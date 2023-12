Er knyttet til MC-klubb og har kriget i Ukraina: – Trist og uventet

– Dette er veldig trist og veldig uventet, sier advokat Erling Mehus.

Han har de siste 15 årene representert mannen i 30-årene som ble funnet død i en bil på Lørenskog natt til fredag. Mehus har lørdag vært i kontakt med mannens etterlatte.

Ifølge TV 2s opplysninger hadde avdøde skuddskader.

Fire menn ble først siktet for ikke å ha hjulpet avdøde da han var hardt skadet, men senere har siktelsen blitt utvidet til å gjelde drap eller medvirkning til drap.

Var involvert i drapssak

Alle de fire nekter straffskyld. De fremstilles for varetektsfengsling i Romerike og Glåmdal tingrett lørdag.



Ifølge TV 2s opplysninger er avdøde godt kjent av politiet fra tidligere.

Han har blant annet hatt tilknytning til en MC-klubb. I 2018 ble to medlemmer av klubben tiltalt for å ha drept en person med en vektstang.

VÅPENET: Ifølge politiet brukte to medlemmer av MC-klubben denne vektstanga som drapsvåpen. Avdøde på Lørenskog var ikke selv anklaget for drapet. Foto: Politiet

Avdøde i Lørenskog-saken satt selv på tiltalebenken. Han var ikke anklaget for drap, men for vold og trusler mot avdøde.

Mannen ble kun dømt for truslene, noe som ga ham 75 dagers fengsel.

Han er domfelt en rekke ganger forut for dette også, blant annet for å ha utøvd grov vold mot en mann i Oslo i 2015.

Dro til Ukraina

Så sent som i høst sto mannen tiltalt for vold i en tingrett i Nord-Norge, noe han ble frifunnet for. Han ble imidlertid dømt for flere tilfeller av brudd på vegtrafikkloven.

SIKRER SPOR: Politiet jobbet på åstedet i mange timer etter funnet av den døde mannen. Foto: TV 2-tipser

Ifølge advokat Mehus hadde avdøde lagt bak seg et tøft liv.

– Selv om han hadde en fortid, så var mitt klare inntrykk at han hadde lagt det aller meste bak seg. Han var i ferd med å etablere et liv i Nord-Norge, forteller han.

Ifølge advokaten hadde avdøde, som er etnisk norsk, reist flere turer til Ukraina de siste årene.

– Han dro dit for å kjempe for det han opplevde som en viktig sak, nemlig Ukrainas frihet, sier Mehus.

Han er ikke formelt oppnevnt som bistandsadvokat i saken, men det er ventet at det vil skje i løpet av lørdagen.