Erna Solberg: – Vil ikke skille meg for politisk makt

Fredag møtte Høyre-leder Erna Solberg pressen første gang etter at Økokrim kunngjorde at de ikke ville etterforske aksjesaken.

– Det har vært noen lange uker. Det er klart det har preget både meg, familien og partiet å vente på en sånn beslutning, sier Solberg.

PRESSEKONFERANSE: Her ankommer Erna Solberg pressekonferansen i Høyres hus. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Vil ikke skille seg

Saken handler som kjent om ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler mens hun var statsminister.

Det har vært reist spørsmål om Erna Solberg kan fortsette som Høyre-leder, og om hun igjen kan bli statsminister så lenge hun er gift med Finnes.

– Jeg er fortsatt gift med Sindre Finnes, og har planer om å fortsatt være gift med Sindre Finnes. Dette har vært en vanskelig sak for oss, men vi har vært gift lenge. Det er noen verdier man skal ha i bunn, fastslår Solberg.



MØTER PRESSEN: Erna Solberg er lettet over at Økokrim ikke tar ut tiltale. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På spørsmål om hun ser for seg at hun og Finnes om to år igjen bor i statsministerboligen, svarer hun:

– Hvis velgerne mener at det er riktig og partiet mener at jeg skal være statsministerkandidat, så tror jeg at det er ikke noen opsjon å tenke at jeg skal skille meg for å få politisk makt. Det er langt fra hvordan jeg er.



– Kommer dere til å være sammen i helgen etter dette?

– Nei.



– Har vært i tvil

Hun er fornøyd med Økokrims avgjørelse, men er innstilt på å rydde opp i det som gjelder habilitetsspørsmålene, sier Solberg til TV 2.



– Det ble jeg veldig glad for, for det betyr at den delen som saken som dreier seg om mulig innsidehandel og økonomisk kriminalitet er lagt vekk. Det er klart og tydelig at det ikke har skjedd.

Kontrollkomiteen på Stortinget vil granske aksjeskandalen videre, uavhengig av Økokrims beslutning.

«Det er nok en lettelse for Erna Solberg (H) at Økokrim dropper etterforskning, men den politiske skandalen er ikke over», skriver TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

ÅPENT: Fikk spørsmål om hun fortsatt er statsministerkandidat. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Solberg holder det åpent om hun blir partiets statsministerkandidat i neste valg. Avgjørelsen vil avhenge av hva som er det beste for partiet, sier hun.

– Jeg har hatt noen dager hvor jeg har vært i tvil. Selv om jeg mente at det var åpenbart at vi ikke hadde hatt noen innside i disse sakene, vet du aldri hva resultatet av en uavhengig politigjennomgang kommer frem til.

– Er du i tvil i dag?

– Jeg har sagt at jeg er åpen for det, for jeg er veldig opptatt av at jeg har et ansvar for å være kjølig vurderende på om jeg er et pluss eller minus for partiet.

Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Må anses som uskyldig

Sindre Finnes har fredag ettermiddag foreløpig ikke uttalt seg etter Økokrims avgjørelse.

– Denne avgjørelsen bør sette et endelig punktum for spørsmålet om Sindre Finnes’ aksjehandler, skriver Sindre Finnes sin advokat, Thomas Skjelbred, i en pressemelding.

Skjelbred har varslet at han møter pressen klokken 16. Han skriver at de nå skal sette seg inn i Økokrims begrunnelse og komme tilbake med ytterligere kommentarer.

– Selv om dette var forventet er Sindre Finnes selvfølgelig veldig lettet over denne konklusjonen, skriver advokaten.

Selv om Økokrim konkluderer med at det ikke har skjedd innsidehandel, holder de det åpent om Finnes kan ha begått innsidehandel ved kjøp av aksjer for 12.500 kroner i Nordic Mining 30. september 2013.

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth er likevel klar i talen:

– Sindre Finnes har krav på å bli ansett som uskyldig og har ikke gjort noe straffbart. Det er ikke informasjon av noe styrke som gir grunn til å anse ham som skyldig i straffbare forhold. Han er ikke siktet. Han er ikke tiltalt, og først og fremst er han ikke dømt.