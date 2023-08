Erna Solberg åpner døren for INP-samarbeid etter valget

– Jeg har ikke noen prinsipiell regel om at Høyre-folk lokalt ikke har sunn fornuft.

Slik svarer Erna Solberg på spørsmål om hun har noe imot at hennes lokalpolitikere inngår samarbeid med Industri- og næringspartiet (INP) etter høstens kommune- og fylkestingsvalg.

– Jeg er uenig med INP om ganske mange saker som de har i rikspolitikken. Så vet vi veldig lite om hva INP mener i de ulike kommunene om hva de skal gjøre der. Derfor er det litt forskjell på om INP kan være en samarbeidspartner på nasjonalt og lokalt nivå, sier Solberg.

Klimafornektere?

INP anklages for å være et klimafornektende parti. I sitt partiprogram skriver de at de ikke er et klimarealistisk, klimafornektende eller klimaskeptisk parti, like lite som det er et klimafokusert, klimahysterisk eller et klimafiksert parti.­

– Er de klimafornektere?

BUSSTUR: Med seg på busstur torsdag hadde Erna Solberg Høyres ordførerkandidat i Rauma, Gaute Grøtta Grav. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg opplever at de sier de ikke mener klimaendringene i så stor grad er menneskeskapte som vi andre mener. Men det er et nasjonalt standpunkt de har.

Åpen for alle

– Har du noe prinsipielt standpunkt om at Høyre lokalt ikke kan samarbeide med INP?

– Vi har ikke et prinsipielt standpunkt om å utelukke noen partier. Det mener vi at våre politikere lokalt er i stand til å vurdere. Vi vil ha gjennomslag for mest mulig av Høyres politikk. Det gjelder INP, og det gjelder alle andre partier i den norske partifloraen, sier Solberg.

ÅPNER BOMMEN: Erna Solberg og Gaute Grøtta Grav på Åfarnes fergekai torsdag ettermiddag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

På Akers anlegg i Verdal møter TV 2 INPs partileder Owe Ingemann Waltherzøe. Han sier partiet er åpent for å samarbeide med andre partier i enkeltsaker, men at de ikke vil binde seg.

– Vi har sagt at vi skal jobbe fra sak til sak. En vippeposisjon er alvorlig, og en posisjon som vi må ta på høyeste alvor. Men vi kommer ikke til å fire eller svelge kameler for å sitte i maktposisjon, så vi skal ha gjennomslag for våre saker først og fremst, sier Waltherzøe.

– Dere blir beskrevet som like både høyre- og venstresiden, hvem mener du dere likner mest?



– Vi er nærmest venstresiden i noen saker, og høyresiden i andre saker. Det overlater jeg egentlig til dere journalister å vurdere. Vi er blitt kalt det ene og det andre. For oss betyr det ingenting hva dere kaller oss. Vi er realpolitisk orientert, og det er i det leiet vi vil ligge, sier INP-lederen.

LEDER NYTT PARTI: Owe Ingemann Waltherzøe er leder i Industri- og næringspartiet og møtte TV 2 til intervju på Aker Verdal. Foto: Ulrik Engesmo / TV 2

Godt klimaregnskap

Han vil ikke kalle seg selv en klimafornekter.

– I forhold til det du sier om klimaskepsis, klimafornektere og gneldrebikkjer, kjært barn har mange navn. Jeg pleier å si om vårt ufortjente rykte som klimafornektere, at vi er av den oppfatning at klimatiltakene må tas der hvor klimatiltakene monner, ikke i Norge.



– Norge står jo indirekte bak enorme klimautslipp ved at vi selger olje og gass?

– Vi står også for et godt klimaregnskap ved at vi sender gass til Europa, hvor man kan halvere klimautslippene ved at man kan stenge kullkraftverk.