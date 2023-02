Erling mistet motivasjonen. Så tok han nytt slankegrep

Erling Rostvåg (39) ga først opp å gå ned i vekt, men så fant han måten som fungerte. Eksperter advarer om at det ikke er for alle.

FASTER: Siden i fjor sommer har Erling Rostvåg fastet to ganger i uka. Det har gitt ham helsegevinst. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Flere ganger har Erling Rostvåg prøvd å gå ned i vekt.

Første gang han gjorde det, var det for forfengeligheten.

Men han ble sliten av å telle kalorier hver eneste dag og mistet motivasjonen.

I fjor sommer bestemte han seg for å prøve igjen. Klærne passet ikke og helsemessig måtte han gjøre noe. Tallet på vekta var for høyt.

Metoden han har brukt siden i fjor sommer, har nå ført til at han har gått ned godt over ti kilo.

– Jeg har ikke tro på noen mirakelkur. Det som er vanskelig, er å gjøre det på en måte som jeg klarer å opprettholde, sier Rostvåg.

MANGE KILO: Erling Rostvåg spiser godteri i helgene som folk flest og har likevel gått ned 13 kilo. Fullt mulig, sier eksperter. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

To grep

39-åringen sier at det er to grep han har gjort for å klare å holde vekta nede.

Den første koden knakk han da han begynte å undersøke hvor mye energi og kalorier maten han spiste inneholdt.

Hvor mye energi det er i en kjeks, en halvliter øl og noen never potetgull, overrasket ham.

– Det var sånn jeg oppdaget kalori-fellene, sier Rostvåg.

Det andre grepet han tok, har blitt mer og mer populært de siste årene; fasting.

Rostvåg spiser så godt som normalt fem dager i uka og to dager hvor han spiser mindre, også kalt 5:2-dietten.

– Det er altså to dager i uka jeg må skjerpe meg, i stedet for hver eneste dag, som jeg gjorde før, sier han.

Dette er feil

De siste årene har fasting og ulike former for periodisk fasting, blitt et hett tema. Fasting innebærer at man i kortere perioder avstår fra eller begrenser matinntaket.

Klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring, Tine Sundfør, tror riktignok at det er flere som snakker om det enn som gjennomfører det.

EKSPERT: Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør. Foto: Anita Sælø

Hun sier at fasting som slankemetode kan fungere godt for noen, kanskje særlig for de som liker å forholde seg til tydelige regler.

Det har ikke blitt gjort veldig mange studier på fasting og effekten av den, men de som har blitt publisert, viser at det kan ha en god effekt.

– Å redusere kaloriinntaket i to dager kan ha like god effekt som å redusere det litt hver dag, sier Sundfør, som har forsket på 5:2-dietten.

Helsedirektoratet sier det er opp til en selv å finne en måltidsrytme som passer. For mange passer det med tre hovedmåltider og ett til to mellommåltider.

Sundfør påpeker også at måltidsmønstre er noe man selv må finne ut av.

Hun sier at det faste-trenden og forskningen på feltet i hvert fall slår fast, er at det er en myte at forbrenningen stopper om man ikke spiser mange små måltider.

– Forbrenningen ble målt på dem som var med i min studie. Resultatene viste ingen forskjell mellom dem som gjennomførte 5:2 og dem som spiste vanlig, sier hun.

FRUKT: Erling Rostvåg tyr til epler dagene han faster. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dropper ikke smågodt

Det er nettopp reglene som gjør at Erling Rostvåg klarer å gjennomføre fasting. Å bare gjøre som han føler for, har ikke fungert tidligere.

– Flere jeg kjenner som prøver å gå ned i vekt, sier «det går bra denne ene gangen», men det blir ikke bare den ene gangen, fordi det kommer en ny gang. Sånn er jeg også, hvis jeg ikke lager meg absolutte regler, sier Rostvåg.

De to dagene Rostvåg faster, skal han i utgangspunktet spise 600 kilokalorier (kcal) i løpet av dagen, ifølge en plan han følger. Men ettersom han går mellom 10.000-13.000 skritt om dagen spiser han 1000 kalorier på fastedagene.

Fastedagene spiser han epler til frokost og lunsj og en «ok middag».

Dagene han ikke faster, spiser han minst 2200 kcal. På faste dager han er aktiv, spiser han mellom 2500 og 3000 kalorier.

Rostvåg sier han prøver å ligge litt under kaloribehovet for å ha mulighet til å skeie ut.

GRØNT: Handlekurven til Erling Rostvåg består av grønnsaker, frukt og grovt brød. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En voksen, inaktiv mann på hans alder har et energiforbruk på 2600 kcal, ifølge Helsedirektoratet. For kvinner er tallet 2150 kcal.

– Jeg liker at jeg har litt slingringsmonn. Jeg kjenner meg selv. Jeg klarer ikke å unngå å spise en pose smågodt hver lørdag, sier han.

