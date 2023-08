Erna Solberg 40 dager før valget: – Revansjelysten

UT PÅ TUR. Høyre-leder Erna Solberg er nå på sin første bussturné under årets valgkamp. Hun har et mål om å doble antall Høyre-ordførere etter valget 11. september. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Høyre ligger an til å gjøre et brakvalg i september. Nå girer partilederen opp valgkampen med årets første turné med «Erna-bussen».

– Vi har et mål om å doble antall Høyre-ordførere, sier Erna Solberg til TV 2.

– Det vil si at vi håper å ha over 70 ordførere etter valget.

Onsdag morgen gikk startskuddet for Solbergs første bussturné under årets valgkamp.

KAMPKLAR: På besøk hos Flint Fotballklubb i Tønsberg fikk den tidligere statsministeren prøvd seg på en runde gåfotball - et lokalt initiativ for å bedre helsen til eldre og demente. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I løpet av dagen har hun besøkt Drammen, Kongsberg, Tønsberg, Gjerstad og Arendal, før hun til slutt vil ta kvelden i Kristiansand.

Med unntak av Gjerstad, som i dag har Høyre-ordfører, er de andre kommunene styrt av enten Arbeiderpartiet eller Senterpartiet.

– Dette er alle kommuner hvor jeg mener vi har god sjanse for å kunne ta tilbake ordførerne. Flere av disse kommunene har vi hatt før, sier hun.

Solberg erkjenner at det er lenge siden Kongsberg og Arendal har vært Høyre-styrt.

FORSVAR: Høyre-lederen fikk en innføring i våpenteknologien til Kongsberg Gruppen. Her produseres det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS, som nå blir brukt i Ukraina. Her sammen med konsernsjef Geir Håøy. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
LUFTVERN: Kongsberg Gruppen viser frem det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS, som nå blir brukt i Ukraina. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Men de andre mistet vi jo egentlig i 2019. Og der er vi absolutt revansjelysten!

– Sover godt om natten

Om knappe seks uker går nordmenn til valgurnene. Ifølge TV 2s prognose fra juni ligger det an til å bli borgerlig flertall i 35 av de 50 største kommunene.

Det er gode nyheter for Solberg.

– Jeg sover fortsatt veldig godt om natten, men jeg vet at det er hardt arbeid. Heldigvis er det ikke bare jeg som skal jobbe hardt. Det skal alle våre tillitsvalgte og frivillige.

– Tror du at du sover bedre enn Jonas Gahr Støre?

– Jeg uttaler meg ikke om helsetilstanden til andre mennesker. Jeg vet bare at jeg sover ganske godt, slår hun fast.

PRESSEKORPS: Solberg inviterte med seg pressen på valgkampturné. Her på båttur på Drammenselva sammen med Frelsesarmeen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Politisk krisesommer

Sommeren har ikke akkurat vært noen høydare for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I juni innrømmet kunnskapsminister og hans egen nestleder, Tonje Brenna (Ap), at hun hadde gjort en alvorlig habilitetsfeil ved å gi styreverv til en god venn.

Kun tre dager senere måtte Anette Trettebergstuen (Ap) gå av som kultur- og likestillingsminister, etter flere alvorlige brudd på habilitetsreglene.

I MEDVIND: Erna Solberg (H) er på valgkampturné mellom Oslo og Kristiansand. Her på besøk hos frelsesarmeen i Drammen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Og midt i fellesferien måtte Ola Borten Moe (Sp) trekke seg som både forsknings- og høyere utdanningsminister og nestleder i Senterpartiet, etter problematiske aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Samtidig valgte Bjørnar Moxnes forrige uke å gå av som Rødt-leder, etter å ha beklaget et solbrille-tyveri på Oslo lufthavn.

– Skyldes medvinden at det er Høyre som gjør det bra, eller er det regjeringen som sliter?

– Nå har vi nesten ikke hatt noen meningsmålinger etter de siste statsråd-avgangene, så vi vet ikke helt hvordan det slår ut. Men det er alltid en sum av hvordan velgerne opplever at regjeringen mestrer utfordringene de møter og hvordan vi klarer å signalisere vår politikk.

ALPAKKAKOS. Solberg rakk å hilse på noen alpakkaer hos den private rus- og psykiatriinstitusjonen Holmen Gård i Gjerstad. Institusjonen må legge ned driften 1. september fordi det private tilbudet mister finansieringsstøtten fra staten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Også er det jo ikke så lenge siden vi satt i regjering, så velgerne har jo et sammenligningsgrunnlag, tilføyer hun.

Vil ha tilbake statsminister-stolen

Allerede om to år er det igjen duket for stortingsvalg. Solberg er klar på at hun ønsker seg tilbake til Statsministerens kontor.

– Jeg har lyst til å bli statsminister igjen, fordi jeg synes vi skal gjøre noe med utviklingen i Norge. Regjeringen har reversert mye av det som var gode og fremoverrettede tiltak som jeg gjerne ønsker å komme tilbake til, sier hun.

VIL BLI STATSMINISTER: Erna Solberg (H) på valgkampturné. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Solberg styrte landet fra 2013 til 2021. Hun er dermed Høyres lengstsittende statsminister. Hun er også den som har ledet partiet lengst.

– Har det vært frustrerende å være i opposisjon?

– Det er frustrerende å se at flere tiltak jeg mener er veldig bra, som private helsetilbud, nå opplever at finansieringsgrunnlaget deres forsvinner, fordi regjeringen er imot at andre enn det offentlige skal få drive.

Solberg understreker at det vil være behov for alle gode krefter for å løse fremtidens velferdsoppgaver.

STATSMINISTERDRØM: Solberg er Høyres statsministerkandidat ved stortingsvalget i 2025. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Du har vært partileder siden 2004. Når er det på tide med et generasjonsskifte i partiet?



– Det er på tide når noen stikker hodet frem og har lyst. Vi har veldig mange flinke folk akkurat nå. Jeg er motivert, men jeg er selvfølgelig opptatt av at jeg ikke skal sperre for noen som har lyst, legger hun til.