Erna Solberg: – Betviler ikke hennes status som pendler

Erna Solberg sier at man er helt nødt til å ha ordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv med det å være politiker. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

Tina Bru, familien og foreldrene hennes var folkeregistrert i en toroms-leilighet i Stavanger samtidig. Bru bekrefter at hun har fått varsel om skattesmell fra Skatteetaten, men avviser å ha gjort noe ulovlig.

Høyres leder Erna Solberg, kommenterer saken slik:

– Tina informerte meg i vår om at hun er en av politikerne som har fått varsel fra Skatteetaten. Det finnes kun et uenighetspunkt. Den handler om Skatteetatens definisjon av merkostnader, og dermed om hun har betalt for lite i husleie. Saken er ikke konkludert ennå, skriver Erna Solberg til TV 2 i en mail.

Solberg håper Skatteetaten og Tina klarer å bli omforente om saken.

– Jeg har selv sett at Tina aktivt har pendlet mellom Oslo og Rogaland siden hun ble valgt inn på Stortinget i 2013. Jeg betviler ikke hennes status som pendler.

– Må kunne kombinere med familieliv

Solberg sier at man er helt nødt til å ha ordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv med det å være politiker.

– Man skal ikke tape penger på å pendle, og det må være slik at hvis du er innvalgt fra andre deler av landet, kan ha med deg små barn til Oslo og ha de i barnehage der. Alternativet er at Stortinget kun blir bestående av eldre menn og kvinner som bor fast i Oslo-området.

NRK skrev tirsdag at Høyre-nestleder Tina Bru har fått varsel om skattesmell, hvor Skatteetaten mener hun har betalt for lite for pendlerboligen sin i Stavanger.