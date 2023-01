– Er norsk og blir norsk

Se video av Johan H. Andresens reaksjon lenger nede i saken.

Ferd-arvingen kommer sammen med faren Johan H. Andresen. Til Hotel Seehof i Davos for den tradisjonelle fondue-middagen for norske deltagere på World Economic Forum.

– Det er min første gang. Jeg tar det som ny læring. Ny informasjon og god kunnskap, sier Katharina Gamlemshaug Andresen.

Hun er spent på uken som venter henne på konferansen, som samler verdens økonomiske og politiske elite i de sveitsiske alpene. Andresen avslører at hun er mest interessert i sesjonene, som handler om bærekraft og miljø.

Johan H. Andresen er en veteran i Davos, med over tjue års deltagelse.

– I år er et veldig spesielt år. Det er så mange pågående kriser. Som enkeltperson så lurer man jo på litt hvordan man selv kan bidra. Jeg mener at Norge, som en nasjon som har fått stor ekstraprofitt fra olje og gass-inntektene, har et spesielt ansvar her, sier han.

– Hva bør vi bruke denne profitten på?

– Det er et godt spørsmål. Jeg tror det finnes en mulighet til å delvis å være med på gjenoppbyggingen og moderniseringen av Ukraina. Og bidra til å gjennomføre et grønt skifte, hvor vi er mindre avhengige av fossile energier, sier Johan H. Andresen.

Han tror det blir spesielt å være nordmann i Davos denne uken. Flere internasjonale politikere og næringslivsfolk har tidligere kritisert Norge for å håve inn penger på krigen.

Ung milliardær

I 2007 arvet Katharina og søsteren Alexandra 42,2 prosent hver av investeringselskapet Ferd. Familieselskapet het tidligere Tiedemans Tobaksfabrik, men i 1998 forlot selskapet tobakksproduksjonen.

På skattelistene fra i fjor var Katharina Andresen nummer sju på formuetoppen. På Forbes liste over verdens rikeste stod hun i 2022 på plass nummer 2190. Med en netto formue på nesten 12 milliarder kroner. Hun er blant de yngste milliardærene i verden. De siste årene har hun vært nummer to og tre rikeste unge i verden.

Det siste året har en rekke norske milliardærer flyttet til Sveits. Enkelte delstater, «kantoner», har svært gunstige skatteregler. Spesielt for utlendinger med store formuer.

Aker-eier Kjell Inge Røkke flyttet til Lugano. For kort tid siden ble det kjent at Røkkes tidligere makker, Bjørn Rune Gjelsten flytter store verdier til datteren, som bor i Sveits. Et 30-40-talls andre nordmenn med store formuer har også valgt seg Sveits som sitt nye hjem.

Ikke nok fisk

For Johan H. Andresen er ikke Sveits forlokkende.

– Jeg har gjort overflytting av aksjer til barna allerede, så de får jo vurdere hvor de vil flytte. Jeg har jo sagt skriftelig at det ikke er nok sjøørret og tiur her i dette landet til at jeg flytter hit, så jeg er nok for gammel.

Datteren er heller ikke fristet av lav-skatte-landet Sveits.

– Jeg synes det er så enkelt at vi har vært så heldige å få hjelp og bidrag. Hva som har gjort Ferd til det det er i dag er norsk, så vi er norske og blir norske og er fortsatt i Norge, sier Katharina Gamlemshaug Andresen.

For det svaret får hun kyss på kinnet av faren. Og han en vennskapelig dult tilbake.