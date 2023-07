Ernæringsfysiolog frykter folk blir redde

Ultraprosessert mat er et tema som har vært heftig diskutert den siste tiden. Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog og forklarer forskjellen mellom ultraprosessert og uprosessert mat slik:

– Ultraprosessert mat er mat som ikke bare er behandlet på vanlig måte, sånn som du og jeg gjør hjemme på kjøkkenet, at vi har bakt det i ovnen eller kokt det, sier hun og utdyper:

– Det er ting som har vært utsatt for prosesser man gjør industrielt, og at det gjerne er tilsatt ingredienser som du ikke akkurat har hjemme på kjøkkenbenken, forklarer Sundfør.



– Det som er uprosessert, er de naturlige råvarene. Frisk frukt, grønnsaker, rene fileter av kjøtt og fisk.

Tidligere i juni ble de nye nordiske kostholdsrådene presentert på Island. Rådene er basert både på helse og klima, og ifølge rapporten bør man blant annet spise maks 350 gram rødt kjøtt per uke, kutte alt alkoholkonsum og spise mer frukt og grønt.

– Veldig mange tror at det er de norske rådene som har kommet. De kommer i 2024. Dette er forskningsoppsummeringen for de nordiske rådene. Dette er anbefalinger. Det er ikke noe krav om å følge dem, sier Sundfør.

Ingen råd om ultraprosessert mat

En norsk samlestudie viser at det er en sammenheng mellom høyt inntak av ultraprosessert mat og risikoen for kreft. Likevel er det ingen konkrete råd knyttet til ultraprosessert mat i rapporten over de nordiske kostholdsrådene.



Det er ernæringsbiolog og høyskolelektor Marit Kolby svært skuffet over.

– Jeg synes det er utrolig synd at det nå ikke gis tydelige råd om viktigheten av kvaliteten på maten. Det komiteen nå har valgt å gjøre, er å spille ned betydningen av et høyt inntak av ultraprosessert mat, til tross for de mange og mangfoldige helseproblemene som knyttes til dette kostmønsteret.



Kolby var selv involvert i arbeidet med rapporten. Hennes rolle var å fagfellevurdere, altså kvalitetssikre, bakgrunnskapittelet om ultraprosessert mat.

– Kapittelet inneholdt helt klare anbefalinger om at inntaket av ultraprosessert mat bør minimeres, til fordel for råvarer, minimalt prosessert mat og mindre prosesserte varianter av industriprodukter. Da utkastet til rapporten kom ut den 31. mars, var innholdet helt ugjenkjennelig, hevder Kolby.

KRITISK TIL RAPPORTEN: Ernæringsbiolog Marit Kolby er skuffet over at de nordiske kostholdsrådene ikke sier noe om ultraprosessert mat. Foto: Sjø og Floyd, Asker

Ernæringsbiologen valgte dermed å trekke navnet sitt fra den endelige rapporten.

– Budskapet var dominert av de mange motargumentene som matindustrien hadde kommet med i høringsrunden. Når det var så åpenbart at komiteen var villig til å la seg påvirke av de økonomiske interessene, og la dette trumfe fagekspertenes oppsummering, ville jeg ikke ta sjansen på at mitt navn skulle bli stående som en slags aksepter av disse premissene.



– Rådene som kommer nå er ikke til det beste for folkehelsen, og burde inkludert en tydelig anbefaling om å øke inntak av råvarer og minimalt prosessert mat på bekostning av den ultraprosesserte maten, mener Marit Kolby.



God morgen Norge har prøvd å få en kommentar fra Rune Blomhoff som er leder for NNR-komiteen som har utarbeidet de nye rådene, men har ikke fått noe svar. Han har imidlertid sagt følgende til Dagens Medisin:

– I tillegg til at mange usunne matvarer er inkludert i kategorien ultraprosessert mat, er også mange sunne matvarer inkludert. Definisjonen som brukes av ultraprosessert mat er for upresis, så derfor er den uheldig og misvisende.



– Selv om noen er uenig, er det relativt stor konsensus om at begrepet ultraprosessert mat ikke egner seg til å bruke i formidling av nasjonale råd til en befolkning, sier Rune Blomhoff.



Marit Kolby frykter at vi fremover vil se en økning i sykdom og helseproblemer knyttet til kosthold.

– Siden inntaket av ultraprosessert mat går opp, vil sannsynligvis også sykdomsbyrden fortsette å øke, slik vi nå ser med overvekt, hjerte- og karsykdom, diabetes type to, kreft og depresjon, for å nevne noen av de helseproblemene mye ultraprosessert mat er koblet mot, sier Kolby.

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener på sin side at det trengs mer forskning på feltet før man kan gi konkrete råd knyttet til ultraprosessert mat.

