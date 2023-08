De siste årene har elsparkesykler blitt veldig populært, men et godt marked skaper også problemer.

I Norge er det kun lov omsette elektroniske varer med 0,1 prosent bly. Men en stikkprøve hos Elkjøp viste elsparkesykkel hadde opp mot 45 prosent i en av delene.

Det skriver Miljødirektoratet i en rapport, som TV 2 har fått innsyn i.

Funnet blir beskrevet som «alvorlig».



– Bly er et veldig miljø- og helseskadelig stoff. Konsentrasjonen som vi fant, er kjempehøy, sier Mathieu Veulamans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.



BESTILT: Miljldirektoratet kjøpte denne elsparkesykkelen fra Elkjøp. Foto: Miljødirektoratet

Bly er akutt giftig og kan gi stor skade bare ved små mengder. Det kan føre til skader på dyr, og hos mennesker kan det gi mange skader, blant annet på nervesystemet.

Kommer det i naturen, kan det ende opp i fisk og kjøtt som igjen havner hos mennesker, skriver Miljødirektoratet.

Frykter omfanget

Funnet gjør at Miljødirektoratet frykter flere farlige elsparkesykler er i omløp.

– Vi hadde antakelse, men ikke omfanget. Da er det grunn til å tro at det finnes i andre sparkesykler også, sier han.

Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet hadde i våres en aksjon hvor de så over ulovlige varer, på grunn av farlige stoffer.

To av tre

De testet i alt tre sparkesykler To av tre hadde altfor høye bly-konsentrasjon, og var derfor ulovlige.

– Det er dessverre et kjent problem. Vi fikk også høre av våre kolleger i Nederland og Sverige om at noen av komponentene hadde for mye bly, forteller seksjonslederen.

I rapporten skriver direktoratet at salget må stanses umiddelbart. TV 2 får vite at salget er stanset i flere land.

Farlig – sender advarsler

Miljødirektoratet sier til TV 2 at de jobber aktivt for å få bort bly i omløp.

– Det er farlig, og det er noe som vi vil få ut av kretsløpet, sier seksjonslederen.



Han sier at kunder med sparkesykkel, ikke står i akutt fare.

– Under bruk, vil man ikke nødvendigvis komme i kontakt med blyet, men det skal resirkuleres. Og kanskje skal det åpnes opp for å reparere, og da kan man komme i kontakt med det.

Etter testene i Norge, blir det sendt varsler til andre land.

– Vi informere videre til de andre europeiske land. Sånn at alle land også kan agere basert på våre funn i Norge. Det er streng restriksjon for hvor mye bly som kan være, forteller Veulemans.

STANSET: Elkjøp har nå stanset salget av denne elsparkesykkelen Foto: Skjermpdump

Oppfordring til kunder

Elkjøp ber kunder som har kjøpt en elsparkesykkel av typen SOFLOW01 om å returnere den. Det er denne typen sparkesykkel Miljødirektoratet tok prøve av.

PENGER TILBAKE: Kristian Willanger sier kunder som har kjøpt elsparkesyklen kan få tilbake pngene. Foto: Elkjøp

– At mengden bly oversteg tillatte grenseverdier var vi ikke klar over, og på lik linje med Miljødirektoratet ser vi svært alvorlig på saken, sier Kristian Willanger, Nordisk kommunikasjonssjef i Elkjøp Nordic.



Ifølge Elkjøp har de solgt nesten 650 av den ulovlige sparkesykkelen.

Han sier videre at selskapet vil gå gjennom egne rutiner, og om det er behov for enda mer kontroller av varene. De som har kjøpt den sparkesykkelen, vil få tilbake pegene, sier Willanger.

Høy prioritet

SoFlow, som er produsenten bak sparkesykkelen hos Elkjøp, sier til TV 2 at de er klar over funnet, og at de tar grep for å forhindre spredning av bly.

– Alle sparkesyklene på lager vil bli kalt tilbake og erstattet. Vi er klar over funnet til Miljødirektoratet, og situasjonen er høyeste prioritet hos oss, sier Manuel Hug, direktør for SoFlow.