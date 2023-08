Erna Solberg forsvarer kjendispolitiker etter byggesmell

STØTTE: Erna Solberg (H) sier det viktigste er at man rydder opp når man har gjort en feil. Ordførerkandidat i Rauma, Gaute Grøtta Grav er for tiden i konflikt med kommunen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg tenker at det skjer med folk. Det er nok andre som har gjort feil i byggesaker før.

På sin valgturné i Møre og Romsdal har Høyre-leder Erna Solberg lagt melkeruten innom sin ordførerkandidat i Rauma kommune, Gaute Grøtta Grav.

Grøtta Grav står for tiden i en konflikt med kommunene han selv prøver å bli ordfører i, etter at han har satt opp flere små bygg på tomten sin uten å søke om tillatelse.

Men hos Solberg får Grøtta Grav sympati.

– Det viktigste er at man rydder opp når man blir gjort oppmerksom på at det er feil, sier Solberg.

Har klagd inn vedtaket

I juni kom Grøtta Grav med en beklagelse på egen Facebook-profil. For noen år tilbake skal han nemlig ha satt opp blant annet et takoverbygg, et anneks og et vedskjul på egen eiendom. Uten å be om tillatelse.

HØYRE: Gaute Grøtta Grav (H) under Høyres landsmøte i mars i år. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er bare å legge seg flat og beklage. Viktig at alt er på stell, skrev han i innlegget. Han la til at han da hadde vært i dialog med kommunen for å oppklare alle uklarheter.

26. juni i år sendte kommunen et brev til Gaute Grøtta Grav, med vedtak om forbud mot videre bruk av byggene, samt en tvangsmulkt på 30.000 kroner og en løpende dagmulkt på 2000 kroner om ikke bruken er opphørt og byggene fjernet innen 17. juli.

Grøtta Grav har valgt å klage på vedtaket. Han klager på kommunens vedtak om både pålegg om rivning og tvangsmulkt. Det bes samtidig om utsatt virkning til klagebehandlingen er ferdig.

Tror ikke han må rive

Til TV 2 sier Grøtta Grav torsdag at han venter på å få byggene godkjent, og tvangsmulkten vesentlig redusert.

– Hva tenker du om muligheten for at du kanskje må rive byggene?

– Jeg anser sannsynligheten for at jeg må rive dem, som null prosent, sier Grøtta Grav sikkert.

På spørsmål om hva Solberg selv syns om ordførerkandidatens bygg, svarer hun kontant.

– Jeg har ikke gjort noen byggesaksvurdering av hans sak og jeg er heller ikke byggesakskyndig, sier Solberg.