Espen (44) fikk seg en overraskelse da han åpnet TV-esken: – Blir oppgitt

– Jeg handler alt på nett, og har bare gode erfaringer med det. Helt fram til nå, sier Espen Norman Hoel.

Før ferien kjøpte han en TV fra Komplett, som skryter over å være Norges største nettbutikk.

– Jeg synes de hadde den beste prisen. Jeg har også vært veldig fornøyd med dem fra tidligere kjøp, sier Hoel.

Han handlet en LG smart-TV fra Komplett før fellesferien. I slutten av juni fikk han forsendelsen. Men på grunn av ferie og sykdom fikk han ikke åpnet pakken før i august.

– Til min store skuffelse var skjermen knust langs den ene kanten, sier han.

SKUFFET: – Det er en sprekk i skjermen, og hele skjermen er helt løs når en dytter forsiktig midt på, sier Hoel. Foto: Privat

Midt i sommerferien

Hoel er fra Asker og jobber med eiendomsforvaltning. Selv om han kjøpte TV-en som privatperson, skulle den brukes på kontoret.

Like før sommerferien ble han skadet på en sykkeltur, og ble sykemeldt.

– Jeg bestilte levering helt inn til døren. TV-en ble båret inn og ble lagt inn i et rom som ingen har tilgang til. Jeg har ikke rørt esken i det hele tatt, hevder han.

– De fleste hadde vel åpnet esken med en gang. Hvorfor gjorde du ikke det?

– Ja, jeg forstår spørsmålet. Jeg gikk på krykker, og hadde ikke klart å åpne esken alene da. I tillegg hadde jeg ikke noen grunn til å tro at det ikke var i orden. Rett etterpå hadde jeg ferie, sier Hoel til TV 2.

Komplett: – Klaget for sent

Da han først tok kontakt med Komplett, var han ganske sikker på at dette skulle ordne seg. Derfor fikk han bakoversveis da han leste svaret.

Komplett skrev at han klaget for sent:

Da varen er 1,5 måneder gammel har vi dessverre ingen kontroll på hva som kan ha hendt med TV-en her. Vi kan derfor ikke ta ansvar for denne skaden. Vi må i dette tilfelle avvise erstatning Komplett Kundeservice 03.august 2022

SKADE: Hoel hever skaden må ha skjedd på et lager varen har stått eller tidligere transport. Foto: Privat

– Jeg synes det er ganske utrolig. Her prøver en medarbeider å avfeie kravet i håp om at kunden ikke går videre med saken.

Etter flere runder med e-post der Hoel forklarer hans versjon detaljert, står Komplett på sitt.

– Jeg kommer ikke til å kjøpe fra Komplett. Du har veldig få rettigheter som kunde når du blir møtt med slik kundeservice. Jeg er en voksen mann som kjøper en TV fordi jeg trenger en TV, da ødelegger jeg ikke den med vilje.

Til slutt gikk Hoel bort fra å kreve ny TV, og spurte om å få identisk TV til redusert pris.

– Komplett foreslo en mye dyrere TV. Da ble jeg rimelig oppgitt.

Tips oss Misfornøyd med et kjøp eller en tjeneste, eller har du tips om andre små og store forbrukersaker? Kontakt vår journalist på renold@tv2.no.

To måneder

Forbrukerrådet sier at forbrukeren ikke har generell undersøkelsesplikt etter levering.

– Vedkommende vil alltid ha to måneder på seg til å klage fra det tidspunktet vedkommende burde ha oppdaget feilen, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen til TV 2.

Han legger til:

– Når det ikke har gått under to måneder fra levering, så trenger ikke forbrukeren noen begrunnelse på hvorfor TV-en ikke ble tatt ut av boksen, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen til TV 2.

RETT PÅ ERSTATNING: Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet, sier kunden i dette tilfelle har rett på å klage på produktet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Legger seg flat

Kort tid etter at TV 2 tok kontakt gjør Komplett en helomvending.

– Her har vi fra vår side dessverre gjort en feil, og etter en grundigere gjennomgang av saken skal selvfølgelig vår kunde erstattes for det ødelagte produktet, sier kundeservicesjef i Komplett, Jørgen Reiten.

Espen Norman Hoel er veldig fornøyd med utfallet av saken.

– De ringte meg og beklaget og la seg flate. Det er ryddig. Men det skal ikke være slik at bedrifter ordner opp først når TV 2 tar kontakt, sier han.

Komplett har allerede vært i kontakt med kunden og avtalt levering av ny TV.