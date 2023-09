Erna slår tilbake

Klare tegn til mobilisering for Høyre de to siste dagene.

Høyre snur og går klart frem på TV 2s helt ferske kommunebarometer onsdag kveld.

Målingen er utført av Kantar og de siste telefonene ble tatt klokken 20.00.

– Det går opp og ned i by og bygd, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), til TV 2. Han viser til de mange sprikende målingene de siste dagene.



– Denne siste uken handler det om å ha fokus på å komme ut med sakene våre og det vi står for. Vi skal stå på frem til mandag. Jeg håper vi kommer høyere enn det tallet der, avslutter han.



På TV 2s måling tirsdag morgen hadde Arbeiderpartiet tatt igjen Høyre.

På denne målingen går Høyre frem 2,4 poeng og reverserer dermed det meste av tilbakegangen.

Noe av Høyres fremgang kan forklares av at flere av tvilerne som har sittet på gjerdet, nå sier de vil stemme på Erna Solbergs parti.

– Vi har en partiorganisasjon som jobber iherdig der ute og som jobber med alle de forskjellige valgkampene som foregår, sier Høyre-lederen til TV 2.



– Vi opplever at vi har en valgvind og at det er mye entusiasme, så er det mandagen som avgjør.



Høyre mobiliserer

Samtidig tyder bakgrunnstallene på at Høyre de to siste dagene har mobilisert godt. Partiet har vesentlig bedre oppslutning enn Arbeiderpartiet på de to dagene som ikke var med i forrige måling.

Høyre er nå det suverent største partiet blant velgere under 30 år. Hele 25 prosent av denne gruppen vil stemme Høyre. 14 vil stemme Frp og 13 prosent Arbeiderpartiet.

Høyre er størst i alle aldersgrupper med unntak av den eldste (over 60 år). Der er Ap størst med 28 prosent, mot Høyres 24.

Nedkjøling for Frp

Frp faller for andre måling på rad og får 10,6 prosent. Partiet har nå et klart svakere bytteforhold med Høyre.

Det betyr at nettostrømmen av velgere som går fra Høyre til Frp har snudd. Samtidig lekker Frp omtrent 30 000 velgere til det nye Industri- og næringspartiet.

NEDTUR: Frp går noe ned på Kantars siste måling for TV 2. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Fem dager før siste valgdag er det er fortsatt mange velgere som ikke har bestemt seg.

64,7 prosent av de spurte har bestemt seg for parti. Det er en liten oppgang fra forrige måling.