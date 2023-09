Ester (92) mener hun har løsningen på eldrekrisen

92-åringen bor på Sønsterud Bofellesskap ved Flisa i Innlandet.

Stedet drives etter en modell som kan bidra til å løse eldrekrisen i norske kommuner, mener Haugli.

Kollektivet tar inn eldre som er ensomme eller for syke til å bo hjemme, men som regnes som for friske til å få plass på sykehjem.

TRIVES: Det er så godt å være sammen, sier Ester og beboerne til TV 2. Foto: Olav Wold

Flyttet fra Oslo

Haugli har fulgt med på TV 2s avsløringer om sykehjemskøen i Norge, som teller nær 3000 personer. Selv bodde hun på et eldretiltak i Oslo da hun leste om Sønsterud Bofellesskap ved Flisa i Innlandet.

Det er dette området hun opprinnelig kommer fra.

– Jeg dro hit og så på rommene. Og da jeg fikk se matlista for en uke bestemte jeg meg.



– Hva bestemte du deg for da?



– At jeg skulle ha flesk og duppe. For det vet de ikke hva er inne i Oslo, svarer Haugli.

GODE VENNER: Ester har på kort tid fått flere venner på hjemmet. Foto: Olav Wold

Hun sitter i fellesrommet sammen med beboere på hjemmet, som ler av 92-åringens spøk. Totalt bor det 21 eldre på hjemmet.

Mens TV 2 er på besøk, er også en musiker innom og underholder med gitarspill og gammeldans.

– Jeg var i Oslo i tre år og jeg mistrivdes så fælt. Rar har jeg nok vært bestandig, men det var rart at jeg ikke ble verre der, mener Haugli.



Ble symbol på feilet eldrepolitikk

Sønsterud Bofellesskap var tidligere et aldershjem drevet av kommunen.

Da TV 2 i flere saker fortalte om fortvilte eldre og syke som ventet på sykehjemsplan i serien «Eldrebløffen» i 2010, fikk hovedpersonen i serien, Kåre Tendø, plass her.

Kartleggingen for 12 år siden viste at det på den tiden sto rundt 3000 trengendeog i sykehjemskø. I kjølvannet av sakene om blant andre Kåre Tendø, bevilget regjeringen en milliard ekstra til de eldre.

SATT I KØ: Kåre Tendø fikk besøk av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og regjeringen bevilget en milliard etter TV 2s avsløringer i 2010. Foto: TV 2

Likevel viser TV 2s nye kartlegging at tallet på eldre og trengende i kø til sykehjemsplass eller døgnbemannet omsorgsbolig i dag, er akkurat det samme.

Det provoserer Haugli.

– Det tar kaka. Folk ligger alene i sin egen avføring og dør, ikke sant. Når du har slitt et langt liv for å være med å bygge opp landet. Hva har du igjen? Ingenting, sier 92-åringen.



Har laget egen ordning

Beboerne på Sønsterud har i flere år kjempet for hjemmet sitt. Likevel endte det med at Åsnes kommune vedtok nedleggelse.

Da tok bygda egne grep, og overtok driften gjennom en stiftelse. Nå mener de at de driver et tilbud som mangler over hele landet.

– Vi kaller det trinnet i omsorgstrappen som mangler. Man er for syk, eller for ensom, og klarer ikke bo hjemme alene. Og så er man for frisk til å få plass på sykehjem. For disse finnes det ikke noen alternativer. Og det er slike alternativer vi må skape mange flere av i Norge, sier Per Roar Bredvold.

Han er nestleder i Stiftelsen Sønsterud Bofelleskap og tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.



LØSNING: Per Roar Bredvold mener eldrekrisen i Norge må løses gjennom flere steder som bokollektivet som drives av bygdefolket. Foto: Olav Wold

Eva Krogsæter er daglig leder og datter av Asbjørn Krogsæter. Han ble kjent for mange da kommunen bestilte drosje og ville sende ham hjem fra aldershjemmet, fordi han var for frisk.

Svaret til Krogsæter var at han la seg i senga og nektet å dra.

Datteren er stolt av faren som for mange ble et symbol på eldres kamp. Hun sier bygdefolket nå stiller opp som frivillige og gjør alt for at bofellesskapet skal fungere.

VIKTIG FOR MANGE: Eva Krogsæter står på for de eldre og mener mange kommuner i Norge bør lære av modellen Sønsterud bruker. Foto: Olav Wold

– Vi ser det så godt når de eldre kommer hit. De blomstrer og trives sammen med alle de andre, sier hun.



Prisen for å bo på Sønsterud er mellom 10.000 og 12.000 kroner i måneden. Frokost, lunsj og middag er inkludert.

Klar oppfordring til statsministeren

Ester Haugli sier hun elsker måltidene, som er hjemmelaget og ikke vakuumpakket, slik det var på stedet hun kom fra.

Hun trives også på rommet sitt, selv om det er uten bad og mye mindre enn rommene på norske sykehjem.

– Jeg trives så godt her. Og at toalettene og baderommene er på gangen, gjør ingen ting. Jeg kan jo bare ta en tur med rullatoren.



Beboerne får tilbud fra hjemmesykepleien på bokollektivet. Dermed kan pleierne besøke alle på et sted, i stedet for å kjøre fra hus til hus i den vidstrakte bygda.

Både de ansatte og beboerne mener Norge trenger flere lignende steder, og sier det burde være kommunenes ansvar å lage slike tilbud til de eldre.

Haugli synes hun har det så bra at hun ønsker å si noen ord til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap):

– Jeg følte jeg kom til den sjuende himmel da jeg kom hit. Døtrene mine er glad jeg bor her. Jonas kan gjerne komme hit å se. Og få på plass flere sånne plasser, slik at eldre kan få det godt. Det er min beskjed til Jonas.