det betyr at vaksinerte vil få en god kryssbeskyttelse mot flere koppevirus, ifølge Grødeland. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

– Det er begrenset med doser, men når man får bekreftet smitte er det viktig å vaksinere nærkontakter. Så tallet kunne med fordel vært høyere, sier Grødeland til TV 2.

Vil redusere risiko

Men dette kan det imidlertid komme en snarlig løsning på. Feruglio i FHI opplyser at det nå jobbes med å få i stand et vaksinetilbud til enkelte grupper som er særlig utsatt for å bli smittet av apekopper.

– Dette vil kunne bidra til å ytterligere redusere risiko for smitte og videre spredning. Vi håper å få på plass de praktiske løsningene rundt dette ganske snarlig.

I utbruddet i Norge er det særlig menn som har sex med menn som har vært spesielt utsatt for smitte.

Foto: Skjermdump, FHI

Ser tydelig trend

Per 6. september er det 82 personer i Norge som har fått påvist viruset. De fleste tilfellene finner man i Oslo og Viken, ifølge FHI.

– De siste ukene ser vi en klar nedgang i antall rapporterte tilfeller i Norge, og samme trend beskrives i Europa.

Det er påvist totalt 18.463 tilfeller av apekopper i EU og EØS-land, ifølge ECDC. Det er Spania, Frankrike og Tyskland som har registrert flest tilfeller. Totalt tre personer har mistet livet i Europa som følger av sykdommen. To dødsfall er registrert i Spania og ett i Belgia.

Vaksineforsker Grødeland har liten tro på at apekopper vil skape utfordringer for en større andel av samfunnet i tiden som kommer.

– Jeg skjønner at man blir bekymret. Men dette er et veldig annerledes virus. Det er ingen grunn til å tenke at det er behov for fullvaksinering for å hindre en pandemi, for den egenskapen har ikke viruset, forklarer hun.