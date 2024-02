Er «Ingunn» oppkalt etter Ingunn (66)?

STORMVIND: Navnet Ingunn er i vinden om dagen, og her ser du Ingunn Skre. Foto: Vetle Sevild / TV 2

– Ingunn, denne stormen er oppkalt etter deg?

– Ja de sier det, sier Ingunn Skre til TV 2.

Det startet med et tullete Facebook-innlegg mandag, da hun satt hjemme med strømbrudd og dårlige arbeidsforhold fra hjemmekontor.

– En kraftig protest fra Nord-Norge! Hvorfor har ikke denne stormen et navn? Alle småstormer sørpå får jo navn. Jeg krever umiddelbar forklaring fra høyeste hold! skrev Skre.



– Ingunn har bein i nesa

Ingunns handlekraftige kollega ved Universitetet i Tromsø, Gunhild, fikk med seg innlegget, og nølte ikke med å sende en søknad til Meteorologisk institutt på hennes vegne.

– Ingunn har bein i nesa og sier klart ifra. Det må bli Ingunn, skrev kollegaen.

Hun var heldig med at stormer oppkalles i alfabetisk rekkefølge og bytter kjønn for hvert nye navn. Forrige gang var det «Hans» som viste sin nåde med voldsomme vannmengder.

Fikk svar fra Meteorologisk instutt

Denne gangen sto bokstaven «i» for tur, og det var klart for et kvinnenavn – da måtte det jo gå veien.

Morgenen etter fikk kollegaen svar om at det ble full klaff, kan Skre fortelle med et smil.

«Du har fått ønsket ditt oppfylt :) Det ligger nå et ekstremværvarsel ute for kommende storm, som varsles fra onsdag, med navn «Ingunn» skrev Meteorologisk institutt i sitt svar.

Skre understreker:

– Stormen har vært alvorlig, heldigvis har ingen menneskeliv gått tapt, så vidt jeg vet, men det har vært store ødeleggelser. Her i Tromsø har vi vært veldig heldige, sier Ingunn Skre til TV 2.

– Hjelper ikke påvirke oss på navn

Da TV 2 ringer Meteorologisk institutt, kan meteorologen røpe at navnet var bestemt i god tid før e-posten ble sendt.

De har nemlig en liste liggende klar med navn i riktig rekkefølge.



– Så at det ble «Ingunn» var hugget i stein?



– Det hjelper ikke å påvirke oss på navn. Det var bestemt fra før, men det er jo en morsom historie, sier vakthavende meteorolog Stine Sagen til TV 2.

Østlendingen og iTromsø har også omtalt saken.