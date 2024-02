Erik og drapsmannen møttes på vei hjem fra julebord

Det får TV 2 opplyst.

Etter det TV 2 forstår, mener politiet at den drapssiktede mannen i 20-årene og Erik Dominguez møttes rundt klokken tre på natten et sted i Oslo sentrum.



De to skal ha vært på hvert sitt julebord tidligere på kvelden, og de hadde ifølge TV 2s opplysninger aldri møtt hverandre før.



Etter det tilfeldige møtet på vei hjem fra byen, ble den siktede mannen i 20-årene med 56-åringen hjem til leiligheten hans på Frogner i Oslo.

ÅSTEDET: Politiets krimteknikere var i leiligheten dagen etter dødsfallet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Den drapssiktede mannen i 20-årene nekter straffskyld for drap.

Sendte snapchat fra åstedet

Politiet har tidligere bekreftet at siktede filmet og delte en video fra åstedet på sosiale medier.

TV 2 er ikke kjent med hvor mange som mottok videoen, eller nøyaktig hva videoen viser.

Politiadvokat Anne Cathrine Aga i Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere dette.

– Siktede har gitt en forklaring på hva som skjedde i leiligheten, og så har vi innhentet andre spor fra stedet som er med på å kaste lys over hendelsesforløpet, sier hun.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga, her i Oslo tingrett i 2020, sier at siktede vil bli fremstilt for forlenget varetektsfengsling torsdag 29. februar. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Advokat Øyvind Bratlien har nylig tatt over som forsvarer for den siktede mannen. Politiet har avtalt et nytt avhør med siktede denne uken.

– Det er viktig for ham å svare på alle de spørsmål politiet har, for å belyse hva som skjedde i leiligheten og for å vise at det var nødvendig å handle slik han gjorde, sier Bratlien, som ikke ønsker å si noe mer om saken.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien er oppnevnt som forsvarer i saken. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Roping og skriking

Siktede ringte selv til politiet og fortalte at noen var skadd i en leilighet lørdag 9. desember. Deretter brukte politiet flere timer på å finne frem til den aktuelle leiligheten, der Erik Dominguez ble funnet død.

56-åringen var ansatt som lærerassistent på Bygdøy skole.

Politiadvokat Aga forteller at politiet har sikret mye overvåkingsmateriale fra ulike steder i Oslo sentrum for å spore siktede og avdødes bevegelser. Hun ønsker ikke å si noe om hva videoene viser.

TV 2 har tidligere snakket med en nabo i leiligheten der Dominguez bodde.

– Det hørtes ut som om noen dro et kjøleskap over gulvet, sa naboen.

Deretter skal han ha hørt bankelyder, roping og skriking.

TV 2 har uten hell forsøkt å komme i kontakt med avdødes bistandsadvokat, Thor Anders Smith Hoen.