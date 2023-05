SEOUL (TV 2): Trude Espås' mor synes det er leit at hittil ukjente vitner ikke er avhørt i drapssaken. Hun håper at de kan være «den manglende brikken».

Det forteller morens bistandsadvokat John Christian Elden til TV 2.

– Det er et spennende spor som TV 2 har gått opp her ved å foreta disse undersøkelsene som kanskje kan føre til en løsning av saken, sier Elden.

Han snakker om TV 2s møte med Kim Gui Wook (61), en turoperatør som reiste til Geiranger i august 1996 sammen med 26 andre sørkoreanere.

GUIDE: I 27 år har politiet ønsket å møte Kim Gui Wook. I april inviterte han TV 2 til en kafé i Seoul. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I snart 30 år har norsk politi hatt lyst til å snakke med det sørkoreanske reisefølget. Tidspunktet de forlot Geiranger, gjør dem til høyst interessante vitner.

– Vi har ikke myndighet

Sørkoreanerne passerte utkikkssteinen der Trude Espås (20) sist ble observert, i akkurat samme tidsrommet hun antas å ha forsvunnet.

Derfor vil politiet vite om de sørkoreanske turistene kan ha tatt bilder som røper noe om drapsmannen.

DREPT: Trude Espås (20) jobbet som stuepike på Union Hotel i Geiranger i august 1996. Foto: Privat

Jan Leira (79), bussjåføren som kjørte sørkoreanerne til Geiranger, har i avhør forklart at de brukte kameraene sine mye under utfarten fra den lille turistbygda.

Av uklare årsaker fikk etterforskningsledelsen aldri hjelp fra sørkoreansk politi til å kontakte de 27 mulige vitnene.

Dette er Espås-saken 8. august 1996 forsvant 20 år gamle Trude Espås i Geiranger. Espås var fra Orkanger og hadde sommerjobb på Union Hotell. Hun hadde vært i Geiranger en knapp uke da hun forsvant. 11 dager senere ble hun funnet drept. Liket var gjemt under noen steiner nær Geiranger sentrum, 100–150 meter fra stedet hvor hun sist ble observert i live. 98 prosent av alle som var i Geiranger drapsdagen var turister, de fleste utlendinger. Etterforskningen av drapet har vært en av de mest omfattende i norgeshistorien. Politiet registrerte 5.000 personer som var i Geiranger på drapsdagen. Saken har vært etterforsket i 37 land. Etter over 3.000 avhør, nesten 2.000 tips og over 4.300 rundspørringer har det ikke kommet noe gjennombrudd i saken. I etterforskningsmaterialet ligger det 14.400 bilder og 300 videoer som er samlet inn i forbindelse med etterforskningen. Sannsynligheten er stor for at politiet har gjerningspersonens navn i informasjonen som foreligger. 4. august 2016 ba politiet om at Kripos' cold case-enhet ser på materialet på nytt. Drapssaker i Norge blir aldri foreldet, og drapet er fremdeles under etterforskning ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiadvokat Yngve Skovly, som har ledet etterforskningen siden 1996, sier at de gjorde det de kunne gjennom sine diplomatiske kanaler.

– Vi må forholde oss til diplomatiets spilleregler. Vi har ikke myndighet til å etterforske på egen hånd i Sør-Korea, sier Skovly.

Skal møtes senere i mai

TV 2 har fått innsyn i politiets etterforskning av Trude Espås-saken.

I politidokumentene ligger navnelisten som viser hvem som var med i det sørkoreanske turfølget.

TV 2 reiste derfor til Seoul og fant turoperatør Kim Gui Wook. Han har aldri hørt om Trude Espås-saken, men har på vegne av TV 2 kontaktet de øvrige turistene som han reiste med.

De har lovet å lete i gamle fotoalbum for å se om de kan finne bilder fra Geiranger.

Når de skal samles på en japansk restaurant i sentrum av Seoul senere i mai, skal TV 2 være til stede.

HÅPEFULL: Politiadvokat Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Politiadvokat Skovly mener det er grunn til å håpe at noen har med seg bilder.

– Dette er vel en «once in a lifetime»-tur for de fleste i reisefølget. Når vi da har vitner som beskriver at de har tatt mange bilder, er det naturlig å tenke at de har tatt vare på bildene, sier Skovly.

Har båret sorgen i 27 år

Det samme håpet har også Torgunn Olsen, moren til Espås.

Advokat Elden påpeker at hun har måttet bære på sorgen i 27 år uten å få svar på hva som skjedde med datteren hennes.

BISTANDSADVOKAT: John Christian Elden representerer moren til Trude Espås. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Vi vet jo ikke om Sør-Korea-sporet når frem, men det er åpenbart interessant. Vi har et håp om at dette kan være den manglende brikken i saken, som gjør at man kan finne en løsning på den. Gamle drap bør ikke stå uoppklart, sier Elden.

Politiadvokat Skovly forteller at også politiet er svært glad for at TV 2 har klart å spore opp sørkoreanerne.

– Dette synes vi er veldig bra. Vi synes dette er et spennende prosjekt som vi ser frem til å følge med på i fortsettelsen, sier han.