HELSE: En norsk samlestudie viser en sammenheng mellom høyt inntak av ultraprosessert mat og kreftrisiko. Foto: Paul J. Richards/AFP/NTB

– Vi trenger mer nyansert forskning før vi kan komme med anbefalinger. Selv om man ikke bruker ordet, sier man jo spis mer grønnsaker, frukt, ren fisk og så videre. Så det er vektlagt å spise mer råvarer, sier Sundfør og fortsetter:

– Man kunne sagt spis mindre ultraprosessert for å være føre var, men fallhøyden er foreløpig for stor. Hadde vi gitt det rådet nå, fått nye studier og det viser seg å være feil, vil noen da tro på rådene neste gang?

– Skille mellom fiskekaken og pølsa

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør er opptatt av ikke å putte alle ultraprosesserte matvarer i samme bås, og hun mener at noen tilsetningsstoffer og konserveringsmidler kan være bra.

– Noen av disse ingrediensene har veldig viktige funksjoner. Det er med på å unngå at bakterier som potensielt kan være farlige får lov til å vokse i maten. Men man trenger ikke at ting skal være evig holdbart.



INNHOLD SOM TELLER: Ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener at en fiskekake med høyt fiskeinnhold er et sunt alternativ. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB / Gorm Kallestad, NTB

Det Sundfør imidlertid er kritisk til, er det hun kaller matsminke. Det kan for eksempel innebære at man bruker tilsetningsstoffer for å gi matvarer en annen farge, slik at de skal fremstå mer fristende for oss.

Ernæringsfysiologen stiller seg også kritisk til matvarer med det hun kaller et «skinn av sunnhet».

– Mange går rundt og tror at proteinbarer er veldig sunt. Det er ultraprosessert. Proteinshaker også for den saks skyld.



Sundfør trekker frem godteri, brus, raffinerte kjeks, pølsebrød, pølser og hamburgere som typiske usunne ultraprosesserte varer. Men ifølge Sundfør er det mange næringsrike og helsebringende matvarer som også er i ultraprosessert kategori, for eksempel yoghurt, grovt brød fra butikken og fiskekaker.

– For det første vil jeg tilbake til at vi må skille mellom fiskekaken og pølsa, sier Sundfør.



Hun råder folk til å se på innholdet i matvarene snarere enn hvor prosesserte de er.

– Hvis fiskekaken har 86 eller 80 prosent fisk, så er det sunt.



– Ut ifra det vi vet, er det ingen grunn til å bekymre seg når man har valgt et grovt brød i butikken, selv om det faktisk går i ultraprosessert-kategorien, eller å bekymre seg for at man har valgt en yoghurt fra butikken. Du trenger ikke å begynne å fermentere melken din hjemme på kjøkkenbenken, mener Sundfør.

– Ultraprosessert mat er helt unødvendig



Ernæringsbiolog Marit Kolby mener at man her må skille mellom prosessert og ultraprosessert mat.

– Det er viktig å vite at prosessert mat er en viktig del av vårt tradisjonelle kosthold, men at ultraprosessert mat er helt unødvendig i et folkehelseperspektiv. Mange av de produktene som trekkes frem i slike argumenter finnes både i ultraprosesserte og mindre prosesserte utgaver, sier Kolby og fortsetter:

VARIASJON: Grovbrød kan både være prosessert og ultraprosessert, avhengig av hva slags ingredienser som er tilsatt. Foto: Lise Åserud/NTB

– For eksempel er tradisjonelt bakt brød med bare mel/korn, salt, gjær og vann et prosessert produkt, men med tilsatt gluten, enzymer og konsistensmidler blir det ultraprosessert.

Kolby trekker også frem yoghurt naturell som et minimalt prosessert produkt, mens yoghurt med aroma er ultraprosessert.

– Det som her skiller prosessert mat fra ultraprosessert, er kun en fordel for industrien, ikke for forbruker.

– Vi har lenge sett en utvikling der mange av våre industriprodukter har fått dårligere kvalitet, for eksempel ved at innholdet av råvarer reduseres og at mengde og antall tilsetningsstoffer økes. Vi kan reversere denne utviklingen om vi anerkjenner kvalitetsforskjellene, sier Marit Kolby.

Dette bør du spise

Ifølge Tine Sundfør er ultraprosessert mat et forholdsvis ungt forskningsfelt, noe hun tror er grunnen til at det er så mye debatt rundt det.

– Noen vil at vi skal trekke konklusjoner allerede og si at: «Nei, dette må vi forby». Andre sier at: «Nei, dette vet vi for lite om».



– Det er også en fare for at man blir unødvendig redd, sier Sundfør.



Til tross for at tematikken kan fremstå komplisert, har Sundfør noen klare oppfordringer til folk flest.

– Lag mer mat fra bunnen, bruk råvarer, spis mer av de råvarene som vi vet er uprosessert. Alle er enige om at dét er mat vi bør få i oss mer av. Frukt, grønnsaker, fiskefilet, rent egg og belgfrukter.



– Vanlig matlaging på kjøkkenet er både veldig koselig, veldig helsefremmende og veldig sunt, understreker Sundfør.