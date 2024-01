Er vaktbikkje for de sykeste: – Jeg er veldig bekymret

De har hver sin hjertesak. Nå går over 40 organisasjoner sammen i en stor protest som ender på trappene til helseministeren.

I over 35 år har hun kjempet for at alvorlig sinnslidende personer skal få den behandlingen de trenger. Like lenge har hun vært frustrert.



– Jeg er veldig bekymret for nedbyggingen av psykiatrien. Reduksjonen i antall sengeplasser har vært dramatisk, sier Randi Rosenqvist.

Hun er spesialist i psykiatri, og en av Norges fremste rettspsykiatere.



Nå går hun og en rekke andre helsetopper sammen for å protestere mot nedleggelser, kutt og dårlige planer for nye sykehus.

Førstkommende torsdag arrangerer de et fakkeltog for helse – som de håper blir det største noensinne.

LEDER: Randi Rosenqvist leder også «Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene». Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fra sykehus til luksusboliger

I 1990 var det 7745 psykiatriske sengeplasser i Norge. I 2020 var antallet redusert til 3284. Det betyr at det ikke engang finnes en hel seng per 1000 innbygger, ifølge tall aksjonen har hentet inn.

– De psykiatriske sykehusene blir solgt for å finansiere nye somatiske sykehus. Andre blir til kontorer for administrasjonen eller til luksusboliger.

Ifølge Rosenqvist er konsekvensene av nedbyggingen alvorlig for pasientene, de pårørende og for de ansatte.



– Vi skal ikke bry oss om dette fordi vi er redd for de farligste pasientene, men fordi vi har en forpliktelse som samfunn til å gi svært dårlige pasienter bedre betingelser, sier Rosenqvist.



Pasientgruppen Rosenqvist kjemper for, strekker seg fra personer med schizofreni og spiseforstyrrelser, til barn og unge med utagerende atferd som er vanskelig å diagnostisere.

Rosenqvist mener mange i de sentrale helsemyndighetene ikke forstår hvor syk det går an å bli.

– Når vi bygger ned tilbudet, går det verst utover pasientene. Men det er også til fortvilelse for de ansatte og de pårørende som sliter seg ut. De forteller om så mye fortvilelse og maktesløshet at det er til å grine av, sier hun.

Brutte løfter

Tirsdag holdt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sykehustalen for 2024.

Da sa hun at psykisk helse og rus er prioriterte områder, og at barn, unge og de med sammensatte lidelser er prioriterte grupper.

HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap) fotografert da hun holdt sykehustalen i Bergen tirsdag. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Rosenqvist har hørt lignende løfter utallige ganger før.

– Jeg har jobbet i dette fagfeltet i 50 år. De siste tjue har alle politikerne sagt at de skal styrke psykiatrien uten at de har gjort det. Så jeg tror det ikke før jeg får se det, sier hun.

Rettspsykiateren er ikke alene om å oppleve å ikke bli hørt.

Varsler stor markering

Torsdag går 47 organisasjoner og aktører sammen om en markering for en helhet i Helse-Norge.

Hovedarrangementet er et fakkeltog i Oslo, som ender med appeller på trappene utenfor Helse- og omsorgsdepartementet.

På kvelden blir det foredrag og debatt på Litteraturhuset, hvor blant annet Randi Rosenqvist skal tale.

– Vi har utviklet et helsebyråkrati som ikke har tilstrekkelig forståelse for hvor skoen trykker. Selv om det er meldt skrekkelig vær, håper jeg inderlig at mange kommer, sier hun.

Og skal man tro en av arrangørene, blir det slik.

– Det er stor entusiasme knyttet til å delta, og responsen har vært overveldende. Vi håper at det blir tidenes største fakkeltog for helse, sier Kristin Hovland, leder i Oslo Legeforening, til TV 2.

– Prioriterer feil

Ifølge Hovland ble markeringen til som følge av at det er et opprør mot sykehusplaner i hele Norge.

– Bakgrunnen er at vi ser de samme bekymringsfulle trendene i hele landet. Derfor har vi invitert til et fakkeltog der alle som kjemper for sine helsetilbud er velkomne til å slutte seg til markeringen, sier hun.

Hovland uroer seg blant annet over følgende: