– Er ved et vendepunkt

Økonomene er ikke overrasket over at Norges Bank tar en rentepause, men de uenige om renten vil heves videre.

Norges Bank har hevet renten på hvert eneste møte siden mai i fjor, men nå holder sentralbanken renten uendret på 2,75 prosent.

Men de vurderer at det vil være behov for å heve renten om to måneder.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Ikke overrasket

I forkant av torsdagens rentebeslutning ventet et flertall av norske økonomer at Norges Bank ville ta en rentepause. En av dem er forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

– Nå begynner vi å se slutten på renteøkningene. Vi må regne med en liten økning til på lånene våre, men nå begynner vi å se hvor mye vi vil få i kostnader fremover, sier Tvetenstrand.

MYK LANDING: Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, håper at rentepausen kan føre til en myk landing for husholdningene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå vil Norges Bank se an utviklingen, men er tydelig på at renten settes opp en gang til i mars, forteller Tvetenstrand.

– De ser på hvordan renten påvirker forbruket vårt. Hvis forbruket går ned, har de oppnådd det de ønsker. Forhåpentligvis gjør det at prisveksten faller, sier Tvetenstrand.

– En pustepause

Gjeldsspesialist i Bank2, Sebastian Mikolajczyk, forteller at de opplever at kundene deres trenger en pause fra renteøkninger.

TØFT RENTEPRESS: Gjeldsspesialist Sebastian Mikolajczyk i Bank2 mener flere vil få psykiske problemer som følge av høyere rente. Foto: Nanna Wessel Sundt / Bank2

– Det er klokt av Norges Bank å holde renten uendret. Vi har hatt en økt pågang av søknader om avdragsfrihet fra våre kunder. Dagens beslutning gjør at folk får en pustepause og tid til å tilpasse seg den nye økonomiske hverdagen, sier Mikolajczyk.

Kan nå 3,25 prosent

Tilstanden i norsk økonomi er god og de fleste er i arbeid, forteller sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank. Likevel tror han det snart kan snu.

– Inflasjonen er langt over målet til Norges Bank, og er hovedgrunnen til at de har hevet rentene. De vil mest sannsynlig heve styringsrenten til 3 prosent i mars, sier Martinsen.

Martinsen tror ikke vi har nådd rentetoppen, og tror vi kan nå en rente på 3,25 prosent i juni.

– Norges Bank prøver å balansere en avkjøling av økonomien mens inflasjonen, og særlig kjerneinflasjonen, fremdeles er for høy. Det er stor usikkerhet om hvor kraftig rentene vil virke og når husholdningen har «brukt opp» oppsparte midler fra pandemiårene, sier Martinsen.

– Renten forblir uendret i mars

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank forventer derimot at renten forblir uendret i mars, på 2,75 prosent.

– Vi tror at vi er ved et vendepunkt i økonomien, og at forbruket vil bremse og ledigheten begynne å stige. Vi forventer dermed fremdeles at Norges Bank holder renten uendret i mars.

NÅDD TOPPEN: Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, tror vi har nådd rentetoppen. Foto: Danske Bank

Norges Bank har et mål om kjerneinflasjonen, som måler prisveksten utenom strøm og avgiftsendringer, skal ned og ligge på 2 prosent. Nå er den oppe i 5,7 prosent.

Men for at det skal skje må blant annet arbeidsledigheten begynne å øke, forklarer Jullum.

– Alternativt må inflasjonspresset bli en del lavere enn man ventet i desember, sier Jullum.