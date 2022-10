Espen (30) selger sexvideoer: – Livet er for kort til å angre

I den nye sesongen av Insider på Discovery+ får vi et innblikk i den mye omdiskuterte OnlyFans-verdenen.

I episoden møter programleder Marco Reinertsen glamourmodellen Iselin Michelsen (32) og bestevennen Espen Johnsen (30). Mens Iselin lever av inntektene fra nettsiden, har Espen dette som hobby og jobber til vanlig som vippedesigner.

Han forteller at han startet med OnlyFans ved en tilfeldighet.

– Det var en venninne av meg som holdt på med det og sa at jeg måtte prøve det. Jeg var litt usikker fordi jeg hadde hatt komplekser for kroppen min. Men så gjorde jeg et forsøk og så at det var gøy, og så ble det en greie, forteller han til God morgen Norge.

Første møte

Dette var programlederens første møte med en slik verden. Allerede første opptaksdag fikk Marco bli med Iselin og Espen, da de skulle ta bilder til profilen sin.

– Det er veldig rart å møte noen og da ti minutter senere har de tatt av seg klærne og tar bilder i alle slags mulige vinkler og posisjoner. Men de var veldig proffe, og det var jeg imponert over, sier han og utdyper:

– De hjalp hverandre med påkledning, vinkler, lyssetting og snakket om hva som skulle brukes i en reklame for kontoen sin og hva som skulle være bak en betalingsmur. Så det var aldri noen kjedelige opptaksdager i arbeidet med denne episoden.

IKKE UVANLIG: Marco Reinertsen, programleder i Insider, forteller at OnlyFans er langt vanligere enn folk tror. Foto: TVNorge

Da Espen fikk forespørselen om han ville delta i programmet, var han ikke i tvil om hva han skulle svare.

– Da tenkte jeg: «Hvorfor ikke». Jeg vet det er veldig mange jenter som har stilt opp i media om at de driver med OnlyFans og jeg tenkte at jeg kunne være den mannen som viste at noen av oss også driver på med det.

I dag tjener 30-åringen cirka 10 000 kroner i måneden, og flesteparten av hans abonnenter er homofile. Marco, som har vært i kontakt med mange profiler på nettsiden, forteller at inntekten varierer stort.

– Det var nok mange som begynte med det under pandemien for å få en liten biinntekt da de ble permittert, mistet jobben eller bare var mye hjemme. Det var en fin måte å tjene penger på for mange.

– Mitt inntrykk er at det var mange som fortsatte og tjente etter hvert ganske mye, så det er noen som tjente så mye at de kunne begynne å leve av det. Også er det noen som bare trenger en deltidsjobb ved siden av. Andre har det som en liten biintekt, så det er et ganske stort spenn.

Dette er OnlyFans Nettside hvor brukere deler bilder og videoer



Fans abonnerer på profilsider mot et gitt månedsbeløp



Man kan også betale ekstra eller «tipse» for enkeltinnlegg



Nettsiden har 18 års aldersgrense, og tillater nakenbilder



Har ikke egne apper, og besøkes via nettleseren

Advarer andre

Men selv om bildedelingen tilsynelatende fremstår som lettjente penger, er ikke det alltid tilfelle.

I episoden møter Marco en kvinne som angrer på at hun solgte kroppen sin på nettsiden. Hun forteller at det startet i det små, med undertøysbilder, men at følgerne hennes krevde mer og mer av henne. Etter mye press begynte hun å legge ut langt drøyere ting.

– Det er ikke bare å legge ut noen undertøysbilder også tjener du 10 000 kroner i måneden. Du må ha lyst til å drive med sexarbeid og du må ha lyst til å bruke kroppen din for å tilfredsstille andre – skal det være aktuelt for deg, forteller den anonyme kvinnen.

Espen synes det er trist at kvinnen har hatt en slik opplevelse, men påpeker at han bare har hatt positive opplevelser på nettsiden.

ANGRER IKKE: Espen er sikker på at han ikke kommer til å angre. Foto: Instagram, @hanespen

– Jeg har ingen problem med det, og det er ikke noe som påvirker livet mitt på noe som helst vis. Familien støtter meg, vennene mine støtter meg, så det er ingenting som har forandret seg for min del etter at jeg startet med det.

– Tenker du noen gang på dette som prostitusjon?

– Nei, det har jeg aldri hatt noen tanker om. Det er veldig mange fra før av som deler ganske lettkledde bilder av seg selv på Instagram og om andre som meg velger å ta betalt for det, så skjønner jeg ikke problemet.

Må være drøyere enn kvinner

Det som fascinerte programlederen mest med møtet med Iselin og Espen var at de begge påpekte at menn må legge ut langt drøyere bilder og videoer enn menn for å tjene penger og beholde abonnentene sine.

– Min opplevelse er at hadde jeg bare hatt bilder av meg selv i baris, så hadde ikke folk orket å betale penger og abonnere på meg. Jenter kan flashe pupper og klare seg fint med det. Så jeg har følt, og har fått meldinger fra følgere, som sier at de ikke orker å betale abonnement hos meg hvis jeg ikke viser mer enn bare kropp med bokser.

ER NAKEN: På mange av bildene og videone sine på OnlyFans poserer Espen naken. Foto: Instagram, @hanespe

Før OnlyFans hadde 30-åringen ikke tatt et eneste nakenbilde av seg selv. Nå deler han bilder og videoer av at han sex med seg selv og andre.

– Før jeg i det hele tatt startet med OnlyFans, hadde jeg ikke tatt et «dickpick» av meg selv. Men når jeg først starta å dele nudes av meg selv på OnlyFans, så jeg har ikke hatt noe problem med det. Det har gått sin naturlige gang. For å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke så veldig mye.

Han har heller ikke opplevd press fra følgerne sine.

– Jeg bare liker det og jeg synes det er gøy at andre kan få nytte og glede av det jeg legger ut.

Likevel vil han ikke anbefale andre å starte med det samme.

– Det er fordi det er ikke sikkert at alle er som meg. Jeg er 100 prosent sikker på det jeg driver på med, og jeg vet at det kan være andre som kan starte med det og angre i ettertid – og da er det litt for sent når det har kommet ut og det finnes bilder og videoer av deg.

– Tror du at du kommer til å angre en dag?

– Nei, jeg synes livet er for kort til å angre, så det tror jeg ikke.