Erna jubler over Sindres støtte

Nærmere 1000 mennesker er spurt om hvilket parti de ville ha stemt på hvis det er valg i morgen i partibarometeret TV 2 fikk laget mellom 2. og 7. januar i år.

Partileder Erna Solberg avslører nå overfor TV 2 at én person som står henne spesialt nær, og som har skapt en del trøbbel for henne, ble intervjuet i den ferske målingen, nemlig ektemannen Sindre Finnes.

– De ringte Sindre da, så det var i alle fall en «safe» Høyre-stemme denne gangen, sier en smilende, fornøyd partileder og ler godt.

For verken Finnes' omfattende aksjehandler eller Jonas Gahr Støres avsetting av Anniken Huitfeldt som utenriksminister tar Høyre ned og Ap opp – tvert i mot, ifølge målingen selskapet Varian (tidligere Kantar) har gjort for TV 2.

Den viser at Høyre går fram 1,9 prosentpoeng til 27,4 prosents oppslutning.

– Det er jo veldig hyggelig for Høyre, og så er det jo for oss veldig viktig at det er et borgerlig flertall, sier Solberg.

Industri- og Næringspartiet (INP) ligger riktignok på vippen, med en oppslutning på 4,5 prosent.

– Vi håper at vi klarer å holde et borgerlig flertall fremover. Det er veldig gøy hvis Høyre gjør det bra, men vi må sørge for at hele borgerlig side gjør det, sier Solberg.

Hun mener velgerne har fått tid til å tenke seg om i julen, og at det særlig hos unge mennesker er et ønske om regjeringsskifte.

– Det er veldig mange som ønsker det, ikke minst for at vi skal føre en annen næringspolitikk og en annen trygghet for folks private økonomi, sier Høyre-lederen.



Støre taper velgere

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke klart å bevege flere velgere over til sin side etter et statsbudsjett med mer penger til sosiale ordninger, og løfter om bedre råd for folk flest i nyttårstalen.

Ap går tilbake 1,7 prosentpoeng og får 19,2 prosents oppslutning blant velgerne.



– På starten av året går noen opp og noen ned, slår Støre fast, og fortsetter:

– Vi må jo tenke litt langsiktig. Jeg håper 2024 skal bli et år der folk opplever at de får bedre råd, at vi har nådd prisstigningstoppen og rentetoppen.

Ap-lederen sier han håper og tror på at Statistisk sentralbyrå og Norges bank har rett når de sier at det blir kjøpekraftforbedring.

– Jeg tror det har vært veldig mye av vår utfordring og at folk har hatt tøff privatøkonomi de siste par årene på grunn av alt som har skjedd, pandemien, krig i Europa, energipris og så videre.

Støre sier målet fremover er at Ap skal fremstå som et troverdig alternativ for folk i hverdagen.



FØLGER EN PLAN: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tro på Aps plan for hvordan velgerne skal vinnes tilbake. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Vi har hatt en plan. Vi jobber etter den, og da må du klare å stå inn de litt tøffe tidene, sier Ap-lederen.



Han har tro på å få tilbake velgerne som har forlatt Ap og sitter på «gjerdet».

– Jeg håper de skal se at Arbeiderpartiet trygger hverdagsøkonomien deres og jobbene deres, og tar Norge godt gjennom en sånn krevende tid.

Venstre større enn Sp

Venstres partileder Guri Melby får en knallsterk åpning med en oppslutning på 7,2 prosent.

Dermed suser Venstre forbi regjeringspartiet Sp, som går tilbake ett prosentpoeng og til 6,9 prosent.

– Det her er en veldig fin start på 2024, og jeg tror den beste målingen vi har hatt i TV 2 på mange år, jubler Melby.



Og det har hun rett i. Vi må helt tilbake til mai 1997 da Venstre hadde 7,4 prosent oppslutning for å finne en så sterk notering i TV 2s statistikk fra Verian.

BESTE MÅLING SIDEN 1997: Ingen går mer frem enn Venstre og Guri Melby på TV 2s stortingsbarometer for januar. Foto: Fride Sorensen / TV 2

Venstre tar flest av de nye velgerne fra Høyre. Bakgrunnstallene viser at partiet er spesialt attraktivt for kvinner under 45 år.



– Mange kjenner på en utrygghet, og Venstre har vært et av de partiene som har vært tydeligst på hva som skal til for å sikre vår egen trygghet. Det er å støtte Ukraina i deres frihetskamp. Det er at Norge må ta en tydelig rolle i Midtøsten og bidra til at bombing slutter, men også det at vi satser på det som løser framtidens utfordringer i Norge, for eksempel skole og klima, kommenterer Melby.

Bergstø takker Lysbakken

Mens regjeringspartiene sliter i motbakke, står SV stødig fra forrige måling og får en oppslutning på 10,7 prosent.

– Jeg tror det handler om at vi tar de viktigste sakene i vår tid, nemlig kampen for miljø og kampen mot fattigdom og forskjeller og et sterkere fellesskap, sier partileder Kirsti Bergstø.

Hun kommenterer tallene etter at tidligere SV-leder Audun Lysbakken varslet at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2025.

GIR SEG: Tidligere SV-leder Audun Lysbakken mente det var best for SV å ikke gå i regjering med Ap og Sp. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– I lys av målingen, hvordan ser du på at Lysbakken tok SV ut av forhandlingene i Hurdal?



– Vi stod sammen der, og valgte å forlate regjeringsforhandlingene fordi vi så at endringsviljen ikke var sterk nok hos Ap og Sp. Så er det ingen tvil om at Audun Lysbakken er en stor mann i norsk politikk, som vil sette spor etter seg, og jeg vil takke ham mange ganger fram til han går ut, sier Bergstø.