Siden i fjor sommer har han gått ned 13 kilo. Det er han fornøyd med.

Rostvåg har nylig gått ned til én fastedag i uka, i håp om at det ikke påvirker vekta for mye.

– Jobben fremover blir å finne riktig nivå for å holde vekta stabilt, sier han.

Ikke for alle

Å faste er ikke for alle, påpeker klinisk ernæringsfysiolog Sundfør.

Det er en del grupper som hun advarer å starte med fasting. Det gjelder gravide, ammende, barn og unge og de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og noen med kroniske sykdommer, sier Sundfør.

– Å si at fasting er noe alle burde begynne med, har ikke holdepunkter i forskningen, og det er ikke noe vi anbefaler generelt, men det kan være et godt verktøy for vektreduksjon. Det er vist i forskningen, blant annet i mine studier, sier Sundfør.

SKRITT: Erling Rostvåg følger en plan for hvor mye han kan spise. Går han mange skritt i løpet av dag, kan han spise mer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sundfør sier at det foreløpig er gjort svært, svært få studier på effekten av faste hos personer som er slanke.

– Så her må det forskes mer før vi kan trekke noen konklusjoner, dessuten må folk vurdere hva som passer den enkelte, sier hun.

– Noen liker å drøye frokosten til lunsj, mens for andre, som meg, er frokost nærmest grunnen til at man står opp av senga om morgenen, sier Sundfør.

Dersom du har planer om å gå ned i vekt, er det særlig én ting man må tenke på, ifølge Sundfør.

– Uavhengig om du faster eller ikke, krever varig vektreduksjon varige endringer. Det har ikke noe for seg om du gjør 5:2 i to måneder før du går tilbake til gamle vaner, sier hun.

Hun poengterer at det er viktig å huske på hva slags type mat man spiser har mye å si for helsa.

– Man må ikke utelukkende tenke vekt og kalorier. Tenk helhet for overskudd og god helse, sier Sundfør.

Fakta: Fasting Fasting er ikke noe nytt fenomen. Fasting har pågått og pågår i religioner fortsatt. Flere bøker publisert om tema har bragt det opp som trend. Ulike typer fasting: Annen hver dags faste, spiser svært lite eller ingen ting en dag og vanlig den neste, for så å gjenta.

5:2-dietten, spiser lite to valgfrie dager hver uke, og normalt de resterende fem.

Tidsbegrenset spising, som går ut på at du får i deg mat og kaloriholdig drikke kun i et bestemt spisevindu, for eksempel 16:8 Kilde: Tine Sundfør

Bedre effekt

I noen studier har man sett at personer som faster, generelt har fått bedre helse, sier Karoline Steenbuch Lied, fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede.

For eksempel har man sett at de som faster har fått lavere blodtrykk og bedre kolesterol.

Dette kommer blant annet fram i en kunnskapsoppsummering om fasting som nylig ble publisert, omtalt av forskning.no.

EKSPERT: Karoline Steenbuch Lied, fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede Foto: Svein Brimi

– Men er det i kraft av at man spiser sunnere og går i kaloriunderskudd, eller er det fastingen i seg selv?

– Det er nok en kombinasjon av flere ting. Når man starter på slike dietter, får mange i det store og hele en sunnere livsstil fordi man har fokus på det. Vi vet også at det har store helsefordeler å gå ned i vekt om man er overvektig, så det handler nok først og fremst om vektreduksjon. Et vekttap hos overvektige på 5-10 prosent gir store helsegevinster, sier Steenbuch Lied.

I kunnskapsoppsummeringen kommer det fram at faste bedrer helsa til mennesker med overvekt og fedme, men man vet lite om langtidsvirkningen.

Advarer småbarnsforeldre

Steenbuch Lied understreker at fasting kan passe for mange og at mange liker fleksibiliteten som denne dietten gir, men stiller spørsmålstegn med hvor gode matrutiner man får dannet seg ved å faste to ganger i uka, for eksempel.

– Hvis man spiser 500 kalorier to ganger i uka og spiser som man vil resten av dagene, og kanskje litt ekstra uten at man gjør noen endringer i kostholdet, kan vinninga gå opp i spinninga hvis vektreduksjon er målet, sier hun.

Steenbuch Lied mener at fasting kan utfordre matgleden og begrenser deg sosialt.

Hun advarer også småbarnsforeldre.

– Jeg er selv opptatt av å være en god rollemodell for mine barn og danne gode kostholdsvaner i tidlig alder. Hvis en mor eller far spiser kun 500 kalorier om dagen, kan man sende uheldige signaler overfor barna, sier hun.

Steenbuch Lied sier at uansett hva slags måte man velger å gå ned i vekt på, handler det om å gå i minus kalorimessig og klare å holde på med det over tid.

– Jobben er ikke ferdig når du har nådd målvekta, kanskje tvert i mot. Det er da jobben begynner, sier hun.