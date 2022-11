Erstatningsdommen mot Birgitte Tengs' fetter oppheves

USKYLDIG DØMT: Fetteren til Birgitte Tengs, her under en tidligere intervju med TV 2, har fått fjernet erstatningsdommen mot seg. Foto: TV 2

Siden 1997 har fetteren, hans advokater og familien kjempet for å få opphevet den sivilrettslige erstatningsdommen.

Da advokat Arvid Sjødin i november i fjor sendte begjæring om gjenopptagelse av den sivilrettslige dommen, var det tolvte gang han prøvde.

TV 2 var sammen med Jakob, fetterens far, da han han fikk nyheten.

– Det var deilig og akkurat som forventet, sier han umiddelbart.

GLAD: Jakob, fetterens far, er lykkelig for å ha vunnet frem etter mange års kamp. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Var det tolvte gangen Arvid sa han har den oppe? Vi har jo holdt på i 25 år for å få den dommen opphevet, fortsetter han.

– Ikke en seier

Klokken 15 ringte Arvid Sjødin selv til Jakob og bekreftet at familien endelig kan sette et punktum bak og slå seg til ro med at erstatningsdommen er opphevet.

– Han har stått på i nesten 26 år, og det står det respekt av. Det er ikke gitt at folk orker å stå løpet så lenge som Arvid Sjødin har gjort. Det er glimrende, sier Jakob etter at han har snakket med advokaten.

Selv om Jakob reagerte på lagmannsrettens dom med lettelse, så er det ingen tvil om at den årelange kampen mot en endelig frikjennelse har vært vanskelig å svelge.

– Jeg kan ikke legge skjul på at jeg er litt bitter på dette her, men sånn ble det. Vi har gjort det vi kunne. Ingen skal kunne påstå at vi ikke har lagt oss i selen. Til slutt så gikk det, men jammen har dette vært et langt løp, sier han og og fortsetter:

FORSVAREREN: Advokat Arvid Sjødin har forsvart fetteren siden 1997. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Når du får ødelagt 26 år av ditt liv, så er det absolutt ingen seier. Det er helt misforstått hvis noen tror vi har seiret i dag. Men en vi starter på en ny tid fra i dag av, sier Jakob.

Han vil ikke kommentere et eventuelt erstatningskrav mot staten. Det er ikke der fokuset hans ligger nå.

– Hva skjer fremover?

– Dette betyr at jeg har hatt min siste opptreden på fjernsyn. Dere skal få slippe å se meg mer. Jeg er ferdig med Birgitte Tengs-saken.

«Skal frifinnes»

17. oktober kom nyheten om at 52 år gamle Johny Vassbakk er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995.

5. november ble den siste begjæringen om gjenåpning av fetterens sak levert til lagmannsretten. Advokatene viste da til at det hadde kommet nye opplysninger om faktiske forhold som var ukjente da saken ble avgjort.

I over et år før tiltalen ble tatt ut, var Vassbakk siktet.

I begjæringen vises det i korte trekk til to ting:

Fetteren tilstod drapet på sin kusine som et resultat av «ulovlig og kritikkverdig etterforskningsmetode».

Det er en annen person som nå er anklaget for drapet.

1995: Politi med hunder ved stedet på Karmøy hvor den 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept. Foto: Østberg, Eirik/Haugesunds Avis

I den frifinnende dommen som er avsagt fredag skriver retten at «begjæring om gjenåpning skal tas til følge, og at han skal frifinnes for kravet om oppreisning fra Torger Tengs og Karin Tengs».

Den sivilrettslige erstatningsdommen mot fetteren har vært stående i 24 år. Fetteren har likevel aldri måttet betale erstatningen på 100.000 kroner.

Rettssak til uken

Fetteren trakk tilståelsen, men påtalemyndigheten valgte å opprettholde anklagen mot ham. I lagmannsretten ble han frikjent, men dømt til å betale erstatning til Tengs' foreldre.

I erstatningssaker er beviskravet lavere enn i straffesaker, og det kreves bare 50,1 prosent sannsynlighet for at en gjerning er begått for at man skal kunne bli idømt et erstatningskrav.

På mandag begynner rettssaken mot Johny Vassbakk.

Han nekter enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs.

Saken oppdateres!