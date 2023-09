Erna Solberg svarer om den «dårlige følelsen»

Tirsdag forrige uke la Erna Solberg og Høyre fram sin tidslinje over behandlingen av Sindre Finnes aksjehandler siden 30. august fram til Solbergs pressekonferanse 15. september.

TV 2 har sendt flere spørsmål til Erna Solberg for å oppklare punkter på listen og i historikken til den tidligere statsministeren. Solberg svarer i en mail mandag.

– Så langt det var mulig å gå

Tidslinjen som ble lagt fram tirsdag 19. august viste at Erna Solberg fikk en «dårlig følelse» knyttet til mannens aksjekjøp torsdag og fredag før valget 11. september. Da hadde flere medier kommet med henvendelser til Solberg knyttet til mannens aksjehandler.

– Hvorfor uttrykker du ikke offentlig at du får en «dårlig følelse» torsdag/fredag uken før valget?

– Jeg uttrykker offentlig fredagen før valget at jeg har bedt Sindre lage en liste over alle hans aksjehandler, og sier også at han har handlet i et større omfang enn jeg var kjent med fra tidligere. Dette var hovedsaken på Dagsrevyen fredag 8. september, tre dager før valget, skriver Erna Solberg.

TV 2 viser til tidslinjens punkt fra fredag 8. september som forteller at: «Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent».

– Hvorfor varsler du ikke på dette tidspunktet at det kan være flere handler enn du til da var kjent med?

– Jeg sa jo i Dagsrevyen fredag 8. september at omfanget har vært større enn jeg hadde vært klar over. Dette var så langt det var mulig for meg å gå, da jeg på dette tidspunktet ikke hadde noen formening om det samlede omfanget.

MØTTES IKKE: Solberg bekrefter at hun og ektemannen ikke hadde noe kontakt fra hun ba om en fullstendig liste over hans aksjekjøp fredag, frem til påfølgende søndag kveld. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge Høyres tidslinje foretar ikke Solbergs seg noe knyttet til Finnes` liste gjennom påfølgende helg. Tidslinjen forteller at Solberg og Finnes ikke har noen kontakt mellom fredag 8. september og søndag 10. september.

– Er det riktig at du og Sindre Finnes ikke har noen kontakt mellom fredag 8. september kl. 18.03 til søndag kveld?

– Dette er riktig, svarer Solberg.

– Skulle ikke finne sted

Torsdag forrige uke stilte Solberg opp til 13 mediehus for å svare på spørsmål om tidslinjen og mannens historikk med aksjekjøp. I etterkant har det kommet fram i flere medier at listen var ufullstendig og med flere mangler. Listen til Finnes mangler blant annet aksjekurs på kjøpstidspunktene og inneholder flere kjøp som er blitt ført opp to ganger,

I oktober 2013 åpnet regjeringen Solberg for at mineralnæringen kunne benytte sjødeponi i Sundvolden-plattformen. Dette gjaldt blant annet for gruveselskapet Nordic Mining. Et selskap Sindre Finnes kjøpte aksjer i kun noen uker før nyheten fra regjeringen kom.

– I hvilken grad hadde du kontakt med og hva fortalte du Sindre Finnes underveis i arbeidet med regjeringsforhandlingene i 2013?

– Jeg snakket ikke med Sindre om konkrete saker eller om det politiske innholdet i regjeringsforhandlingene i 2013, skriver hun.

«SKULLE IKKE SKJE»: Sindre Finnes tjente over 1,8 millioner på aksjehandler i mens Solberg var statsminister. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ifølge DN, var det ingen skriftlig kontakt mellom Finnes og Statsministerens kontor om aksjehandler etter oktober 2014, selv om det ble bestemt at Finnes skulle avklare all aksjehandel med dem fortløpende.

– Hvorfor sjekket du ikke med ditt eget embetsverk på SMK om de hadde kontakt med Finnes om hans aksjevirksomhet?

– Sindre hadde ingen plikt til å avklare all aksjehandel med Statsministerens kontor, men kontoret har opplyst at han var i kontakt med dem også etter 2014, skriver Solberg.

– Jeg sjekket at Sindre hadde et møte med Statsministerens kontor da jeg tiltrådte som statsminister. Her ble han orientert hva som ville være problematisk for min habilitet. På den bakgrunn ble det avklart at han skulle selge en del aksjer og han orienterte kontoret om hvilke aksjer han valgte å beholde. Kortsiktig handler skulle ikke finne sted.