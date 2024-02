Erna Solberg: – Vondt for Arbeiderpartiet

Denne uka er ordførere fra hele landet samlet i Trondheim for å delta på landsting i regi av kommunesektorens organisasjon KS.

Der er det svært god stemning i Høyre-leiren, som har vokst betydelig i størrelse etter seieren i lokalvalget i fjor høst. Men det er helgens dramatiske årsmøte i Trondheim Arbeiderparti som er på «alles» lepper i forkant av møtet.

Årsmøtet endte med at Gunn Elin Høgli ble kastet som leder, mens Trond Giske ble valgt til ny nestleder.

RÅTT PARTI: Årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti tok en dramatisk vending da det ble fremmet mistillit mot sittende leder Gunn Elin Høgli. Hun gikk av, og Trond Giske ble ny nestleder. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

På plass i Trondheim er også Høyre-leder Erna Solberg. Hun gir uttrykk for medfølelse etter bråket.

– Jeg tenker det er vondt for Arbeiderpartiet hvis alt fokus skal være på Trond Giske og ikke på hva de ønsker å gjøre i politikken, sier Solberg til TV 2.

– Men det må de rydde opp i selv, det er ikke noe vi andre kan gjøre, fastslår hun.

Jobber med partikulturen

Høyre-lederen, som selv har stått i en voldsom politisk storm de siste månedene på grunn av aksjehandlene til ektemannen Sindre Finnes, er tydelig på at hun ikke føler noen skadefryd.

– Jeg bare konstaterer at de er i en vanskelig situasjon. Og så jobber jeg for at vi skal forsøke å ikke komme i den situasjonen i vårt parti.



OPPOSISJONSLEDER: Erna Solberg (H). Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Solberg forteller at Høyre jobber mye med sin egen organisasjonskultur for å sikre nettopp dette.

– Vi er et parti hvor folk vil hverandre vel. Og det er ganske viktig, for alle mennesker som skal drive med politikk, har hundrevis av andre ting de kan gjøre, sier hun.



– Det å sørge for at vi skaper entusiasme i det arbeidet vi gjør, er viktig for å rekruttere til demokratiet.



Advarsel fra Støre

På plass i Trondheim er også statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han er kritisk til måten årsmøtet ble gjennomført på.

– Det jeg vil si, er at dette ser ut som et parti som ikke bruker tida på det viktigste, nemlig politikken. Man snakker mer om hverandre enn om saker og de viktige tingene, sier Støre.



Han mener det nå må bygges bro.

– Vi må se på hverandre som medspillere og ikke lage «vi og dem», sier Støre.

– Så er jeg opptatt av at de som er valgt inn nå her i Trondheim, nå som vi er i opposisjon, de fortjener masse ros og støtte, for de er der på vegne av alle her, og de skal bygge seg opp og kunne ta ansvar i Trondheim igjen.