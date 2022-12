Er «veldig, veldig klar» til å gå inn i SV-ledelsen

Hele dagens SV-ledelse kan bli skiftet ut som følge av at Audun Lysbakken har gitt beskjed om at han trekker seg som leder på SVs landsmøte til våren.

TV 2 får bekreftet at Vestfold og Telemark SV har spilt inn Grete Wold (54) som ny nestleder i SV overfor valgkomiteen.

Også Sosialistisk Ungdom (SU) og flere lokallag har foreslått Wold som nestlederkandidat.

– Det synes jeg er veldig gledelig, og jeg er veldig, veldig klar til å kunne få påvirke SVs politikk framover som nestleder hvis jeg blir valgt. Det vil være en unik mulighet til å være med på å ta partiet i riktig retning etter at Audun går ut, sier Wold til TV 2.

Wold er utdannet sosionom og tok permisjon fra jobben innen psykisk helse- og rustjenester i Sandefjord kommune da hun ble valgt inn som ny stortingsrepresentant i 2021.

– Hva vil være viktigst for deg hvis du blir valgt inn i den nye SV-ledelsen?

– Det vil være å videreføre prosjektet til Lysbakken og gjøre SV til et enda bredere folkeparti, med fokus på en rettferdig politikk, grønt skifte, internasjonal solidaritet, feminisme og likestilling, sier Wold.

Har Kaski som favoritt

Mens Wold uttrykker stor entusiasme for å bli pekt på, har lederkandidatene som er spilt inn til valgkomiteen, Kirsti Bergstø, Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Fylkesnes holdt seg på gjerdet.

– Det er bare et tidsspørsmål før flere melder seg. Jeg er ikke bekymret for at vi står uten lederkandidat, ler Wold.

Hun har en personlig favoritt blant de tre toppene.

– Jeg håper Kari Elisabeth Kaski er villig til å ta på seg oppgaven. Jeg synes hun er veldig «spot on». Hun gjorde en veldig god jobb da hun var partisekretær, og gjør en imponerende jobb som finanspolitisk talsperson, sier Wold.

Haltbrekken er kandidat

Fylkesnes overrasket tidligere i uken da han uttalte at han er skeptisk til å bli partileder.

– Kan det bli tre kvinner i den nye SV-ledelsen?

– Jeg vil ikke utelukke noen kabal nå. Det er opp til valgkomiteen, sier Wold.

– Men det kan ikke være tre menn, og kan det da være tre kvinner?

– Vi er ikke redd for kvinnelige leder i SV, men det vil overraske meg om det blir det, sier Wold

TV 2 har fått bekreftet at også stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, er spilt inn som kandidat til nestledervervet av Trøndelag SV.

– Det er hyggelig å bli foreslått. Nå skal partiet gjøre jobben sin. Så tar vi det derfra, sier Haltbrekken til TV 2.