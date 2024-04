Erling Braut Haaland har kjøpt Frognerleilighet

Manchester City-stjernen har kjøpt seg leilighet på «beste vest», nærmere bestemt på Frogner.

Eiendomsmegler Hans Houeland i Fjord & Partners bekrefter salget av leiligheten til Finansavisen.

Halv mill. under prisantydning

Avisen skriver at Brauten punget ut 12 millioner kroner for den 103 kvadratmeter store leiligheten. Det var 500.000 kroner under prisantydningen.

Eiendommen er tinglyst, og kjøpsdato er opplyst å være 15. april. Leiligheten omtales som en klassisk Frognerleilighet i et bygg fra 1899, og ligger i andre etasje.

Leiligheten har generøs takhøyde, peis, stukkaturer, to soverom, to bad og balkong.

– Jeg kan bekrefte at eiendommen er solgt, men utover det har jeg ingen kommentarer, sier Fjord-megler Hans Houeland til Finansavisen.



Houeland har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse. Jærbladet omtalte boligkjøpet først.

Frognerleilighet nummer to

Dermed står 23-åringen oppført med to leiligheter på Frogner. I fjor kjøpte Haaland en leilighet i Petter Stordalens Sommerro-prosjekt i Oslo. Prislapp: 35 millioner kroner.

Selger var eiendomsmilliardæren Runar Vatne, som også har røtter fra Jæren.