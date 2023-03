Erna Solberg mener en frihandelsavtale med Kina er «fint»

– Vi mener at en frihandelsavtale, gitt at man får gjennomslag på menneskerettigheter og på arbeidstakerrettigheter som har ligget i forhandlingsmandatet hele tiden, er fint.

Det sier Høyre-leder Erna Solberg tre dager før partiet som flyr høyest på meningsmålingene møtes til årets landsmøte.

De siste dagene har Kinas president, Xi Jinping, vært i Moskva og besøkt Vladimir Putin. Bildene og uttalelsene fra de to statslederne har skapt reaksjoner verden over.

Solberg mener likevel at en frihandelsavtale med Kina er vil være viktig for norske bedrifter.

– Jeg syns det er fint

– Det er viktig å huske at Kina har null-toll på de fleste varer inn til Norge, så det vi egentlig gjør er å gi bedre markedsadgang for norske bedrifter, sier Solberg.

VIL FORHANDLE: Høyre-lederen mener det er grunn til å fortsette forhandlingene for å få til en frihandelsavtale med Kina. Det vil komme norske bedrifter til gode, sier hun. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Men i den geopolitiske situasjonen vi står i, er det fornuftig av Norge å jobbe for en frihandelsavtale med Kina?

– Forutsatt at vi får gjennomslag for de tingene som vi har lagt på bordet i forhandlingene, som dreier seg om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, så syns jeg det er fint om vi får en frihandelsavtale.

– Men så lenge vi vet at Xi støtter Putin i hans krig mot Ukraina, hvordan kan vi være trygge på at menneskerettigheter blir ivaretatt?

– Vi skal kritisere Kina for bruddene på menneskerettigheter, akkurat som vi har gjort. En frihandelsavtale skal i første rekke kunne sette klare krav til arbeidstakerrettigheter, og menneskerettigheter. Får vi ikke til det så er det ikke nødvendig å ha en frihandelsavtale. Dette har vært forutsetninger vi har gitt i mandatet hele veien, sier Solberg.

Overrasket over Solberg

– Vårt syn på det er veldig klart. Her er vi helt uenige med Høyre, sier Alfred Bjørlo, Venstres representant i næringskomiteen på Stortinget.

Han mener det som utspiller seg i dagens verdensbilde gjør det uaktuelt å skulle fortsette forhandlingene med Kina.

OVERRASKET: Alfred Bjørlo (V) mener det ikke virker som at Solberg er i takt med Norges nærmeste allierte og samarbeidspartnere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg må si at jeg er overrasket over at hun er så åpen for nærere samkvem når vi vet at Kina har et stadig tettere samarbeid med Russland, sier Bjørlo.

Bjørlo trekker frem at andre vestlige land har tatt grep for å begrense samhandlingen med Kina. USA har nylig har innført restriksjoner på eksport og import av teknologi, og Tyskland jobber med en ny strategi for handel med Kina.

– Det virker som om Erna Solberg ikke er i takt med våre næreste allierte og samarbeidspartnere, sier Bjørlo.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har stadig oftere advart mot samarbeid med Kina. Blant annet under NHOs årskonferanse i januar da han uttalte at «butikk er også politikk».

– Det må snart også Erna Solberg og Høyre ta innover seg, mener Bjørlo.

Normalisere forholdet

I 2017 signerte Solberg-regjeringen, med daværende næringsminister Monica Mæland i spissen, en avtale om å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale.

Solberg mener det er en myte at dette er en avtale mellom Kina og Norge.

– Vi har en erklæring som er gitt fra begge lands myndigheter, for å normalisere forholdet mellom Norge og Kina, presiserer hun.

Unge høyre-leder, Ola Svenneby, sa til VG i januar at han mener at man bør gå bort fra denne normliseringsavtalen, og ikke inngå en frihandelsavtale.

Men Solberg mener en normalisering av forholdet er viktig.

– Vi har sittet i sikkerhetsrådet og har vært nødt til å snakke med Kina om store utfordringer knyttet til situasjonen globalt. Det hadde vært vanskelig å gjøre hvis vi ikke hadde klart å normalisere forholdet vårt til Kina, sier Solberg.