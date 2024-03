Erna Solberg: – Er ikke sånn at alle arabere er terrorister

Torsdag kveld og natt til fredag kom Amundsen med en rekke kontroversielle uttalelser om muslimer, arabere og kvinner på Facebook, der han blant annet skrev at arabere har som vane å drepe.

Innleggene ble senere slettet, og stortingsrepresentanten skyldte på at han hadde drukket for mye whisky.

Han fikk likevel hard medfart fra partileder Sylvi Listhaug på landsstyremøtet lørdag. Hun brukte ordene «totalt uakseptabelt» overfor TV 2, selv om hun ikke ville definere utsagnene som rasistiske.

Høyre-leder Erna Solberg forteller at hun er enig i Listhaugs beskrivelser.

– Dette er uakseptable uttalelser. Jeg er glad for at Frp også er så tydelige på det, sier hun, og understreker at det er Frps ansvar å rydde opp i uttalelsene til sine egne politikere, sier hun til TV 2.



Dette svarer hun på statsråd-spørsmålet

Fremskrittspartiet har bekreftet at de har opprettet en intern prosess knyttet til Amundsen etter uttalelsene.



Listhaug ville likevel ikke svare på spørsmål om hvorvidt Amundsen kan fortsette som leder av justiskomiteen på Stortinget.

Etter å ha blitt spurt om det samme, svarer Solberg at det er opp til de enkelte partiene å avgjøre hvem som får verv.

– Kan han være statsråd i en regjering?

– Det er ikke holdninger man kan ha i regjering, men det er langt frem til jeg kan snakke om hvem som skal bli statsråder, svarer Høyres statsministerkandidat.

I HARDT VÆR: Amundsen har fått kritikk etter en rekke kontroversielle uttalelser på Facebook. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Er det rasistisk?



– Det er viktig at vi ikke skjærer folk fra én religion eller fra et område over samme kam, svar Solberg, før hun understreker:

– Terrorister er terrorister, men det er ikke sånn at alle arabere er terrorister eller at alle muslimer er det. Det er langt derifra. Mange religioner har blitt brukt i terrorens navn opp gjennom tidene.

– Synes du whisky er en grei forklaring?

– Den første beskjeden du får på sosiale medier-kurs i Høyre er at du ikke deltar i kommentarfelt når du har drukket. Det er en god anbefaling til alle politikerne, sier Erna Solberg.

Hun vil ikke mene noe om hvorvidt Amundsen kan fortsette som leder av Stortingets justiskomité etter Facebook-innleggene.

– Ordningen på Stortinget er at det er opp til de enkelte partiene å bestemme hvem som innehar de vervene. Det har jeg fortsatt respekt for. Men jeg er glad for at Frp har tatt tydelig affære i denne saken. Det er Frp som må følge det opp, sier Solberg.

– En fin avklaring

Under Frps landsstyremøte lørdag sa også Sylvi Listhaug at hun ønsker en ny regjering med bare Høyre og Fremskrittspartiet.

Det mener Erna Solberg er «et positivt signal».

– Jeg synes det er en fin avklaring at de ønsker et regjeringsskifte og at de ønsker å samarbeide. Så er det sånn at på borgerlig side, så trenger vi flere partier for å danne regjering, sier partilederen.

Høyre og Frp fikk henholdsvis 26,9 og 13,8 prosent i TV 2s måling tidligere denne uken. Solberg er derfor tydelig på at de kommer til å trenge minst tre-fire partier for å danne en ny borgerlig regjering, gitt dagens situasjon.

– Vi trenger flertall på Stortinget for å få gjennomslag for politikken, og da må vi rett og slett sette oss ned å bli enige. Det gjorde vi i 2013, og det har vi gjort flere ganger etter 2013, sier hun.

I STORFORM: Askjeskandale til tross – Høyre gjør det skarpt på målingene for tiden. Foto: Jonas Been Henriksen

Listhaug uttalte også under landsstyremøtet at hun mener at «det største partiet må få statsministeren».

Selv om hun ikke nevnte Solberg med navn, betyr det i praksis at hun hadde blitt statsminister i en eventuell Høyre-Frp-regjering, til tross for aksjeskandalen som har rullet og gått siden i sommer.

Solberg forteller at det er et standpunkt som hun opplever at Frp har hatt «ganske lenge».

– Men synes du det er hyggelig at hun peker på deg?

– Ja, jeg synes det er hyggelig med de avklaringene som har kommet denne uken. Men nå må vi ha fokus på å snakke om de politiske alternativene til dagens regjering og hvilke ting som blir viktig for folk fremover, sier Solberg.