Er Kaizers Orchestra endeleg tilbake?

Det er snart ti år sidan det populære bandet kom med beskjeden om at dei skulle ta ein pause på ubestemt tid, til stor fortviling for deira enorme fanskare.

No går ryktene om eit comeback for fullt, etter at bandet la ut ein splitter ny video på youtube måndag kveld, etter fleire veker med mystiske hint og signal.

Videoen viser bandmedlemmene som møtast igjen, og gassmasker og oljefat som blir gravd opp i skogen.

Fansen er sikker i si sak.

– Dette er eit comeback, det er eg trygg på, seier 23 år gamle Kristoffer Nicolaysen til TV 2.

FAN: Kristoffer Nicolaysen er sikker på at ryktene stemmer og at Kaizers Orchestra snart skal spele saman på ei scene igjen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Mystiske hint

Kaizers Orchestra er kjend for sine spektakulære show og teatralske innfall, og no ser det ut som dei har tatt det til eit heilt nytt nivå.

Siste vekene har fleire medier har fortalt om fans som heilt ut av det blå har fått levert mystiske speledåser på døra, og QR-kodar som blir gøymd i band-t-skjorter som Kaizers sjølv har donert til Fretex.

QR-kodene ledar vidare til ei nettside med namnet Dine gamle dager er nå, og innehavarane av ein kode får beskjed om at dei er ein av dei 107.

Kva det faktisk betyr, er det førebels ingen som veit, men ryktene har florert i sosiale medier.

RYKTE: No håpar fansen dei snart vil sjå Terje Winterstø Røthing tromme på oljetønner så vatnet sprutar. Foto: Vidar Ruud/NTB

Jakten på QR-koden

Sidan ryktene starta, har Kristoffen Nicolaysen vore på ein intens jakt etter ein QR-kode.

Men t-skjortene frå Fretex forsvant fort, og det var ingen speledåser i sikte.

Han la inn fleire bud hos ein mystisk brukar på Tise, ved namn Kenneth Hansen 107, men budet blei aldri akseptert.

Nicolaysen fortel at Kenneth er ein kjend karakter i Kaizers Orchestra sin Violeta-trilogi, og at han difor var sikker på at det hadde noko med bandet og QR-kodane å gjere.

– Eg kjende at det bygde seg opp ei skikkeleg sorg, for i all audmjuke, så synest eg sjølv at eg burde vere ein av dei 107, seier Nicolaysen, som har vore ihuga fan i ti år.

MUSIKER: Nicolaysen driv sjølv med musikk, og finn mykje inspirasjon i Kaizers Orchestra. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

I jakten på QR-koden, har han mellom anna møtt opp hos Studio 1, som driv marknadsføringa for Kaizers Orchestra, for å spørje etter t-skjorter, og lagt ut videoar på sosiale medier av at han spelar kaizers-musikk på pumpeorgel.

– Det har kanskje tatt litt av, innrømmer han, og seier at fleire av venene hans har kommentert at jakten på QR-koden kanskje hadde gått litt i det lengste laget.

Men måndag fekk han løn for strevet. Kenneth Hansen 107 tok sjølv kontakt, og tilbaud han ei t-skjorte.

– Eg trur faktisk eg aldri, nokon gong, har kjend på ei så stor lette som det eg gjorde då, seier Nicolaysen, som kort tid etter fekk denne meldinga:

ANDRE SIGNAL: Denne meldinga fekk Nicolaysen tilsendt, som ein av dei 107. Foto: Privat

TV 2 har ikkje lukkast med å kome i kontakt med Kaizers Orchestra om ryktene

Dette seier ryktene

Men kva betyr eigentleg talet 107? Og kva vil det seie å vere ein av dei?

Teoriane er mange.

Mellom anna meiner nokre fans at Kaizers Orchestra har 107 unike låter, at albumet « Ompa til du dør» veg 107 gram, og at det gjekk 107 dagar frå domenenamnet på nettsida blei kjøpt, til det blei oppdatert.

SANGTEKSTAR: Fansen har funne mange teoriar gøymd i Kaizers Orchestra sine sangtekstar. Ein av teoriane spår at spennande ting vil skje i april. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Dei har dermed konkludert med at 107 er eit nøkkeltal, og mange meiner dette gir tydelege hint om kva som vil skje i framtida- i alle fall om ein er godt kjend med sangtekstane.

– 107 sekund inn i låta «170 » , så syng dei teksten «eit halvt år». Om eit halvt år er vi i april. 09. April 2011 spelte Kaizers Orchestra i Oslo sprektrum. Kan det vere ein potensiell dato? Det kan det jo, seier Nicolaysen.

FLEIRE KODAR Å HENTE: Instagramkontoen til Dine gamle dager er nå, følgjer i skrivande stund 68 brukarar. I følgje fansen, er dette eit teikn på at her er det fleire QR-kodar å hente. Foto: SKJERMDUMP

Ein annan aktuell dato er 24. November 2022.

Det kjem av at ei sangstrofe i låta «Enden av November» rett og slett ber lyttaren sette eit kryss i enden av november.

Nicolaysen fortel at eitt av ryktene er at 24. november 2022 er det 107 månader sidan Kaizers Orchestra sist gav ut ei låt, og at det dermed er fleire som trur at det skal skje noko stort denne dagen.

– Og slik held me på med teoriane. Ein blir jo galen av dette, seier Nicolaysen og ler.

Uansett kva det blir og når det blir, er forventningane store.

– Det er Kaizers. Det blir bra, uansett.