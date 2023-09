Er kun seks timer på jobb – slik påvirkes barna

– Jeg merker jeg har mye mer overskudd på jobben nå, noe som gjør at jeg klarer å stå i vanskelige situasjoner også den siste timen av arbeidsdagen, sier Frida Løw (30).

Hun er en av de ansatte ved Lillo gård barnehage som har fått arbeidstiden sin redusert.

Siden første august har de jobbet kun seks timer om dagen. Det er halvannen time mindre enn normal arbeidstid.

BARNEHAGEANSATT: En måned ut i prosjektet merker Frida Løw en positiv endring. Foto: Sveinung Kyte/TV2

Samme lønn, kortere arbeidsdag

Oslo og Stavanger kommune vedtok i fjor å teste ut sekstimersdager, hvor en barnehage i hver kommune skal være testkaniner.

De ansatte skal jobbe mindre, men beholde den samme lønnen.



– Vi vet at barnehageyrket er et yrke hvor ansatte opplever mye stress på jobb og hvor folk rapporterer om utmattelse etter jobb.

Det sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV.

KOSTBART: Byrådet i Oslo bruker ti millioner kroner på prosjektet. Foto: Anine Hallgren/ TV 2

Barnehagen har ansatt fire nye medarbeidere, slik at vaktplanen går opp og barnehagen kan beholde den samme åpningstiden som før.

En måned ut i prosjektet beskriver Løw en hverdag med bedre søvn og høyere livskvalitet, noe som også påvirker arbeidet hennes.

– Jeg ser at det også påvirker barna positivt. Jeg er mye mer påkoblet og har en større tilstedeværelse, sier hun.

ØKT LIVSKVALITET: Frida Løw forteller at hun opplever høyere livskvalitet etter at arbeidstiden hennes ble redusert. Foto: Sveinung Kyte/TV2

Håper på positiv effekt

Til sammen bruker Oslo kommune rundt ti millioner kroner på prøveprosjektet.

– Vi ønsker å finne ut om redusert arbeidstid kan ha positiv effekt, slik at vi kan rekruttere flere inn i yrket og få flere til å stå lengre i arbeidslivet, sier Eidsvoll.

KUNNSKAP: Målet er å hente inn kunnskap om effekten av redusert arbeidstid, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, SV. Foto: Anine Hallgren/ TV 2

– Det blir mangel på arbeidskraft i fremtiden, er dette riktig vei å gå?

– Vi må ha barnehager og kompetente ansatte i fremtiden også. Vi vet det er et slitsomt yrke hvor mange velger å jobbe deltid fordi det er krevende å stå i full jobb, sier Eidsvoll.

– Da er vi nødt til å se på om det er andre grep vi kan ta.

– For tidlig å si

Hensikten med forskningen er å belyse om sekstimersdag vil påvirke tjenestekvalitet, ansattes trivsel og økonomi.

– Er dette noe Oslo kommune kan innføre permanent i fremtiden?

– Det er for tidlig å si. Det er jo et prosjekt som koster penger, men det viktigste er å høste erfaring, sier Eidsvoll.

Hun legger til at permanent arbeidsreduksjon i fremtiden må fremforhandles av partene i lønnsoppgjøret.

– I Norge har vi gradvis redusert arbeidstiden for alle over tid. Det er ingen grunn til at vi skal stoppe opp nå, men vi må få mer kunnskap for å finne veien videre.

Spent på den langsiktige effekten

Tilbake i Lillo gård barnehage forteller Frida Løw at redusert arbeidstid har en positiv effekt på både jobben og privat.

– Jeg går hjem fra jobb hver dag med en god følelse. Jeg opplever at jeg møter alle barna på deres behov. Sånn var det ikke før, sier hun.

SPENT: De ansatte er spente på den langsiktige effekten av sekstimersdager. Foto: Sveinung Kyte/TV2

Men de ansatte er kun en måned ut i prosjektet, og den langsiktige effekten av redusert arbeidstid er fortsatt uviss.

– Jeg føler allerede at jeg har fått mye mer overskudd, og det blir spennende å se hva de langsiktige effektene av dette vil være, avslutter Løw.