Erna Solbergs ektemann har levert ny aksjeoversikt til Stortinget

AKSJELISTE: Sindre Finnes har fredag ettermiddag levert en ny, oppdatert liste over all aksjehandler han gjorde mens Erna Solberg var statsminister. Foto: Heiko Junge

Sindre Finnes har fredag ettermiddag sendt en ny, oppdatert liste over aksjehandlene sine til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Oversikten er utarbeidet på grunnlag av data innhentet fra Sbanken, Nordnet og Euronext (VPS) og Sindre Finnes personlig, skriver Finnes' advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

– Dette har vært et omfattende arbeid, og et stort datamateriale å bearbeide, både for finansinstitusjonene, Sindre Finnes og oss. Sist mottatte informasjon kom i dag, 6. oktober, fortsetter han.

Finnes er forberedt på å bidra med ytterligere informasjon, dersom kontrollkomiteen ber om det, opplyser Skjelbred videre.

FINT: Høyre-leder Erna Solberg sier til TV 2 at hun synes det er fint at ektemannen hennes har valgt å dele flere detaljer. Foto: Naina Helen Jåma/NTB

Erna Solberg selv synes det er fint at ektemannen hennes har valgt å dele flere detaljer.

– Jeg registrerer at Sindre har sendt over en oppdatert liste til Stortingets kontrollkomité, som også inkluderer en oversikt over beløpene han har handlet for, skriver hun i en SMS til TV 2.

– Dette har vært etterspurt både av enkelte i komiteen og av flere i pressen, og jeg synes det er fint at han deler det, fortsetter Solberg.

224 sider med informasjon

Den nye oversikten inneholder handelsdato, ISIN, verdipapirnavn, antall, kurs, handelsbeløp (eksludert kurtasje) og kilde for opplysningene.

Oversikten tar utgangspunkt i verdipapirbeholdningen Finnes hadde 30. september 2013.

Elden Advokatfirma skriver at det ikke har vært mulig å få utlevert informasjon om handelstidspunkter, altså klokkeslett, fra finansinstitusjonene for alle handlene.

Advokatfirmaet tar forbehold om at det kan være feil og unøyaktigheter i oversikten.

Hele oversikten er på 224 sider.

OMFATTENDE: Sindre Finnes' advokat i Elden Advokatfirma sier arbeidet med å lage oversikten har vært omfattende. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Full åpenhet er viktig

Venstres Grunde Almeland sier det er positivt at Finnes har valgt å dele listen med kontrollkomiteen. Han er saksordfører for habilitetssakene.

– Full åpenhet er viktig, også for at vi skal kunne gjøre en grundig jobb og lande på en skikkelig konklusjon i habilitetssaken til Erna Solberg, skriver han i en SMS til TV 2.

– Vi har fått omfattende informasjon, godt over 200 sider med detaljer fra Finnes. Vi vil med andre ord trenge tid på å gå gjennom alt. Men all informasjon er med på å skape et grunnlag for den saken vi neste uke skal lande videre prosess på, fortsetter Almeland.

Komiteen har sitt neste møte kommende tirsdag. De vil da diskutere den siste utviklingen i saken, opplyser Almeland.

TID: Saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen, Grunde Almeland (V), sier de nå vil trenge tid til å gå i gjennom all dokumentasjonen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det var på tide

Rødts medlem i kontrollkomiteen, Seher Aydar, sier det var på tide at listen nå kom.

– Det var Høyre som sensurerte og publiserte den lista som har vært tilgjengelig for offentligheten, og det er Høyre som har ansvar for at offentligheten og kontrollkomiteen får korrekt informasjon, skriver hun i en SMS til TV 2.

– Folk og folkevalgtes innsyn i Erna Solbergs habilitetshåndtering kan ikke stå og falle på hva Finnes personlig vil dele i etterkant, slik Høyres strategi legger opp til, fortsetter hun.



Rødt har hele veien etterspurt en mer detaljert liste med klokkeslett og verdier.

– Den sensurerte versjonen som Høyre lagde holder bare ikke vann, mener hun.

NYTT MEDLEM: Kontrollkomiteens nyeste medlem, Lan Marie Berg (MDG), mener det nå trengs en skikkelig opprydning. Foto: Frode Sunde / TV 2

MDGs nye medlem i kontrollkomiteen, Lan Marie Berg, mener listen er viktig for å belyse Solbergs sak.

– Den er omfattende og vi vil gå gjennom denne i dagene framover, skriver hun i en SMS til TV 2.

– Habilitetssakene skader tilliten til systemet og demokratiet. Derfor er det så viktig at Stortinget tar en skikkelig opprydning nå i arbeidet i kontroll- og konstitusjonskomiteen, fortsetter Berg.